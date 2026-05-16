Зараз не час для переговорів з Росією, вона у хиткому становищі, потрібно тиснути, - Цахкна
Європа не повинна вступати в прямі переговори з Росією в той час, як Україна здобула перевагу у війні.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Час чинити тиск на РФ
Так, він заявив, що Москва активізувала спроби налагодити контакти з європейськими країнами на тлі занепаду своєї економіки та нездатності збройних сил досягти прогресу на п’ятому році повномасштабного вторгнення.
За словами міністра, відповіддю має бути посилення санкцій, а не допомога Москві у пошуку виходу з кризи.
"Зараз не час для розмов чи переговорів. Зараз час чинити тиск на Росію", – сказав Цахкна в інтерв’ю на полях конференції Леннарта Мері в Таллінні в суботу.
Росія слабшає
Його застереження пролунало на тлі того, як зусилля під егідою США щодо пошуку врегулювання в Україні значною мірою зайшли в глухий кут, а увага Вашингтона була зосереджена на війні в Ірані.
Європа здебільшого залишилася осторонь дипломатичних процесів, навіть попри те, що вона дедалі більше бере на себе основну частину витрат на підтримку Києва. Хоча ситуація потенційно могла б створити можливість для континенту взяти ініціативу на себе, Цахкна назвав таке мислення "дуже небезпечним".
"Ми не дуже позитивно ставимося до цієї ідеї, що всі поспішають до Москви і пропонують почати переговори, бо Росія слабшає. Зараз не час", – запевнив він.
Тон змінився
Цахкна наголосив, що російський диктатор Володимир Путін вичерпує свої можливості, і що численні раунди західних економічних санкцій дають результат.
Російське вторгнення не досягло значного прогресу, водночас завдаючи величезних втрат силам Москви, а Україна завдає значних ударів по російських нафтовидобувних та судноплавних об'єктах, включно з ударами, що сягають далеко вглиб території країни.
Естонський міністр також вказав на дедалі більше розчарування всередині Росії через перебої з мобільним інтернетом та економічні труднощі, а також скорочений військовий парад Москви до "Дня Перемоги" 9 травня як потенційні ознаки вразливості.
"Тон змінився. Усі розуміють, що зараз саме час тиснути на Росію. У ширшому контексті ми бачимо, що Росія зараз перебуває у хиткому становищі", – наголосив міністр.
Що передувало?
- 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.
- Уряд Німеччини скептично оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення колишнього канцлера ФРН Гергарда Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом.
- Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовинком від ЄС щодо завершення війни в Україні.
чи маєтками кооперативу "Династія"?
Хто хоче діалогу з московією, ось вам тема:
Скільки часу потрібно московитським збройним силам покинути територію України в її міжнародно визнаних кордонах.
А ДЕ ЦІ 200 млрд . Вважаю що розвідки знають
Ось може пора із яйця винути голку життя і зламати ?
Стількі горя і крові приніс цей гном І якісь європейські банки хранять його милиарди
Інфантіли.