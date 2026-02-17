Після першого дня переговорів у Женеві новин не буде, - Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що за підсумками першого дня тристоронніх переговорів України, США та Росії в Женеві не варто очікувати заяв, оскільки робота триватиме 18 лютого.

"Не думаю, що сьогодні варто чекати на якісь новини, бо, як ви знаєте, планується, що робота триватиме і завтра", – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

Речник Кремля зазначив, що переговори проводяться за зачиненими дверима.

Напередодні Пєсков сказав, що на переговорах у Женеві обговорюватимуть, зокрема, й питання територій.

