Після першого дня переговорів у Женеві новин не буде, - Пєсков
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що за підсумками першого дня тристоронніх переговорів України, США та Росії в Женеві не варто очікувати заяв, оскільки робота триватиме 18 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Не думаю, що сьогодні варто чекати на якісь новини, бо, як ви знаєте, планується, що робота триватиме і завтра", – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.
Речник Кремля зазначив, що переговори проводяться за зачиненими дверима.
Що відомо?
Напередодні Пєсков сказав, що на переговорах у Женеві обговорюватимуть, зокрема, й питання територій.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США.
- У РФ заявили, що російську делегацію на наступному раунді переговорів між Україною, США та Росією 17-18 лютого в швейцарській Женеві очолить помічник президента РФ Володимир Мединський.
Нам ще одну ніч очікувати 400 дронів і десятки ракет ?
Коли перемовин не було - було якось спокійніше...
У нас своїх повно, для чого ще його цитують?