Нафта подорожчала майже на 2% через відновлення США морської блокади Ірану, - Reuters
Світові ціни на нафту зросли приблизно на 2%, досягнувши найвищого рівня за останній місяць після того, як США відновили морську блокаду Ірану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Brent і WTI досягли найвищих показників за останній місяць
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,43, або на 1,7%, до $84,73 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на $1,20, або на 1,5%, до $79,34 за барель.
Brent другу сесію поспіль завершив торги на найвищому рівні з 12 червня, а WTI - з 15 червня. Водночас зростання цін утримало Brent у технічно перекупленій зоні другий день поспіль - уперше з березня.
Відновлення блокади Ірану США посилило напруження на нафтовому ринку
"Відновлення атак між США та Іраном цього тижня прискорюється і, ймовірно, триватиме, враховуючи додаткові американські бомбардування вночі після відновлення блокади США в Ормузькій протоці", - цитує агентство заяву аналітиків енергетичної консалтингової компанії Ritterbusch and Associates.
Удари по російських НПЗ також сприяли зростанню цін на нафту
Окремим чинником впливу на ринок стали повідомлення про удари українських військових по двох російських нафтопереробних заводах у Башкортостані та Краснодарському краї. За даними видання, атаки на енергетичну інфраструктуру РФ призвели до скорочення експорту російського дизельного палива, що сприяло зростанню світових цін на цей вид пального.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомляли, що США завдали ударів по понад 100 об’єктах на території Ірану після ракетного нападу на судно в Ормузькій протоці. Серед уражених цілей - пускові установки ракет і дронів, склади боєприпасів, а також обладнання зв’язку.
- Напередодні Трамп наголосив, що США посилять удари по Ірану, доки Тегеран не повернеться до переговорів.
- Раніше повідомлялося, що у Башкортостані після атаки дронів спалахнула пожежа на НПЗ "Газпром Нафтохім-Салават".
- Також зазначалося, що Сили оборони України атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ.
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