Энергетическое перемирие во время переговоров в Женеве будет обсуждаться, но не публично, - Зеленский
Во время следующих переговоров в Женеве вопрос энергетического перемирия будет обсуждаться, но пока не публично.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене.
Так, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться энергетическое перемирие во время следующих переговоров в Женеве, Зеленский сказал: "По энергетическому перемирию пока публично говорить не будем".
Также секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что Украина будет поднимать этот вопрос.
"Но мы не можем публично об этом говорить", - добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.
Трамп убеждает, что российский диктатор Владимир Путин "сдержал свое слово" относительно сроков "энергетического перемирия" и прекращения ударов по энергетике Киева.
