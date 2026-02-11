В бараках "Оленовки", рассчитанных на 200 человек, размещали 600, - Нацполиция

В колонии "Оленовка" в Донецкой области были случаи, когда рашисты замучивали пленных до смерти.

Об этом рассказал начальник отдела управления документирования военных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Игорь Карамишев в интервью Цензор.НЕТ.

Оленовка

Так, следствию удалось установить личности трех палачей из "Оленовки". Им заочно сообщили о подозрениях.

"Только они могли издеваться над пленными. Другие не трогали", - отметил Карамишев

Ранее, говорит следователь, колония в Оленовке была законсервирована и не готова принимать людей в 2022 году.

"И когда туда привезли наших ребят и девушек, там не было никаких условий для их содержания. В бараках, рассчитанных на 200 человек, разместили 600. Люди спали на бетонном полу, на лестнице.

Что касается еды – то же самое. Завтрак мог быть в 14.00, обед – в 11 вечера, а ужин – в три часа ночи. С водой также было очень сложно. Ее из водоема пожарной машиной качали", – отметил он.

Также в Оленовке были случаи, когда людей замучивали до смерти.

Теракт в Оленовке

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области в здании, где содержались украинские военнопленные, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленевке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Однако уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.

