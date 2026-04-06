Суд скасував полковнику Рюмшину обмеження на пересування, він зможе повернутися до виконання обов’язків, - адвокат Йосипов

У понеділок, 6 квітня, в Олександрівському суді Запоріжжя відбулося засідання, за результатами якого полковнику Дмитру Рюмшину скасували обов'язок не відлучатися з місця проживання.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив адвокат Андрій Йосипов, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі рішення суду

"Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення вдалося відстояти принципову позицію - суд скасував Дмитру Рюмшину обов'язок не відлучатися з населеного пункту проживання", - розповів захисник.

Йосипов зазначив, що це рішення дає можливість полковнику приступити до виконання обов’язків за визначеною посадою та повноцінно служити Батьківщині.

"Водночас суд направив обвинувальний акт до Верховного суду (через апеляційну інстанцію) для визначення підсудності, фактично передачі справи до Печерського суду. Дві попередні спроби відводу показали бажання дистанціюватись від справи, тож рішення виглядає цілком логічним продовженням цієї лінії", - розповів адвокат.

Фото: фб-сторінка Андрія Йосипова

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