Журналістка Ведернікова про робочу групу з реформи адвокатури: "Чи справді реалізація плану "по плечу" пану Гуньку?"

Журналістка медіа ZN.UA Інна Ведернікова розкритикувала склад робочої групи з удосконалення законодавства у сфері адвокатури та адвокатської діяльності, затвердженої Кабінетом Міністрів 12 січня.

Про це вона написала у своєму дописі, передає Цензор.НЕТ.

Ведернікова нагадала, що система самоврядування адвокатури в Україні фактично заблокована вже кілька років. Серед ключових проблем вона назвала багаторічне перебування керівництва Національної асоціації адвокатів України без ротації, відмову від проведення виборів під приводом війни, використання відкритого голосування як інструменту тиску, централізацію та квотування, фінансову непрозорість, застарілий доступ до професії та застосування дисциплінарних процедур для впливу.

За словами журналістки, така ситуація підриває довіру до адвокатури та суперечить європейським стандартам.

На цьому тлі Ведернікова поставила під сумнів доцільність участі у робочій групі народного депутата Анатолія Гунька, який має вирок ВАКС за хабарництво та шахрайство, а також ще одну підозру НАБУ щодо привласнення майна.

"Чи справді уряд і прем’єр-міністр вважають, що реалізація плану реформ у цій сфері "по плечу" пану Гуньку?", - написала вона, припустивши, що йдеться про створення фону, який дозволить у майбутньому пояснити можливий провал реформи "об’єктивними обставинами".

Журналістка зазначила, що у складі робочої групи є прогресивні представники, однак присутність поряд з ними осіб із сумнівною репутацією, на її думку, свідомо гальмує процес.

У цьому ж контексті Ведернікова згадала й інші кадрові рішення - зокрема призначення адвоката Олексія Шевчука до комісії з добору керівництва САП, а також участь адвоката Ростислава Кравця в парламентській ТСК з розслідування корупції в правоохоронних органах і судах під головуванням Сергія Власенка.

На її переконання, "косметична зміна вивісок не змінює суті процесів", а влада й надалі наповнює ключові точки реформ лояльними та залежними людьми, здатними забезпечити керований результат, але не зламати систему.

Нагадаємо, Національна асоціація адвокатів України (НААУ) сформувала робочу групу для виконання Дорожньої карти з питань верховенства права. Головним завданням групи є розробка законопроєкту про вдосконалення адвокатської діяльності, який має бути прийнятий до кінця 2026 року.

