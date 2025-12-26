Под Stereo Plaza в Киеве произошел конфликт между сторонами, борющимися за здание

Возле столичного концертного зала - бывшего Stereo Plaza - произошел конфликт. У бывшего арендатора Шульженко и действующего арендатора Сидоренко - спор за здание.

Парламентарий рассказал о конфликте между Stereo Plaza (бизнес его помощника на общественных началах Максима Шульженко) и владельцем клубов ATLAS Дмитрием Сидоренко.

Так, говорит Железняк, тендер АРМА на управление бизнес-центром был выписан так, что победить мог только один участник - компания Сидоренко (требование опыта проведения 5 концертов в здании без концертного зала). Он был единственным участником и победителем.

Также нардеп указывает на аномально низкую цену: 30–50 грн за м² в центральной части Киева за несколько объектов, включая большой бизнес-центр. Три лота были отдельно, и концертный зал только один из них.

По словам Железняка, оценка не проводилась, что является нарушением.

"Есть обоснованные подозрения в подделке документов должностными лицами АРМА для обхода ограничений", - пояснил он.

Еще одним риском является схема занижения платежей.

"Управляющий передает объект в субаренду собственной же фирме, оставляя прибыль у себя и минимизируя платежи в бюджет. Схема запрещена, но применялась на ряде объектов АРМА - в том числе, и тех, которые получил Сидоренко.

Даже получив управление помещением (что само по себе сомнительно), Сидоренко не имел никакого права использовать имущество предыдущего арендатора.



А фактически - захват помещения с "титушками", смена замков, использование и сдача в аренду чужого оборудования - ну, например, генераторов. Это не "бизнес-конфликт", а прямое рейдерство", - сказал нардеп.

Железняк считает, что эти юридические нарушения были бы невозможны без участия должностных лиц АРМА.

"Вся собранная доказательная база будет передана в НАБУ: по масштабам - это их подследственность. О подаче заявления сообщу отдельно", - добавил он.

Также Железняк заявил, что Сидоренко фигурировал в одном из расследований о том, как Минкульт дает выезды за границу по фейковым документам.

"Конкретный пример: в конце декабря 2022 года от канала "1+1" приходит письмо с просьбой отпустить именно под Новый год своего сотрудника и операционного директора Дмитрия Сидоренко. С целью "проведения переговоров и подготовки съемок "Голос країни".

Тот, конечно, уезжает в конце декабря и возвращается в январе после рождественских и новогодних праздников)



Вот только Сидоренко не был ни сотрудником "1+1", ни тем более их операционным директором. Что не только легко проверить по его же соцсетям за тот период (где до и после новогодней поездки он везде идет как представитель "Атлас"), но и по налоговым данным по "1+1"", - рассказал он.





По словам нардепа, таких примеров в отношении Сидоренко было несколько.

Позиция Сидоренко

Журналисты LIGA.net пообщались с Сидоренко. По его словам, 25 декабря около 20:00 помещение столичного концертного зала – бывшего Stereo Plaza – штурмовали 50–60 человек в балаклавах и с оружием.

Дмитрий Сидоренко

Его компания "Комбинат плюс" стала управляющей зданием в ноябре 2025 года, выиграв аукцион на Prozorro. Здание находится под арестом из-за вероятной связи с РФ. Суд передал имущество АРМА. Сидоренко переименовал Stereo Plaza в Atlas Plaza.

Он связывает конфликт с бывшим арендатором зала Максимом Шульженко, который не согласен с решением АРМА передать концертную площадку другой компании.

Позиция Шульженко

Шульженко в то же время заявил, что действует в правовом поле.

Максим Шульженко

По его словам, все имущество внутри концертного зала является собственностью его компании. Он обвиняет Сидоренко в незаконном использовании этого имущества в хозяйственной деятельности, в частности, сдаче генераторов и оборудования в аренду третьим лицам во время концертов.

Шульженко утверждает, что в настоящее время есть судебное решение, согласно которому Сидоренко больше не является управляющим имуществом. Передача здания в АРМА была отменена судом, хотя сам арест на объекте остается в силе, что запрещает его продажу или передачу в залог.

В реестре судебных решений есть 10 постановлений Киевского окружного административного суда и Хозяйственного суда Киева.

В частности, обнародованы пять решений Киевского админсуда. Это документы о возврате искового заявления против АРМА, отказе запретить компании Сидоренко пользоваться помещением, оставлении заявления компаний Шульженко без движения и отказе в обеспечении иска против АРМА и тому подобное.

В Реестре также есть постановление Хозяйственного суда Киева, которым фирме Сидоренко "Комбинат плюс" запрещается использовать, демонтировать, изменять движимое имущество, которое находится в помещении концертного зала.

Всего, говорит Шульженко, в его компании открыто три производства в Хозяйственном суде. "По ним нет отказов и они находятся в процессе рассмотрения", – говорит он.

Также Шульженко заявил, что есть постановление Шевченковского райсуда, согласно которому постановлено отменить арест концертной площадки, а также отменить ее передачу АРМА.

