Зеленский вернул Эдгара Токаря на должность главы Мукачевской РГА
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Эдгара Токаря на должность главы Мукачевской районной администрации вместо уволенного за коррупцию Сергея Гайдая.
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте ОП, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробнее о Токаре
Эдгар Токарь уже возглавлял администрацию в Мукачево с апреля 2021 по ноябрь 2024 года. После этого он работал в Закарпатском областном центре занятости.
В марте 2026 года он возглавил Департамент природно-заповедного фонда и биоразнообразия Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.Токар также баллотировался в мэры Мукачево в 2019 году, тогда он проиграл Андрею Балоге.
Коррупционная схема с дронами для Нацгвардии
- Напомним, 2 августа 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что на взятках были уличены один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
- Кроме того, в НАБУ сообщили, что раскрыта масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов — действующий нардеп.
- В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела — нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.
- Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме по закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший глава Луганской ОГА, а ныне - глава Мукачевской райгосадминистрации.
- В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило освободить от должности главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
- В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
- 2 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения жалобу защиты бывшего главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергея Гайдая и прокурора на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.
