После первого дня переговоров в Женеве новостей не будет, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по итогам первого дня трехсторонних переговоров Украины, США и России в Женеве не стоит ожидать заявлений, поскольку работа продолжится 18 февраля.

"Не думаю, что сегодня стоит ждать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра", - цитируют Пескова российские государственные СМИ.

Спикер Кремля отметил, что переговоры проводятся за закрытыми дверями.

Что известно?

Накануне Песков сказал, что на переговорах в Женеве будут обсуждать, в частности, и вопрос территорий.

