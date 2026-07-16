"Азов" та "Хартія" впевнено тримають лінію фронту, результатом завдячуємо Клименку, - Оболєнський

Досвід Ігоря Клименка допоможе йому на посаді міністра оборони.

Про це командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігор Оболєнський написав у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Оболєнський назвав переваги Клименка як кандидата на посаду глави Міноборони

За його словами, окрім досвіду управління великим міністерством, йдеться про досвід управління воюючими формуваннями, та реформування підпорядкованих йому воюючих підрозділів.

Командир "Хартії" відзначив досвід реформування Нацгвардії

"Лише у 2025 році були сформовані два корпуси Національної гвардії України - "Азов" та "Хартія", а сьогодні вони ефективно тримають значну лінію фронту. Такими результатами ми, зокрема, завдячуємо Міністрові, його довірі до командирів, розумінню пріоритетів, здатності навчатися", - запевнив Оболєнський.

Також читайте: Чи підтримуєте ви призначення Клименка міністром оборони? Голосуйте в Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Народжених для посад немає. Але є люди їх гідні. І Ігор Володимирович гідний свого нового виклику", - додає військовий.

Раніше Прокопенко підтримав Клименка на посаду глави Міноборони. Корецький своєю чергою назвав Клименка сильним і професійним міністром.

Також дивіться: Федоров звітує про досягнення Міноборони. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

Читайте: Корецький назвав пріоритети майбутнього уряду. Шмигаль та Бережна точно залишаються, - Василевська-Смаглюк