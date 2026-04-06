Суд отменил полковнику Рюмшину ограничения на передвижение, он сможет вернуться к исполнению обязанностей, - адвокат Йосипов
В понедельник, 6 апреля, в Александровском суде Запорожья состоялось заседание, по итогам которого полковнику Дмитрию Рюмшину отменили обязательство не покидать место жительства.
Об этом в соцсети Facebook сообщил адвокат Андрей Йосипов, информирует Цензор.НЕТ.
Детали решения суда
"Во время рассмотрения ходатайства стороне обвинения удалось отстоять принципиальную позицию - суд отменил Дмитрию Рюмшину обязанность не покидать населенный пункт проживания", - рассказал защитник.
Йосипов отметил, что это решение дает возможность полковнику приступить к исполнению обязанностей по занимаемой должности и полноценно служить Родине.
"В то же время суд направил обвинительный акт в Верховный суд (через апелляционную инстанцию) для определения подсудности, фактически передачи дела в Печерский суд. Две предыдущие попытки отвода показали желание дистанцироваться от дела, поэтому решение выглядит вполне логичным продолжением этой линии", - рассказал адвокат.
Побратимы пришли в суд, чтобы поддержать полковника Рюмшина.
Ситуация в 155-й бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина
- Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.
- По его словам, 155-я бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно покинули 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады скончался от сердечного приступа.
- Бутусов провел длительное расследование, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники, а также к массовому дезертирству.
- В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года – у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Францию сбежали около 50 военных из бригады.
- Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает также о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120-мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, выданные бригаде, оказались бракованными.
- 2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование по факту массового СЗЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.
- Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".
- 5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить потенциал 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.
- Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого обходится стране.
- 20 января 2025 года экс-командира 155-й бригады Рюмшина задержала СБУ. А 22 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 90 миллионов гривен.
- 6 февраля Киевский апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его под поручительство, зато уменьшил сумму залога с 90 до 50 миллионов гривен.
- 11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и уменьшил залог до 27 млн грн.
- 4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.
- 11 сентября суд уменьшил залог до 10 млн грн, оставив Рюмшина под стражей.
- 24 ноября размер залога уменьшили до 8 млн грн.
- 10 декабря Новониколаевский райсуд Запорожской области уменьшил сумму залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 8 млн до 908 тыс. грн.
