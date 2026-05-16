Зараз не час для переговорів з Росією, вона у хиткому становищі, потрібно тиснути, - Цахкна

Європа не повинна вступати в прямі переговори з Росією в той час, як Україна здобула перевагу у війні.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Час чинити тиск на РФ

Так, він заявив, що Москва активізувала спроби налагодити контакти з європейськими країнами на тлі занепаду своєї економіки та нездатності збройних сил досягти прогресу на п’ятому році повномасштабного вторгнення.

За словами міністра, відповіддю має бути посилення санкцій, а не допомога Москві у пошуку виходу з кризи.

"Зараз не час для розмов чи переговорів. Зараз час чинити тиск на Росію", – сказав Цахкна в інтерв’ю на полях конференції Леннарта Мері в Таллінні в суботу.

Росія слабшає

Його застереження пролунало на тлі того, як зусилля під егідою США щодо пошуку врегулювання в Україні значною мірою зайшли в глухий кут, а увага Вашингтона була зосереджена на війні в Ірані.

Європа здебільшого залишилася осторонь дипломатичних процесів, навіть попри те, що вона дедалі більше бере на себе основну частину витрат на підтримку Києва. Хоча ситуація потенційно могла б створити можливість для континенту взяти ініціативу на себе, Цахкна назвав таке мислення "дуже небезпечним".

"Ми не дуже позитивно ставимося до цієї ідеї, що всі поспішають до Москви і пропонують почати переговори, бо Росія слабшає. Зараз не час", – запевнив він.

Тон змінився

Цахкна наголосив, що російський диктатор Володимир Путін вичерпує свої можливості, і що численні раунди західних економічних санкцій дають результат.

Російське вторгнення не досягло значного прогресу, водночас завдаючи величезних втрат силам Москви, а Україна завдає значних ударів по російських нафтовидобувних та судноплавних об'єктах, включно з ударами, що сягають далеко вглиб території країни.

Естонський міністр також вказав на дедалі більше розчарування всередині Росії через перебої з мобільним інтернетом та економічні труднощі, а також скорочений військовий парад Москви до "Дня Перемоги" 9 травня як потенційні ознаки вразливості.

"Тон змінився. Усі розуміють, що зараз саме час тиснути на Росію. У ширшому контексті ми бачимо, що Росія зараз перебуває у хиткому становищі", – наголосив міністр.

Що передувало?

  • 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.
  • Уряд Німеччини скептично оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення колишнього канцлера ФРН Гергарда Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом.
  • Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовинком від ЄС щодо завершення війни в Україні.

+9
Бажано залучити 150-200 тисяч естонців для активної участі в тиску на росію на Донецькому і Запорізькому напрямках. Тоді й перспективу переговорів оцінимо.
16.05.2026 16:57 Відповісти
+7
Класно в зручно воювати тілами українців коли якесь єврокуколдо каже час не час, хочете ви чи ні але ви теж повинні навчатися
16.05.2026 17:05 Відповісти
+6
Сумно що навіть зараз ще багато українців не розуміє, яка кінцева ціль цього всього, і куди ми прийдемо.
16.05.2026 16:58 Відповісти
фламінгами ?

чи маєтками кооперативу "Династія"?
16.05.2026 16:55 Відповісти
Бажано залучити 150-200 тисяч естонців для активної участі в тиску на росію на Донецькому і Запорізькому напрямках. Тоді й перспективу переговорів оцінимо.
16.05.2026 16:57 Відповісти
з США тобі видніше ботяра
16.05.2026 17:26 Відповісти
А що не так він сказав, ухилянте?
16.05.2026 17:46 Відповісти
ти з якого висосав що я ухилянт? я в ЗСУ зараз, а ти?
16.05.2026 17:49 Відповісти
Це абсолютно не показник. тцк теж себе зсу вважають. Ти теж вже п"ятий рік львівський фронт тримаєш.
16.05.2026 17:54 Відповісти
33 ОМБР, а ти балабол. НХ йди чорт.
16.05.2026 18:28 Відповісти
Шож вас таких так мало...
16.05.2026 16:57 Відповісти
Сумно що навіть зараз ще багато українців не розуміє, яка кінцева ціль цього всього, і куди ми прийдемо.
16.05.2026 16:58 Відповісти
Ніякої мети немає, є тільки шлях. Взагалі це закономірний результат 35річного розкрадання країни і негативного добору в політиці та управлінні. Совок також заплатив 26+ млн. життів за самодурство людей з вулиці, які стали генсеками, і нічого, потім наверстав втрачене.
16.05.2026 17:23 Відповісти
Нарешті відверті слова про те, на кого ми рівняємося)
16.05.2026 17:24 Відповісти
хХто саме має тиснути?
16.05.2026 16:59 Відповісти
непроблема ! давайте тисяч 50 хочаби військових з Естонії до нас на фронт!
16.05.2026 17:03 Відповісти
То тисніть
16.05.2026 17:04 Відповісти
Класно в зручно воювати тілами українців коли якесь єврокуколдо каже час не час, хочете ви чи ні але ви теж повинні навчатися
16.05.2026 17:05 Відповісти
Щоб покінчити з росією достатньо закрити її зовнішній ринок (імпорт та експорт).
16.05.2026 17:09 Відповісти
Підтримую та схвалюю.
Хто хоче діалогу з московією, ось вам тема:
Скільки часу потрібно московитським збройним силам покинути територію України в її міжнародно визнаних кордонах.
16.05.2026 17:10 Відповісти
Властиво, він сказав, що треба не знімати з Росії санкції, а посилювати, - й це думка твереза.
16.05.2026 17:10 Відповісти
Ти особисто з Єстонії тиснеш, тискач недороблений 🤦
16.05.2026 17:10 Відповісти
Таких тискунів треба возити на екскурсії нашими кладовищами, щоб вони бачили ціну своїх 'дотискань'
16.05.2026 17:33 Відповісти
16.05.2026 17:35 Відповісти
Добре каже росія програе і всі розумні бачуть це
16.05.2026 17:52 Відповісти
Ця гніда хоче щоб українці вмирали далі
16.05.2026 17:52 Відповісти
А ще є цікаве питання - говорять що у Кащея хутина 200 млрд долл
А ДЕ ЦІ 200 млрд . Вважаю що розвідки знають
Ось може пора із яйця винути голку життя і зламати ?
Стількі горя і крові приніс цей гном І якісь європейські банки хранять його милиарди
16.05.2026 17:53 Відповісти
Припущу, що у нього стільки ж мільярдів, скільки було у сталіна.
16.05.2026 18:08 Відповісти
Хутин - кривавий вбивця. А якись банки охороняють його гроши . Це позор .треба знайти ці банки і назвати їх .
16.05.2026 18:12 Відповісти
Вбивця не завжди злодій.
https://www.youtube.com/watch?v=vPZhbUO0Nu8
16.05.2026 18:23 Відповісти
По коментах бачу, що українці нічому не навчились. Продовжують сподіватися, що з московією можна домовитись. Саме тому за бубочку і проголосували. Отримали війну. Тепер чекають, що Європа або США домовиться.
Інфантіли.
16.05.2026 18:21 Відповісти
Не ну ясно там у вас завжди не час. А тисните ви хіба що на круасани з ранковою кавою. Тискачі гн дати не взяти
16.05.2026 18:36 Відповісти
 
 