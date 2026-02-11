Козицький про знеструмлення лікарень та об'єктів ЖКГ: Це прорахунок керівників, вони мають понести відповідальність.

Відключення об’єктів критичної інфраструктури від електропостачання є наслідком прорахунків з боку їхнього керівництва, яке має нести за це відповідальність.

Про це заявив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Із 36 медичних закладів обласного значення і медзакладів в громадах лише шість були зареєстровані як "критичні". Коли прийшов час, від’єднали від електропостачання всі 30. Зі 100 об'єктів ЖКГ в області лише 42 були об'єктами критичної інфраструктури. Це величезне недопрацювання людей, які займають керівні посади в комунальних підприємствах. І за це вони повинні понести відповідальність", - зазначив Козицький.

Щодо нещодавньої ситуації з відключенням від енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури у Львові, якій львівська мерія та ОВА давали дуже різні оцінки, очільник Львівщини зазначив, що місту слід було чітко дотримуватись українського законодавства.

"Тут, з одного боку, треба сказати, що у нас не має жодних непорозумінь зі Львівською мерією. В той самий час, є українське законодавство, яке треба виконувати. Якщо ви його не виконуєте – ви маєте наслідки. Чому, коли у Львові не визначені об'єкти критичної інфраструктури, не внесені в перелік, не затверджені Міністерством енергетики, мерія говорить про якісь порушення і показує пальцями на обласну адміністрацію? Ми не формуємо списки, і ми це мерії чітко пояснили", - сказав Козицький.

За його словами, місто до останнього не хотіло займатись внесенням об’єктів критичної інфраструктури до списку тих, які не підлягають від’єднанню від електропостачання.

"Але настав час, коли виробництво електроенергії впало настільки, що з постійним електропостачанням залишилися не всі об’єкти критичної інфраструктури, а лише ті, які місто Львів визначило критичними, подало на затвердження в Міністерство і які наразі перебувають у переліку тих, що не підпадають під від’єднання", - сказав Козицький.

Що передувало?

У грудні прем'єрка Свириденко заявила, що уряд переглядає список об’єктів критичної інфраструктури.

7 січня мер Львова Садовий заявив, що від ночі частину лікарень та весь комунальний електротранспорт відключили від електроенергії. Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

Згодом він повідомив, що подачу електроенергії на критичну інфраструктуру у Львові відновлено.

Свириденко своєю чергою заявила, що уряд заборонив відключати світло в лікарнях, можливі порушення у Львові перевірять.

