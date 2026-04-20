Зеленський повернув Едгара Токаря на посаду очільника Мукачівської РДА

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про нове призначення головою Мукачівської районної адміністрації Едгара Токаря замість звільненого за корупцію Сергія Гайдая.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

Більше про Токаря

Едгар Токар вже очолював адміністрацію в Мукачеві з квітня 2021 по листопад 2024 рік. Після цього він працював у Закарпатському обласному центрі зайнятості.

У березні 2026 року він очолив Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Токар також балотувався в мери Мукачева у 2019 році, тоді він програв Андрію Балозі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Володимира Колосова головою Покровської РДА на Донеччині

Корупційна схема на дронах для Нацгвардії

  • Нагадаємо, 2 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка. Зазначалося, що були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України.
  • Крім того, у НАБУ повідомили, що викрито масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ за завищеними цінами, серед фігурантів — чинний нардеп.
  • У Центрі протидії корупції повідомили, що серед фігурантів справи — нардеп від Слуги Народу Олексій Кузнєцов.
  • Раніше повідомлялося, що серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в корупційній схемі на закупівлі дронів для військових, є Сергій Гайдай — колишній голова Луганської ОВА, а нині — голова Мукачівської райдержадміністрації.
  • У суботу, 2 серпня, на засіданні уряд запропонував звільнити з посади голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
  • Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка та голову Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
  • 2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення скаргу захисту колишнього голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області Сергія Гайдая та прокурора на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК "Схід" очолив генерал Ніколюк, - ЗМІ

токар не слюсар.
20.04.2026 20:43 Відповісти
Нє - ну - Токарь - зовсім другий колінкор!
20.04.2026 20:42 Відповісти
Ще один "слуга народу" з числа особливо "обдарованих")
20.04.2026 21:11 Відповісти
мале-сцарь в дії!
20.04.2026 20:35 Відповісти
токар не слюсар.
В міг і фрезерувальника назначити. Там букоф більше. І звучить солідно.
завод завод - там тепер діскотека махає,
а колись були токарі, слюсари і стружка...
Договорилися мабуть що гроші з золотом повернуть?
«Едгар, цинічний гвалтівник собак та кіз, згодом статечна людина, член суспільства, депутат палати лордів»
*** прочитав Ерлогана докаря
Пташенята зеленого гнізда...
