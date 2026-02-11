Козицкий об отключении электричества в больницах и объектах ЖКХ: Это просчет руководителей, они должны понести ответственность

Отключение объектов критической инфраструктуры от электроснабжения является следствием просчетов со стороны их руководства, которое должно нести за это ответственность.

Об этом заявил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Из 36 медицинских учреждений областного значения и медучреждений в громадах только шесть были зарегистрированы как "критические". Когда пришло время, отключили от электроснабжения все 30. Из 100 объектов ЖКХ в области только 42 были объектами критической инфраструктуры. Это огромная недоработка людей, занимающих руководящие должности в коммунальных предприятиях. И за это они должны понести ответственность", - отметил Козицкий.

Относительно недавней ситуации с отключением от энергоснабжения объектов критической инфраструктуры во Львове, которую львовская мэрия и ОГА давали очень разные оценки, глава Львовщины отметил, что городу следовало четко соблюдать украинское законодательство.

"Здесь, с одной стороны, нужно сказать, что у нас нет никаких недоразумений со Львовской мэрией. В то же время, есть украинское законодательство, которое нужно выполнять. Если вы его не выполняете – у вас будут последствия. Почему, когда во Львове не определены объекты критической инфраструктуры, не внесены в перечень, не утверждены Министерством энергетики, мэрия говорит о каких-то нарушениях и показывает пальцами на областную администрацию? Мы не формируем списки, и мы это мэрии четко объяснили", - сказал Козицкий.

По его словам, город до последнего не хотел заниматься внесением объектов критической инфраструктуры в список тех, которые не подлежат отключению от электроснабжения.

"Но настало время, когда производство электроэнергии упало настолько, что с постоянным электроснабжением остались не все объекты критической инфраструктуры, а только те, которые город Львов определил как критические, подал на утверждение в Министерство и которые сейчас находятся в перечне тех, что не подпадают под отключение", - сказал Козицкий.

Что предшествовало?

В декабре премьер Свириденко заявила, что правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры.

7 января мэр Львова Садовый заявил, что с ночи часть больниц и весь коммунальный электротранспорт отключили от электроэнергии. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

Впоследствии он сообщил, что подача электроэнергии на критическую инфраструктуру во Львове восстановлена.

Свириденко, в свою очередь, заявила, что правительство запретило отключать свет в больницах, возможные нарушения во Львове будут проверены.

