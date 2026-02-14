Новини Встановлення енергетичного перемир'я
Енергетичне перемир’я під час перемовин у Женеві обговорюватиметься, але непублічно, - Зеленський

Зеленський і Умєров про енергетичне перемир’я

Під час наступних перемовин у Женеві питання енергетичного перемир’я буде обговорюватися, але поки не публічно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені.

Так, відповідаючи на запитання щодо того, чи обговорюватиметься енергетичне перемир’я під час наступних перемовин у Женеві, Зеленський сказав: "По енергетичному перемир’ю поки публічно не будемо говорити".

Також читайте: Україна передала США деталі щодо обстрілів, які відбулися після "згоди" РФ на енергетичне перемир’я, - Стефанішина

Також секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що Україна порушуватиме це питання.

"Але ми не можемо публічно про це говорити", - додав він.

Також читайте: Росія поки що не готова до енергетичного перемир’я, - Зеленський

Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

  • Трамп переконує, що російський диктатор Володимир Путін "дотримав свого слова" щодо термінів "енергетичного перемир’я" та припинення ударів по енергетиці Києва.

Топ коментарі
Черговий список вже підготував для передачі?
14.02.2026 23:59 Відповісти
15.02.2026 00:01 Відповісти
Але вже встиг розповісти публічно на весь світ.
15.02.2026 00:37 Відповісти
Таємниці Мадридського Банківського двору?)
14.02.2026 23:46 Відповісти
Холодні лохи могли б і самі здогадатися кому публічно дякувати, без зайвого обговорення.
15.02.2026 00:23 Відповісти
Але вже встиг розповісти публічно на весь світ.
Нелох знов надасть кацапам gps-координати, куди не бити.
15.02.2026 02:26 Відповісти
Бубонець з Оману все перетірає втіхаря. Нещодавно виявилось, що ніззя атакувати резиденції Путіна. І треба потужно вибачатись навіть за чутки про це. Коли Зелька це перетер, хрін його знає.
15.02.2026 07:20 Відповісти
А шо, я так понимаю, блекаута на маскве не будет? Туда "одни двушечки" летят вместо ракет, да Вольдемар?
15.02.2026 10:48 Відповісти
GPT відповідає

ЖЕНЕВА. І знову ті самі прізвища: Мединський та Арахамія.
Це не просто переговори - це повернення до логіки Стамбула-2022.

Тоді Росія пропонувала не мир, а юридично оформлену капітуляцію України.

Основні вимоги, які вже звучали і, ймовірно, знову з'являться:

• постійний нейтралітет України і відмова від НАТО
• заборона на іноземні бази та війська
• різке скорочення української армії, техніки та ракет
• "гарантії безпеки", де Росія отримує право вето на допомогу Україні
• фактичне визнання окупації Криму і заморожування питання на роки
• окремий статус Донбасу
• втручання у мовну, освітню та історичну політику держави

Тобто мова не про припинення війни, а про спробу зробити Україну формально незалежною, але без права на оборону і власний геополітичний вибір.

Женева - це перевірка: чи погодиться Україна на те, що не вдалося нав'язати силою у 2022 році.
15.02.2026 16:35 Відповісти
 
 