Энергетическое перемирие во время переговоров в Женеве будет обсуждаться, но не публично, - Зеленский

Во время следующих переговоров в Женеве вопрос энергетического перемирия будет обсуждаться, но пока не публично.

об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене.

Так, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться энергетическое перемирие во время следующих переговоров в Женеве, Зеленский сказал: "По энергетическому перемирию пока публично говорить не будем".

Также секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что Украина будет поднимать этот вопрос.

"Но мы не можем публично об этом говорить", - добавил он.

Что предшествовало?