Козицкий об отключении электричества в больницах и объектах ЖКХ: Это просчет руководителей, они должны понести ответственность
Отключение объектов критической инфраструктуры от электроснабжения является следствием просчетов со стороны их руководства, которое должно нести за это ответственность.
Об этом заявил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Из 36 медицинских учреждений областного значения и медучреждений в громадах только шесть были зарегистрированы как "критические". Когда пришло время, отключили от электроснабжения все 30. Из 100 объектов ЖКХ в области только 42 были объектами критической инфраструктуры. Это огромная недоработка людей, занимающих руководящие должности в коммунальных предприятиях. И за это они должны понести ответственность", - отметил Козицкий.
Относительно недавней ситуации с отключением от энергоснабжения объектов критической инфраструктуры во Львове, которую львовская мэрия и ОГА давали очень разные оценки, глава Львовщины отметил, что городу следовало четко соблюдать украинское законодательство.
"Здесь, с одной стороны, нужно сказать, что у нас нет никаких недоразумений со Львовской мэрией. В то же время, есть украинское законодательство, которое нужно выполнять. Если вы его не выполняете – у вас будут последствия. Почему, когда во Львове не определены объекты критической инфраструктуры, не внесены в перечень, не утверждены Министерством энергетики, мэрия говорит о каких-то нарушениях и показывает пальцами на областную администрацию? Мы не формируем списки, и мы это мэрии четко объяснили", - сказал Козицкий.
По его словам, город до последнего не хотел заниматься внесением объектов критической инфраструктуры в список тех, которые не подлежат отключению от электроснабжения.
"Но настало время, когда производство электроэнергии упало настолько, что с постоянным электроснабжением остались не все объекты критической инфраструктуры, а только те, которые город Львов определил как критические, подал на утверждение в Министерство и которые сейчас находятся в перечне тех, что не подпадают под отключение", - сказал Козицкий.
Что предшествовало?
- В декабре премьер Свириденко заявила, что правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры.
- 7 января мэр Львова Садовый заявил, что с ночи часть больниц и весь коммунальный электротранспорт отключили от электроэнергии. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.
- Впоследствии он сообщил, что подача электроэнергии на критическую инфраструктуру во Львове восстановлена.
- Свириденко, в свою очередь, заявила, что правительство запретило отключать свет в больницах, возможные нарушения во Львове будут проверены.
Чому нема на кришах "малого ППО" та Гігаватної Потужності в підвалі
Ось так, від головлікаря медзакладу простий шлях до злочинів осіб з Урядового кварталу!!
Стефанчуки+зеленський-група дивних нікчем з Будинку Уряду та РНБОУ, мають понести кримінальну відповідальність, за свою бездіяльність по суті смертей Українців!! А з *******-убивцею, Українці уже розбираються упродовж 11 років!!
Що це за "Центр досліджень"? Скільки ще таких "незалежних дослідницьких організацій" присмокталися до бюджету?
"Із середини лютого кияни все рідше залишатимуться без енергопостачання. В містах буде резервна генерація для водоканалів, для теплових станцій. Щоб, якщо система не працює, всі отримали живлення, тепло і воду. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив керівник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко" - йшов /січень 2023-го року/...
Трудно стало працювати. Розвелось багато ідіотів, що говорять правильні слова. - фільм "Семнадцать мгновений весны"/
Цікаво, хто "чісто конрєтно" винен у тому що при котельні, у лікарні, водоканалі, у будинках з ліфтами і автономними котельнями при них, відсутнє резервне живлення на 1448 день війни ?
Дивно, що у маєтках мерів, всього депутатського корпусу, столоначальників... їх родичів, їх любовниць дизельгенератори є, при котельні, у лікарні, водоканалі, у будинках з ліфтами і автономними котельнями при них, відсутнє резервне живлення!?
Чи відомий хоч один випадок щоб хтось з тої "еліти" передав дизельгенератор котельні, лікарні, водоканалу...
Чому при любому магазинчику, аптеці, кафе, ресторані..... є резервне живлення, а при котельні, лікарні... немає...?
Для чого тоді місцева влада? Котельня аварійно вимкнулась в Умані: більша частина міста без тепла ?
У зв'язку з перепадом напруги ? Такі споживачі як котельні до якої категорії постачання відносяться (надежность электроснабжения делится на три категории (I-III), где I - критически важные объекты с резервным питанием, а III - обычные жилые дома. ) Котельні напевно повинно живитися з двох незалежних "розеток"... І, головне, мати резервне живлення - дизельгенератор.
Напевно, т.зв. еліта тої Умані у всіх своїх маєтках має дизельгенератори, а при котельні немає. І тепер на всю Україну. Недавно мер Львовав уже "крутив таку пластинку" на всю Україну. Пам`ятаємо анекдот про капітана - Я отчаливаю от пирса. Я вихожу из порта. Я... Я...Я.. Мы тонем!"