РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9909 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
1 461 10

После первого дня переговоров в Женеве новостей не будет, - Песков

песковПереговоры в Женеве: Кремль призывает не ждать результатов после первого дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по итогам первого дня трехсторонних переговоров Украины, США и России в Женеве не стоит ожидать заявлений, поскольку работа продолжится 18 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Не думаю, что сегодня стоит ждать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра", - цитируют Пескова российские государственные СМИ.

Спикер Кремля отметил, что переговоры проводятся за закрытыми дверями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поровну украинцев скептически и позитивно оценивают ход мирных переговоров - опрос

Что известно?

Накануне Песков сказал, что на переговорах в Женеве будут обсуждать, в частности, и вопрос территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война закончится тогда, когда Россия будет истощена. РФ не хочет серьезно разговаривать, - Мерц

Автор: 

переговоры (1251) Песков Дмитрий (602)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
ще як мінімум 3 роки правління трампа не буде ніяких новин з "переговорів".

А от якщо після трампа прийде адекват, а економіка параші почне входити в кризу, то і ніякі переговори не ************, щоб параша почала серйозну розмову.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:16 Ответить
+2
Та ну її нах ту роботу ще і завтра !
Нам ще одну ніч очікувати 400 дронів і десятки ракет ?
Коли перемовин не було - було якось спокійніше...
показать весь комментарий
17.02.2026 14:17 Ответить
+1
Новини будуть як Дмітрій Пєсков буде повішений у Гаазі.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ще як мінімум 3 роки правління трампа не буде ніяких новин з "переговорів".

А от якщо після трампа прийде адекват, а економіка параші почне входити в кризу, то і ніякі переговори не ************, щоб параша почала серйозну розмову.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:16 Ответить
Ха, неадекват оцінює адекватність інших. Цікавий ти персонаж.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:48 Ответить
Новини будуть як Дмітрій Пєсков буде повішений у Гаазі.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:17 Ответить
Та ну її нах ту роботу ще і завтра !
Нам ще одну ніч очікувати 400 дронів і десятки ракет ?
Коли перемовин не було - було якось спокійніше...
показать весь комментарий
17.02.2026 14:17 Ответить
Цієї ночі - ніт. Вони не встигнуть для масового обстрілу запаси накопичити.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:21 Ответить
Це йому валіза ху...до сказала
показать весь комментарий
17.02.2026 14:18 Ответить
Ну так! Те, що кацапи - ****ни - вже давно не новина, як і те, що Трамп з Аітьковим і Кушнером - ****нські фанати.
показать весь комментарий
17.02.2026 14:19 Ответить
пісков став політичним експертом?
У нас своїх повно, для чого ще його цитують?
показать весь комментарий
17.02.2026 14:24 Ответить
Що ще є надія, що будуть якісь новини? Може одна і буде про те, що домовилися домовлятися і далі....
показать весь комментарий
17.02.2026 14:34 Ответить
новини будуть після великого міжнародного свята.яке будуть святкувати всі миролюбиві жителі планети ЗЕМЛЯ І СВЯТО ЦЕ "СМЕРТЬ РАШИСТСЬКОГО КРОВОПИВЦІ КУЙЛА"
показать весь комментарий
17.02.2026 15:01 Ответить
 
 