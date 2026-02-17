1 461 10
После первого дня переговоров в Женеве новостей не будет, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по итогам первого дня трехсторонних переговоров Украины, США и России в Женеве не стоит ожидать заявлений, поскольку работа продолжится 18 февраля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
"Не думаю, что сегодня стоит ждать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра", - цитируют Пескова российские государственные СМИ.
Спикер Кремля отметил, что переговоры проводятся за закрытыми дверями.
Что известно?
Накануне Песков сказал, что на переговорах в Женеве будут обсуждать, в частности, и вопрос территорий.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США.
- В РФ заявили, что российскую делегацию на следующем раунде переговоров между Украиной, США и Россией 17-18 февраля в швейцарской Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
А от якщо після трампа прийде адекват, а економіка параші почне входити в кризу, то і ніякі переговори не ************, щоб параша почала серйозну розмову.
Нам ще одну ніч очікувати 400 дронів і десятки ракет ?
Коли перемовин не було - було якось спокійніше...
У нас своїх повно, для чого ще його цитують?