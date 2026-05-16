2 668 49

Сейчас не время для переговоров с Россией, она находится в шатком положении, нужно давить, - Цахкна

Европа не должна вступать в прямые переговоры с Россией в то время, когда Украина одержала верх в войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Время оказывать давление на РФ

Так, он заявил, что Москва активизировала попытки наладить контакты с европейскими странами на фоне упадка своей экономики и неспособности вооруженных сил достичь прогресса на пятом году полномасштабного вторжения.

По словам министра, ответом должно быть ужесточение санкций, а не помощь Москве в поиске выхода из кризиса.

"Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас время оказывать давление на Россию", - сказал Цахкна в интервью на полях конференции Леннарта Мери в Таллинне в субботу.

Россия слабеет

Его предостережение прозвучало на фоне того, как усилия под эгидой США по поиску урегулирования в Украине в значительной степени зашли в тупик, а внимание Вашингтона было сосредоточено на войне в Иране.

Европа в основном осталась в стороне от дипломатических процессов, даже несмотря на то, что она все больше берет на себя основную часть расходов на поддержку Киева. Хотя ситуация потенциально могла бы создать возможность для континента взять инициативу на себя, Цахкна назвал такое мышление "очень опасным".

"Мы не очень положительно относимся к этой идее, что все спешат в Москву и предлагают начать переговоры, потому что Россия слабеет. Сейчас не время", – заверил он.

Тон изменился

Цахкна подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин исчерпывает свои возможности, и что многочисленные раунды западных экономических санкций дают результат.

Российское вторжение не достигло значительного прогресса, нанося при этом огромные потери силам Москвы, а Украина наносит значительные удары по российским нефтедобывающим и судоходным объектам, включая удары, достигающие глубоко вглубь территории страны.

Эстонский министр также указал на растущее разочарование внутри России из-за перебоев с мобильным интернетом и экономических трудностей, а также сокращенный военный парад в Москве ко "Дню Победы" 9 мая как на потенциальные признаки уязвимости.

"Тон изменился. Все понимают, что сейчас самое время давить на Россию. В более широком контексте мы видим, что Россия сейчас находится в шатком положении", - подчеркнул министр.

Что предшествовало?

  • 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.
  • Правительство Германии скептически оценило предложение российского диктатора Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом.
  • Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер не может быть переговорщиком от ЕС по вопросу прекращения войны в Украине.

Топ комментарии
Класно в зручно воювати тілами українців коли якесь єврокуколдо каже час не час, хочете ви чи ні але ви теж повинні навчатися
16.05.2026 17:05 Ответить
Сумно що навіть зараз ще багато українців не розуміє, яка кінцева ціль цього всього, і куди ми прийдемо.
16.05.2026 16:58 Ответить
Ти особисто з Єстонії тиснеш, тискач недороблений 🤦
16.05.2026 17:10 Ответить
фламінгами ?

чи маєтками кооперативу "Династія"?
16.05.2026 16:55 Ответить
з США тобі видніше ботяра
16.05.2026 17:26 Ответить
ти з якого висосав що я ухилянт? я в ЗСУ зараз, а ти?
16.05.2026 17:49 Ответить
33 ОМБР, а ти балабол. НХ йди чорт.
16.05.2026 18:28 Ответить
Шож вас таких так мало...
16.05.2026 16:57 Ответить
Ніякої мети немає, є тільки шлях. Взагалі це закономірний результат 35річного розкрадання країни і негативного добору в політиці та управлінні. Совок також заплатив 26+ млн. життів за самодурство людей з вулиці, які стали генсеками, і нічого, потім наверстав втрачене.
16.05.2026 17:23 Ответить
Нарешті відверті слова про те, на кого ми рівняємося)
16.05.2026 17:24 Ответить
хХто саме має тиснути?
16.05.2026 16:59 Ответить
непроблема ! давайте тисяч 50 хочаби військових з Естонії до нас на фронт!
16.05.2026 17:03 Ответить
То тисніть
16.05.2026 17:04 Ответить
Класно в зручно воювати тілами українців коли якесь єврокуколдо каже час не час, хочете ви чи ні але ви теж повинні навчатися
16.05.2026 17:05 Ответить
Щоб покінчити з росією достатньо закрити її зовнішній ринок (імпорт та експорт).
16.05.2026 17:09 Ответить
Підтримую та схвалюю.
Хто хоче діалогу з московією, ось вам тема:
Скільки часу потрібно московитським збройним силам покинути територію України в її міжнародно визнаних кордонах.
16.05.2026 17:10 Ответить
Властиво, він сказав, що треба не знімати з Росії санкції, а посилювати, - й це думка твереза.
16.05.2026 17:10 Ответить
Ти особисто з Єстонії тиснеш, тискач недороблений 🤦
16.05.2026 17:10 Ответить
Таких тискунів треба возити на екскурсії нашими кладовищами, щоб вони бачили ціну своїх 'дотискань'
16.05.2026 17:33 Ответить
Так вони і будуть далі таке кіздіти "стільки, скільки буде потрібно" щоб не ходити по своїм кладовищам. Особливо ці потужні тискачі з маленьких країн Балтії.
16.05.2026 18:53 Ответить
Добре каже росія програе і всі розумні бачуть це
16.05.2026 17:52 Ответить
Ця гніда хоче щоб українці вмирали далі
16.05.2026 17:52 Ответить
А ще є цікаве питання - говорять що у Кащея хутина 200 млрд долл
А ДЕ ЦІ 200 млрд . Вважаю що розвідки знають
Ось може пора із яйця винути голку життя і зламати ?
Стількі горя і крові приніс цей гном І якісь європейські банки хранять його милиарди
16.05.2026 17:53 Ответить
Припущу, що у нього стільки ж мільярдів, скільки було у сталіна.
16.05.2026 18:08 Ответить
Хутин - кривавий вбивця. А якись банки охороняють його гроши . Це позор .треба знайти ці банки і назвати їх .
16.05.2026 18:12 Ответить
Вбивця не завжди злодій.
https://www.youtube.com/watch?v=vPZhbUO0Nu8
16.05.2026 18:23 Ответить
один з них це банк ватикану,там половина постсовкової еліти гроші тримають.....церковний офшор
16.05.2026 21:46 Ответить
По коментах бачу, що українці нічому не навчились. Продовжують сподіватися, що з московією можна домовитись. Саме тому за бубочку і проголосували. Отримали війну. Тепер чекають, що Європа або США домовиться.
Інфантіли.
16.05.2026 18:21 Ответить
Це боти, не переймайся
16.05.2026 18:38 Ответить
Не скажіть щодо ботів, просто коли викласти буряк і картоплю на стіл та повторювати:" борщ" нажаль він не звариться.
16.05.2026 19:09 Ответить
Я мав на увазі, що робити висновки про думки українців тільки по коментарям на Цензорі наївно. Я думаю не треба пояснювати, що тут товчуться проросійські боти.
Тут потрібен науковий підхід:
- За даними соціологічних опитувань Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), близько 75 відсотків громадян виступають проти російського «мирного плану».
- Центр Разумкова : понад 80% громадян виступають проти офіційного визнання окупованих територій частиною Росії,
- Соціологічна група «Рейтинг» (Rating Group): 70%-85% українців єдиним прийнятним сценарієм завершення війни є повне відновлення територіальної цілісності (включно з Донбасом та Кримом)
- інші організації дають подібні результати.
16.05.2026 19:43 Ответить
Я вже колись казав що мантру про " перемовини" потрібно припинити в самій Україні давно. Ввести так би мовити режим життя під час війни, але для цього потрібна політична воля і не " зтирати" людей задля наступної піар кампанії чи авантюри. Нехай краще русня зточується. Але для цього нада багато чого кардинально міняти. І як би хто не відносився до Ізраїлю брати приклад, як жити, саме, жити а не виживати країні в умовах постійної війни та загрози. Ну а ЄС само собою повинні вже визначитися їм мір газ чи війна до вподоби.
16.05.2026 19:49 Ответить
Однозначно "режим життя під час війни".
А з Європою треба обережно і професійно працювати, все-таки ми живемо на їх гроші.
16.05.2026 20:00 Ответить
Ну у нас же є МЗС, правда з України не вилазить 😸. Знову ж таки коли влада буде будувати собі і своїм дітям ( не Династію) майбутнє в Україні, а не відноситися до країни як до сезонного заробітку то характер і війни, і мобілізації кардинально, я вважаю, поміняється в кращу сторону. Для цього потрібна влада саме України.🇺🇦
16.05.2026 20:04 Ответить
Не ну ясно там у вас завжди не час. А тисните ви хіба що на круасани з ранковою кавою. Тискачі гн дати не взяти
16.05.2026 18:36 Ответить
Цей тиск пов'язаний з відбіленням росії на спортивних майданчиках чи зі 100 іноземними компонентами в ракетних. Чи може з закритими кордонами абсолютно для всієї болотяної наволочі?
16.05.2026 19:07 Ответить
Навпаки, треба було всіх росіян запросити до Європи і платити їм по 1000 євро на місяць і безкоштовне житло давати. Вивалились би всі, воювати пуйлу було б нікому. Війна закінчилася б за півроку. А далі депортували б русню назад на болота і все.
16.05.2026 22:19 Ответить
росія вже була в Європі після 2 світової. Мій дід після війни служив в НДР напочатку 50. Так розказував що вели себе як варвари. Болото є болото, вони не підіймаються на рівень когось, а намагаються опустити всіх навколо до свого рівня.
16.05.2026 22:25 Ответить
А сирійці не болото? А африканці не болото? Але вони їх прийняли і змусили тримати себе в руках. Так, бувають випадки, але вони здатні це контролювати.
Кацапам насправді ця війна не потрібна. І якби Європа відкрила для них двері, то вони б виїхали до закінчення війни. І кацапський бізнес треба було виманювати з рашки, а не закривати для них двері і давати цим самим пуйлу додаткові ресурси для війни.
16.05.2026 22:36 Ответить
Наскільки мені відомо росіяни можуть їхати до Європи. Щось не дуже вони хочуть виїзжати. І ви справді думаєте, що десь заУральні села поїдуть до ЄС жити?
16.05.2026 22:43 Ответить
Як вони поїдуть до Європи з пустими кишенями? Їх треба було заохотити! Українцям же платять по 500 євро в місяць і житло безкоштовно надають. Так само треба було і росіянам давати. А може ще й більше. І тоді б вони поїхали масово. Наприклад, я би поїхав з радістю в Європу за 500 євро на місяць з безкоштовним житлом, якби були відкриті кордони. Хоча я заробляю в Україні значно більше. Але півроку пожити в Європі в своє задоволення - я б не відмовився. Я би всю Європу об'їздив і подивився.
16.05.2026 23:13 Ответить
Тобто ЄС має стимулювати фінансово росіян їхати до себе? Вони не зміняться. Це факт, навіть зараз будучі жителями США чи ЄС росіяни проводять свої паради пабєди і оруть на Вашингтон.
16.05.2026 23:18 Ответить
Від тебе тхне кацапським лаптями, ти хоч дезіком користуйся чи що...
16.05.2026 23:30 Ответить
Чесно, мені похер чи захопить пукін країни Балтії чи ні це вони повинні бути готові до можливого вторгення, а такі зухвалі звернення "потрібно дотискати" це свідчить про те що страшною ціною українців ці єврогандони живуть спокійно і добре, без них мінімум пів Європи було би окуповано орками але вічно стримувати Україна точно не буде, самі навчайтеся у українців поки ще є вони.
16.05.2026 21:22 Ответить
Як кажуть в народі "киздіти не мішки носити". Цей євроєзуїт чудово розуміє, що війна в Україні - гарантії його безпеки. тому він будуть категорично проти будь-якої зупинки.
16.05.2026 22:03 Ответить
Гнида теж відкат від потужного отримує с бусіків ощадбанку
16.05.2026 22:22 Ответить
 
 