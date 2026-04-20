Зеленський повернув Едгара Токаря на посаду очільника Мукачівської РДА

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про нове призначення головою Мукачівської районної адміністрації Едгара Токаря замість звільненого за корупцію Сергія Гайдая.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті ОП.

Едгар Токар вже очолював адміністрацію в Мукачеві з квітня 2021 по листопад 2024 рік. Після цього він працював у Закарпатському обласному центрі зайнятості.

У березні 2026 року він очолив Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Токар також балотувався в мери Мукачева у 2019 році, тоді він програв Андрію Балозі.

