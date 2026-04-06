Суд отменил полковнику Рюмшину ограничения на передвижение, он сможет вернуться к исполнению обязанностей, - адвокат Йосипов

В понедельник, 6 апреля, в Александровском суде Запорожья состоялось заседание, по итогам которого полковнику Дмитрию Рюмшину отменили обязательство не покидать место жительства.

Об этом в соцсети Facebook сообщил адвокат Андрей Йосипов, информирует Цензор.НЕТ.

Детали решения суда

"Во время рассмотрения ходатайства стороне обвинения удалось отстоять принципиальную позицию - суд отменил Дмитрию Рюмшину обязанность не покидать населенный пункт проживания", - рассказал защитник.

Йосипов отметил, что это решение дает возможность полковнику приступить к исполнению обязанностей по занимаемой должности и полноценно служить Родине.

"В то же время суд направил обвинительный акт в Верховный суд (через апелляционную инстанцию) для определения подсудности, фактически передачи дела в Печерский суд. Две предыдущие попытки отвода показали желание дистанцироваться от дела, поэтому решение выглядит вполне логичным продолжением этой линии", - рассказал адвокат.

Фото: страница Андрея Йосипова в Facebook

Побратимы пришли в суд, чтобы поддержать полковника Рюмшина.

