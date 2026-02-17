Після першого дня переговорів у Женеві новин не буде, - Пєсков

песковПереговори в Женеві: Кремль закликає не чекати результатів після першого дня

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що за підсумками першого дня тристоронніх переговорів України, США та Росії в Женеві не варто очікувати заяв, оскільки робота триватиме 18 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Не думаю, що сьогодні варто чекати на якісь новини, бо, як ви знаєте, планується, що робота триватиме і завтра", – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

Речник Кремля зазначив, що переговори проводяться за зачиненими дверима.

Що відомо?

Напередодні Пєсков сказав, що на переговорах у Женеві обговорюватимуть, зокрема, й питання територій.

Топ коментарі
+3
Та ну її нах ту роботу ще і завтра !
Нам ще одну ніч очікувати 400 дронів і десятки ракет ?
Коли перемовин не було - було якось спокійніше...
17.02.2026 14:17 Відповісти
+2
Ха, неадекват оцінює адекватність інших. Цікавий ти персонаж.
17.02.2026 14:48 Відповісти
+1
Новини будуть як Дмітрій Пєсков буде повішений у Гаазі.
17.02.2026 14:17 Відповісти
Цієї ночі - ніт. Вони не встигнуть для масового обстрілу запаси накопичити.
17.02.2026 14:21 Відповісти
Це йому валіза ху...до сказала
17.02.2026 14:18 Відповісти
Ну так! Те, що кацапи - ****ни - вже давно не новина, як і те, що Трамп з Аітьковим і Кушнером - ****нські фанати.
17.02.2026 14:19 Відповісти
пісков став політичним експертом?
У нас своїх повно, для чого ще його цитують?
17.02.2026 14:24 Відповісти
Що ще є надія, що будуть якісь новини? Може одна і буде про те, що домовилися домовлятися і далі....
17.02.2026 14:34 Відповісти
новини будуть після великого міжнародного свята.яке будуть святкувати всі миролюбиві жителі планети ЗЕМЛЯ І СВЯТО ЦЕ "СМЕРТЬ РАШИСТСЬКОГО КРОВОПИВЦІ КУЙЛА"
17.02.2026 15:01 Відповісти
Та ми й без тебе знаємо, що "новини" будуть тільки коли Хубло здохне.
17.02.2026 17:17 Відповісти
 
 