Сейчас не время для переговоров с Россией, она находится в шатком положении, нужно давить, - Цахкна

Европа не должна вступать в прямые переговоры с Россией в то время, когда Украина одержала верх в войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Время оказывать давление на РФ

Так, он заявил, что Москва активизировала попытки наладить контакты с европейскими странами на фоне упадка своей экономики и неспособности вооруженных сил достичь прогресса на пятом году полномасштабного вторжения.

По словам министра, ответом должно быть ужесточение санкций, а не помощь Москве в поиске выхода из кризиса.

"Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас время оказывать давление на Россию", - сказал Цахкна в интервью на полях конференции Леннарта Мери в Таллинне в субботу.

Россия слабеет

Его предостережение прозвучало на фоне того, как усилия под эгидой США по поиску урегулирования в Украине в значительной степени зашли в тупик, а внимание Вашингтона было сосредоточено на войне в Иране.

Европа в основном осталась в стороне от дипломатических процессов, даже несмотря на то, что она все больше берет на себя основную часть расходов на поддержку Киева. Хотя ситуация потенциально могла бы создать возможность для континента взять инициативу на себя, Цахкна назвал такое мышление "очень опасным".

"Мы не очень положительно относимся к этой идее, что все спешат в Москву и предлагают начать переговоры, потому что Россия слабеет. Сейчас не время", – заверил он.

Тон изменился

Цахкна подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин исчерпывает свои возможности, и что многочисленные раунды западных экономических санкций дают результат.

Российское вторжение не достигло значительного прогресса, нанося при этом огромные потери силам Москвы, а Украина наносит значительные удары по российским нефтедобывающим и судоходным объектам, включая удары, достигающие глубоко вглубь территории страны.

Эстонский министр также указал на растущее разочарование внутри России из-за перебоев с мобильным интернетом и экономических трудностей, а также сокращенный военный парад в Москве ко "Дню Победы" 9 мая как на потенциальные признаки уязвимости.

"Тон изменился. Все понимают, что сейчас самое время давить на Россию. В более широком контексте мы видим, что Россия сейчас находится в шатком положении", - подчеркнул министр.

