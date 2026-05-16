Зараз не час для переговорів з Росією, вона у хиткому становищі, потрібно тиснути, - Цахкна

Європа не повинна вступати в прямі переговори з Росією в той час, як Україна здобула перевагу у війні.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Час чинити тиск на РФ

Так, він заявив, що Москва активізувала спроби налагодити контакти з європейськими країнами на тлі занепаду своєї економіки та нездатності збройних сил досягти прогресу на п’ятому році повномасштабного вторгнення.

За словами міністра, відповіддю має бути посилення санкцій, а не допомога Москві у пошуку виходу з кризи.

"Зараз не час для розмов чи переговорів. Зараз час чинити тиск на Росію", – сказав Цахкна в інтерв’ю на полях конференції Леннарта Мері в Таллінні в суботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наближається час початку діалогу Європи з Росією, - Стубб

Росія слабшає

Його застереження пролунало на тлі того, як зусилля під егідою США щодо пошуку врегулювання в Україні значною мірою зайшли в глухий кут, а увага Вашингтона була зосереджена на війні в Ірані.

Європа здебільшого залишилася осторонь дипломатичних процесів, навіть попри те, що вона дедалі більше бере на себе основну частину витрат на підтримку Києва. Хоча ситуація потенційно могла б створити можливість для континенту взяти ініціативу на себе, Цахкна назвав таке мислення "дуже небезпечним".

Читайте: Перш ніж говорити з РФ, ЄС варто визначити, про що саме, - Каллас

"Ми не дуже позитивно ставимося до цієї ідеї, що всі поспішають до Москви і пропонують почати переговори, бо Росія слабшає. Зараз не час", – запевнив він.

Тон змінився

Цахкна наголосив, що російський диктатор Володимир Путін вичерпує свої можливості, і що численні раунди західних економічних санкцій дають результат.

Російське вторгнення не досягло значного прогресу, водночас завдаючи величезних втрат силам Москви, а Україна завдає значних ударів по російських нафтовидобувних та судноплавних об'єктах, включно з ударами, що сягають далеко вглиб території країни.

Також читайте: Кремль домагається послаблення санкцій: у США обговорюють нову переговорну формулу, - ЗМІ

Естонський міністр також вказав на дедалі більше розчарування всередині Росії через перебої з мобільним інтернетом та економічні труднощі, а також скорочений військовий парад Москви до "Дня Перемоги" 9 травня як потенційні ознаки вразливості.

"Тон змінився. Усі розуміють, що зараз саме час тиснути на Росію. У ширшому контексті ми бачимо, що Росія зараз перебуває у хиткому становищі", – наголосив міністр.

Що передувало?