Нефть подорожала почти на 2% из-за возобновления США морской блокады Ирана, - Reuters

Мировые цены на нефть выросли примерно на 2%, достигнув самого высокого уровня за последний месяц после того, как США возобновили морскую блокаду Ирана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Brent и WTI достигли максимальных значений за последний месяц

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,43, или на 1,7%, до $84,73 за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на $1,20, или на 1,5%, до $79,34 за баррель.

Brent вторую сессию подряд завершила торги на самом высоком уровне с 12 июня, а WTI — с 15 июня. При этом рост цен удержал Brent в технически перекупленной зоне второй день подряд — впервые с марта.

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Возобновление блокады Ирана со стороны США усилило напряженность на нефтяном рынке

"Возобновление атак между США и Ираном на этой неделе ускоряется и, вероятно, будет продолжаться, учитывая дополнительные американские бомбардировки ночью после возобновления блокады США в Ормузском проливе", — цитирует агентство заявление аналитиков энергетической консалтинговой компании Ritterbusch and Associates.

Удары по российским НПЗ также способствовали росту цен на нефть

Отдельным фактором, повлиявшим на рынок, стали сообщения об ударах украинских военных по двум российским нефтеперерабатывающим заводам в Башкортостане и Краснодарском крае. По данным издания, атаки на энергетическую инфраструктуру РФ привели к сокращению экспорта российского дизельного топлива, что способствовало росту мировых цен на этот вид топлива.

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