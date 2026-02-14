Енергетичне перемир’я під час перемовин у Женеві обговорюватиметься, але непублічно, - Зеленський
Під час наступних перемовин у Женеві питання енергетичного перемир’я буде обговорюватися, але поки не публічно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені.
Так, відповідаючи на запитання щодо того, чи обговорюватиметься енергетичне перемир’я під час наступних перемовин у Женеві, Зеленський сказав: "По енергетичному перемир’ю поки публічно не будемо говорити".
Також секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що Україна порушуватиме це питання.
"Але ми не можемо публічно про це говорити", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
- Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.
Трамп переконує, що російський диктатор Володимир Путін "дотримав свого слова" щодо термінів "енергетичного перемир’я" та припинення ударів по енергетиці Києва.
ЖЕНЕВА. І знову ті самі прізвища: Мединський та Арахамія.
Це не просто переговори - це повернення до логіки Стамбула-2022.
Тоді Росія пропонувала не мир, а юридично оформлену капітуляцію України.
Основні вимоги, які вже звучали і, ймовірно, знову з'являться:
• постійний нейтралітет України і відмова від НАТО
• заборона на іноземні бази та війська
• різке скорочення української армії, техніки та ракет
• "гарантії безпеки", де Росія отримує право вето на допомогу Україні
• фактичне визнання окупації Криму і заморожування питання на роки
• окремий статус Донбасу
• втручання у мовну, освітню та історичну політику держави
Тобто мова не про припинення війни, а про спробу зробити Україну формально незалежною, але без права на оборону і власний геополітичний вибір.
Женева - це перевірка: чи погодиться Україна на те, що не вдалося нав'язати силою у 2022 році.