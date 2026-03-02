Збірній України заборонили використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді-2026. ФОТО

Міжнародний Паралімпійський комітет (МПК) ухвалив рішення заборонити українським спортсменам використовувати форму з мапою України на зимовій Паралімпіаді-2026 в Італії.

Про це розповів президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За словами Сушкевича, Міжнародний Паралімпійський комітет не дозволяє Україні виходити у формі, бо вона нібито політично акцентує на повній територіальній цілісності країни.

"Ми підготували нашу спортивну, ні – навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні – так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна у світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хорватія долучиться до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, - міністр туризму і спорту Главіна

За словами президента НПК, форму розробив один із провідних українських дизайнерів Віктор Анісімов, раніше він вже працював над формою збірної України для Паралімпіади в Парижі-2024.

Лояльність до Росії на Паралімпіаді

Утім, через заборону МПК дизайн довелося змінити. Сушкевич зазначив, що форма була символічна і чітко демонструвала, що є Україна у світі та в Європі зі всіма своїми територіями.

Через заборону початкової форми довелося терміново виготовляти нову та відправляти її автобусом до Італії, де вже перебуває команда.

"А зараз ми були більш радикальні. Наша радикальність пояснювана тим, що після Парижа ось ця ескалація лояльності до "раші" відбулася з новою силою, новою хвилею. Тобто там уже сидять суб'єкти паралімпійського чиновництва, які стережуть, щоб не дати Україні заявити про себе, як країні без окупації, і що вона буде боротись у такій формі проти країни-агресора", - додав Сушкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, - Сибіга

Доповнено

Національний паралімпійський комітет України надав "Суспільне Спорт" зображення парадної форми, яку МПК заборонив використовувати на Іграх-2026 через "політичний акцент":

Що передувало?

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посадовці вже восьми країн та ЄС бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026, - Сибіга