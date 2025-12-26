Під Stereo Plaza у Києві стався конфлікт між сторонами, що борються за будівлю

Біля столичного концертного залу - колишнього Stereo Plaza - стався конфлікт. У колишнього орендаря Шульженка та чинного орендаря Сидоренка суперечка за будівлю.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Парламентар розповів про конфлікт між StereoPlaza (бізнес його помічника на громадських засадах Максима Шульженка) та власником клубів "ATLAS" Дмитром Сидоренком.

Так, каже Железняк, тендер АРМА на управління бізнес-центром був виписаний так, що перемогти міг лише один учасник - компанія Сидоренка (вимога досвіду проведення 5 концертів у будівлі без концертного залу). Він був єдиним учасником та переможцем.

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Також нардеп вказує на аномально низьку ціну:30–50 грн за м² у центральній частині Києва за кілька об’єктів, включно з великим бізнес-центром. Три лоти були окремр, і концертний зал лише один з них.

За словами Железняка, не було проведено оцінки, що є порушенням.

"Є обґрунтовані підозри підробки документів посадовими особами АРМА для обходу обмежень", - пояснив він.

Ще одним ризиком є схема заниження платежів.

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"Управитель передає об’єкт у суборенду власній же фірмі, залишаючи прибуток у себе й мінімізуючи платежі до бюджету. Схема заборонена, але застосовувалась на низці об’єктів АРМА, зокрема й тих, що отримав Сидоренко.

Навіть отримавши управління приміщенням (що саме по собі сумнівно), Сидоренко не мав жодного права використовувати майно попереднього орендаря.



А фактично — захоплення приміщення з "тітушками", зміна замків, використання і здача в оренду чужого обладнання. Ну, наприклад, генератори) Це не "бізнес-конфлікт", а пряме рейдерство", - пояснив він.

Железняк вважає, що ці юридичні порушення були б неможливими без участі посадових осіб АРМА.

"Усю зібрану доказову базу буде передано до НАБУ — за масштабами це їхня підслідність. Про подання заяви повідомлю окремо", - додав він.

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Також Железняк заявив, що Сидоренко фігурував в одному з розслідувань, про те, як Мінкульт дає виїзди за кордон по фейковим документам.

"Конкретний приклад, в кінці грудня 2022-го року від каналу "1+1" приходить лист, з проханням відпустити саме під Новий рік свого співробітника і операційного директора Дмитра Сидоренко. З метою "проведення перемовин та підготовки зйомок "Голос країни".

Той звичайно йде в кінці грудня і повертається у січні після різдвяних та новорічних свят)



Ось тільки Сидоренко не був ані співробітником "1+1", і тим більше їх операційним директором. Що не тільки легко перевірити з його ж соцмереж за той період (де до і після новорічної поїздки він всюди йде як представник "Атлас"). Так і з податкових даних по "1+1"", - розповів він.





За словами нардепа, таких прикладів щодо Сидоренка було декілька.

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Позиція Сидоренка

Журналісти LIGA.net поспілкувалися із Сидоренком. За його словами, 25 грудня близько 20:00 приміщення столичного концертного залу – колишнього Stereo Plaza – штурмували 50–60 осіб в балаклавах і зі зброєю.

Дмитро Сидоренко

Його компанія "Комбінат плюс"стала управителем будівлі в листопаді 2025 року, вигравши аукціон на Prozorro. Будівля перебуває під арештом через ймовірний зв'язок із РФ. Суд передав майно АРМА. Сидоренко перейменував Stereo Plaza в Atlas Plaza.

Він пов'язує конфлікт із колишнім орендарем залу Максимом Шульженком, який не погоджується з рішенням АРМА передати концертний майданчик іншій компанії.

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Позиція Шульженка

Шульженко водночас заявив, що діє в правовому полі.

Шульженко

За його словами, все майно всередині концертного залу є власністю його компанії. Він звинувачує Сидоренка у незаконному використанні цього майна в господарській діяльності, зокрема, здаванні генераторів та обладнання в оренду третім особам під час концертів.

Шульженко стверджує, що наразі є судове рішення, згідно з яким Сидоренко більше не є управителем майна. Передання будівлі до АРМА було скасовано судом, хоча сам арешт на об'єкті залишається чинним, що забороняє його продаж або передання в заставу.

В реєстрі судових рішень є 10 ухвал Київського окружного адміністративного суду та Господарського суду Києва.

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Зокрема, оприлюднені п’ять рішень Київського адмінсуду. Це документи про повернення позовної заяви проти АРМА, відмову заборонити компанії Сидоренка користуватися приміщенням, залишення заяви компаній Шульженко без руху та відмови в забезпеченні позову проти АРМА та тому подібне.

У Реєстрі також є ухвала Господарського суду Києва, якою забороняється фірмі Сидоренка "Комбінат плюс" використовувати, демонтувати, змінювати рухоме майно, яке знаходиться в приміщенні концертного залу.

Усього, каже Шульженко, у його компанії відкрито три провадження в Господарському суді. "По яким нема відмов і вони в процесі розгляду", – каже він.

Також Шульженко заявив, що є ухвала Шевченківського райсуду, згідно з якою постановлено скасувати арешт концертного майданчика, а також скасувати його передання АРМА.

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