В бараках "Оленівки", розрахованих на 200 осіб, розміщали 600, - Нацполіція

В колонії "Оленівка" на Донеччині були випадки, коли рашисти закатовували полонених до смерті.

Про це розповів начальник відділу управління документування воєнних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Карамишев в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Оленівка

Так, слідству вдалося встановити особи трьох катів із "Оленівки". Їм заочно повідомили про підозри.

"Тільки вони могли знущатися з полонених. Інші не чіпали", - зазначив Карамишев

Раніше, каже слідчий, колонія в Оленівці була законсервованою та не готовою приймати людей у 2022 році.

"І коли туди привезли наших хлопців і дівчат, там не було ніяких умов для їхнього утримання. В бараках, розрахованих на 200 чоловік, розмістили 600. Люди спали на бетонній підлозі, на сходах.

Стосовно їжі – теж саме. Сніданок міг бути о 14.00, обід – об 11 вечора, а вечеря – о третій ранку. З водою також було дуже складно. Її з водойми пожежною машиною качали", - зазначив він.

Також в Оленівці були випадки, коли людей закатовували до смерті.

Теракт в Оленівці

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

