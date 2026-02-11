Козицький про знеструмлення лікарень та об’єктів ЖКГ: Це прорахунок керівників, вони мають понести відповідальність
Відключення об’єктів критичної інфраструктури від електропостачання є наслідком прорахунків з боку їхнього керівництва, яке має нести за це відповідальність.
Про це заявив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Із 36 медичних закладів обласного значення і медзакладів в громадах лише шість були зареєстровані як "критичні". Коли прийшов час, від’єднали від електропостачання всі 30. Зі 100 об'єктів ЖКГ в області лише 42 були об'єктами критичної інфраструктури. Це величезне недопрацювання людей, які займають керівні посади в комунальних підприємствах. І за це вони повинні понести відповідальність", - зазначив Козицький.
Щодо нещодавньої ситуації з відключенням від енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури у Львові, якій львівська мерія та ОВА давали дуже різні оцінки, очільник Львівщини зазначив, що місту слід було чітко дотримуватись українського законодавства.
"Тут, з одного боку, треба сказати, що у нас не має жодних непорозумінь зі Львівською мерією. В той самий час, є українське законодавство, яке треба виконувати. Якщо ви його не виконуєте – ви маєте наслідки. Чому, коли у Львові не визначені об'єкти критичної інфраструктури, не внесені в перелік, не затверджені Міністерством енергетики, мерія говорить про якісь порушення і показує пальцями на обласну адміністрацію? Ми не формуємо списки, і ми це мерії чітко пояснили", - сказав Козицький.
За його словами, місто до останнього не хотіло займатись внесенням об’єктів критичної інфраструктури до списку тих, які не підлягають від’єднанню від електропостачання.
"Але настав час, коли виробництво електроенергії впало настільки, що з постійним електропостачанням залишилися не всі об’єкти критичної інфраструктури, а лише ті, які місто Львів визначило критичними, подало на затвердження в Міністерство і які наразі перебувають у переліку тих, що не підпадають під від’єднання", - сказав Козицький.
Що передувало?
- У грудні прем'єрка Свириденко заявила, що уряд переглядає список об’єктів критичної інфраструктури.
- 7 січня мер Львова Садовий заявив, що від ночі частину лікарень та весь комунальний електротранспорт відключили від електроенергії. Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.
- Згодом він повідомив, що подачу електроенергії на критичну інфраструктуру у Львові відновлено.
- Свириденко своєю чергою заявила, що уряд заборонив відключати світло в лікарнях, можливі порушення у Львові перевірять.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому нема на кришах "малого ППО" та Гігаватної Потужності в підвалі
Ось так, від головлікаря медзакладу простий шлях до злочинів осіб з Урядового кварталу!!
Стефанчуки+зеленський-група дивних нікчем з Будинку Уряду та РНБОУ, мають понести кримінальну відповідальність, за свою бездіяльність по суті смертей Українців!! А з *******-убивцею, Українці уже розбираються упродовж 11 років!!
Що це за "Центр досліджень"? Скільки ще таких "незалежних дослідницьких організацій" присмокталися до бюджету?
"Із середини лютого кияни все рідше залишатимуться без енергопостачання. В містах буде резервна генерація для водоканалів, для теплових станцій. Щоб, якщо система не працює, всі отримали живлення, тепло і воду. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив керівник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко" - йшов /січень 2023-го року/...
Трудно стало працювати. Розвелось багато ідіотів, що говорять правильні слова. - фільм "Семнадцать мгновений весны"/
Цікаво, хто "чісто конрєтно" винен у тому що при котельні, у лікарні, водоканалі, у будинках з ліфтами і автономними котельнями при них, відсутнє резервне живлення на 1448 день війни ?
Дивно, що у маєтках мерів, всього депутатського корпусу, столоначальників... їх родичів, їх любовниць дизельгенератори є, при котельні, у лікарні, водоканалі, у будинках з ліфтами і автономними котельнями при них, відсутнє резервне живлення!?
Чи відомий хоч один випадок щоб хтось з тої "еліти" передав дизельгенератор котельні, лікарні, водоканалу...
Чому при любому магазинчику, аптеці, кафе, ресторані..... є резервне живлення, а при котельні, лікарні... немає...?
Для чого тоді місцева влада? Котельня аварійно вимкнулась в Умані: більша частина міста без тепла ?
У зв'язку з перепадом напруги ? Такі споживачі як котельні до якої категорії постачання відносяться (надежность электроснабжения делится на три категории (I-III), где I - критически важные объекты с резервным питанием, а III - обычные жилые дома. ) Котельні напевно повинно живитися з двох незалежних "розеток"... І, головне, мати резервне живлення - дизельгенератор.
Напевно, т.зв. еліта тої Умані у всіх своїх маєтках має дизельгенератори, а при котельні немає. І тепер на всю Україну. Недавно мер Львовав уже "крутив таку пластинку" на всю Україну. Пам`ятаємо анекдот про капітана - Я отчаливаю от пирса. Я вихожу из порта. Я... Я...Я.. Мы тонем!"