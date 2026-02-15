РУС
Новости Установление энергетического перемирия
Энергетическое перемирие во время переговоров в Женеве будет обсуждаться, но не публично, - Зеленский

Зеленский и Умеров об энергетическом перемирии

Во время следующих переговоров в Женеве вопрос энергетического перемирия будет обсуждаться, но пока не публично.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене.

Так, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться энергетическое перемирие во время следующих переговоров в Женеве, Зеленский сказал: "По энергетическому перемирию пока публично говорить не будем".

Читайте также: Украина передала США детали об обстрелах, которые произошли после "согласия" РФ на энергетическое перемирие, - Стефанишина

Также секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что Украина будет поднимать этот вопрос.

"Но мы не можем публично об этом говорить", - добавил он.

Читайте также: Россия пока не готова к энергетическому перемирию, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

  • Трамп убеждает, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" относительно сроков "энергетического перемирия" и прекращения ударов по энергетике Киева.

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) переговоры (5657) перемирие (1731)
Таємниці Мадридського Банківського двору?)
14.02.2026 23:46 Ответить
Черговий список вже підготував для передачі?
14.02.2026 23:59 Ответить
15.02.2026 00:01 Ответить
Холодні лохи могли б і самі здогадатися кому публічно дякувати, без зайвого обговорення.
15.02.2026 00:23 Ответить
Але вже встиг розповісти публічно на весь світ.
15.02.2026 00:37 Ответить
Нелох знов надасть кацапам gps-координати, куди не бити.
15.02.2026 02:26 Ответить
Бубонець з Оману все перетірає втіхаря. Нещодавно виявилось, що ніззя атакувати резиденції Путіна. І треба потужно вибачатись навіть за чутки про це. Коли Зелька це перетер, хрін його знає.
15.02.2026 07:20 Ответить
 
 