Енергетичне перемир’я під час перемовин у Женеві обговорюватиметься, але непублічно, - Зеленський

Під час наступних перемовин у Женеві питання енергетичного перемир’я буде обговорюватися, але поки не публічно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені.

Так, відповідаючи на запитання щодо того, чи обговорюватиметься енергетичне перемир’я під час наступних перемовин у Женеві, Зеленський сказав: "По енергетичному перемир’ю поки публічно не будемо говорити".

Також секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що Україна порушуватиме це питання.

"Але ми не можемо публічно про це говорити", - додав він.

