Сейчас не время для переговоров с Россией, она находится в шатком положении, нужно давить, - Цахкна
Европа не должна вступать в прямые переговоры с Россией в то время, когда Украина одержала верх в войне.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Время оказывать давление на РФ
Так, он заявил, что Москва активизировала попытки наладить контакты с европейскими странами на фоне упадка своей экономики и неспособности вооруженных сил достичь прогресса на пятом году полномасштабного вторжения.
По словам министра, ответом должно быть ужесточение санкций, а не помощь Москве в поиске выхода из кризиса.
"Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас время оказывать давление на Россию", - сказал Цахкна в интервью на полях конференции Леннарта Мери в Таллинне в субботу.
Россия слабеет
Его предостережение прозвучало на фоне того, как усилия под эгидой США по поиску урегулирования в Украине в значительной степени зашли в тупик, а внимание Вашингтона было сосредоточено на войне в Иране.
Европа в основном осталась в стороне от дипломатических процессов, даже несмотря на то, что она все больше берет на себя основную часть расходов на поддержку Киева. Хотя ситуация потенциально могла бы создать возможность для континента взять инициативу на себя, Цахкна назвал такое мышление "очень опасным".
"Мы не очень положительно относимся к этой идее, что все спешат в Москву и предлагают начать переговоры, потому что Россия слабеет. Сейчас не время", – заверил он.
Тон изменился
Цахкна подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин исчерпывает свои возможности, и что многочисленные раунды западных экономических санкций дают результат.
Российское вторжение не достигло значительного прогресса, нанося при этом огромные потери силам Москвы, а Украина наносит значительные удары по российским нефтедобывающим и судоходным объектам, включая удары, достигающие глубоко вглубь территории страны.
Эстонский министр также указал на растущее разочарование внутри России из-за перебоев с мобильным интернетом и экономических трудностей, а также сокращенный военный парад в Москве ко "Дню Победы" 9 мая как на потенциальные признаки уязвимости.
"Тон изменился. Все понимают, что сейчас самое время давить на Россию. В более широком контексте мы видим, что Россия сейчас находится в шатком положении", - подчеркнул министр.
Что предшествовало?
- 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.
- Правительство Германии скептически оценило предложение российского диктатора Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом.
- Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер не может быть переговорщиком от ЕС по вопросу прекращения войны в Украине.
чи маєтками кооперативу "Династія"?
Хто хоче діалогу з московією, ось вам тема:
Скільки часу потрібно московитським збройним силам покинути територію України в її міжнародно визнаних кордонах.
А ДЕ ЦІ 200 млрд . Вважаю що розвідки знають
Ось може пора із яйця винути голку життя і зламати ?
Стількі горя і крові приніс цей гном І якісь європейські банки хранять його милиарди
Інфантіли.
Тут потрібен науковий підхід:
- За даними соціологічних опитувань Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), близько 75 відсотків громадян виступають проти російського «мирного плану».
- Центр Разумкова : понад 80% громадян виступають проти офіційного визнання окупованих територій частиною Росії,
- Соціологічна група «Рейтинг» (Rating Group): 70%-85% українців єдиним прийнятним сценарієм завершення війни є повне відновлення територіальної цілісності (включно з Донбасом та Кримом)
- інші організації дають подібні результати.
А з Європою треба обережно і професійно працювати, все-таки ми живемо на їх гроші.
Кацапам насправді ця війна не потрібна. І якби Європа відкрила для них двері, то вони б виїхали до закінчення війни. І кацапський бізнес треба було виманювати з рашки, а не закривати для них двері і давати цим самим пуйлу додаткові ресурси для війни.