Журналистка Ведерникова о рабочей группе по реформе адвокатуры: "Действительно ли реализация плана "по плечу" господину Гунько?"

Журналистка медиа ZN.UA Инна Ведерникова раскритиковала состав рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере адвокатуры и адвокатской деятельности, утвержденной Кабинетом Министров 12 января.

Ведерникова напомнила, что система самоуправления адвокатуры в Украине фактически заблокирована уже несколько лет. Среди ключевых проблем она назвала многолетнее пребывание руководства Национальной ассоциации адвокатов Украины без ротации, отказ от проведения выборов под предлогом войны, использование открытого голосования как инструмента давления, централизацию и квотирование, финансовую непрозрачность, устаревший доступ к профессии и применение дисциплинарных процедур для влияния.

По словам журналистки, такая ситуация подрывает доверие к адвокатуре и противоречит европейским стандартам.

На этом фоне Ведерникова поставила под сомнение целесообразность участия в рабочей группе народного депутата Анатолия Гунько, который имеет приговор ВАКС за взяточничество и мошенничество, а также еще одно подозрение НАБУ в присвоении имущества.

"Действительно ли правительство и премьер-министр считают, что реализация плана реформ в этой сфере "по плечу" господину Гунько?", - написала она, предположив, что речь идет о создании фона, который позволит в будущем объяснить возможный провал реформы "объективными обстоятельствами".

Журналистка отметила, что в составе рабочей группы есть прогрессивные представители, однако присутствие рядом с ними лиц с сомнительной репутацией, по ее мнению, сознательно тормозит процесс.

В этом же контексте Ведерникова упомянула и другие кадровые решения - в частности назначение адвоката Алексея Шевчука в комиссию по отбору руководства САП, а также участие адвоката Ростислава Кравца в парламентской ВСК по расследованию коррупции в правоохранительных органах и судах под председательством Сергея Власенко.

По ее убеждению, "косметическая смена вывесок не меняет сути процессов", а власть и дальше наполняет ключевые точки реформ лояльными и зависимыми людьми, способными обеспечить управляемый результат, но не сломать систему.

Напомним, Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) сформировала рабочую группу для выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права. Главной задачей группы является разработка законопроекта об усовершенствовании адвокатской деятельности, который должен быть принят до конца 2026 года.

