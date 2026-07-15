Нефть подорожала почти на 2% из-за возобновления США морской блокады Ирана, - Reuters
Мировые цены на нефть выросли примерно на 2%, достигнув самого высокого уровня за последний месяц после того, как США возобновили морскую блокаду Ирана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Brent и WTI достигли максимальных значений за последний месяц
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,43, или на 1,7%, до $84,73 за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на $1,20, или на 1,5%, до $79,34 за баррель.
Brent вторую сессию подряд завершила торги на самом высоком уровне с 12 июня, а WTI — с 15 июня. При этом рост цен удержал Brent в технически перекупленной зоне второй день подряд — впервые с марта.
Возобновление блокады Ирана со стороны США усилило напряженность на нефтяном рынке
"Возобновление атак между США и Ираном на этой неделе ускоряется и, вероятно, будет продолжаться, учитывая дополнительные американские бомбардировки ночью после возобновления блокады США в Ормузском проливе", — цитирует агентство заявление аналитиков энергетической консалтинговой компании Ritterbusch and Associates.
Удары по российским НПЗ также способствовали росту цен на нефть
Отдельным фактором, повлиявшим на рынок, стали сообщения об ударах украинских военных по двум российским нефтеперерабатывающим заводам в Башкортостане и Краснодарском крае. По данным издания, атаки на энергетическую инфраструктуру РФ привели к сокращению экспорта российского дизельного топлива, что способствовало росту мировых цен на этот вид топлива.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщали, что США нанесли удары по более чем 100 объектам на территории Ирана после ракетного нападения на судно в Ормузском проливе. Среди пораженных целей - пусковые установки ракет и дронов, склады боеприпасов, а также оборудование связи.
- Накануне Трамп подчеркнул, что США будут усиливать удары по Ирану, пока Тегеран не вернется за стол переговоров.
- Ранее сообщалось, что в Башкортостане после атаки дронов вспыхнул пожар на НПЗ "Газпром Нефтехим-Салават".
- Также отмечалось, что Силы обороны Украины атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.
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