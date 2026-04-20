Зеленский вернул Эдгара Токаря на должность главы Мукачевской РГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Эдгара Токаря на должность главы Мукачевской районной администрации вместо уволенного за коррупцию Сергея Гайдая.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте ОП, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее о Токаре

Эдгар Токарь уже возглавлял администрацию в Мукачево с апреля 2021 по ноябрь 2024 года. После этого он работал в Закарпатском областном центре занятости.

В марте 2026 года он возглавил Департамент природно-заповедного фонда и биоразнообразия Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.Токар также баллотировался в мэры Мукачево в 2019 году, тогда он проиграл Андрею Балоге.

Коррупционная схема с дронами для Нацгвардии

  • Напомним, 2 августа 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко. Отмечалось, что на взятках были уличены один из народных депутатов Украины, а также руководители районной и городской администраций, военнослужащие Национальной гвардии Украины.
  • Кроме того, в НАБУ сообщили, что раскрыта масштабная коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ по завышенным ценам, среди фигурантов — действующий нардеп.
  • В Центре противодействия коррупции сообщили, что среди фигурантов дела — нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов.
  • Ранее сообщалось, что среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в коррупционной схеме по закупке дронов для военных, есть Сергей Гайдай - бывший глава Луганской ОГА, а ныне - глава Мукачевской райгосадминистрации.
  • В субботу, 2 августа, на заседании правительство предложило освободить от должности главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
  • В тот же день президент Владимир Зеленский уволил начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андрея Юрченко и главу Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
  • 2 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения жалобу защиты бывшего главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Сергея Гайдая и прокурора на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

мале-сцарь в дії!
20.04.2026 20:35 Ответить
Нє - ну - Токарь - зовсім другий колінкор!
20.04.2026 20:42 Ответить
токар не слюсар.
20.04.2026 20:43 Ответить
Договорилися мабуть що гроші з золотом повернуть?
20.04.2026 20:52 Ответить
Ще один "слуга народу" з числа особливо "обдарованих")
20.04.2026 21:11 Ответить
«Едгар, цинічний гвалтівник собак та кіз, згодом статечна людина, член суспільства, депутат палати лордів»
20.04.2026 21:16 Ответить
*** прочитав Ерлогана докаря
20.04.2026 21:48 Ответить
 
 