"Азов" и "Хартія" уверенно держат линию фронта, этим мы обязаны Клименко, - Оболенский

Опыт Игоря Клименко поможет ему на посту министра обороны.

Об этом командир 2-го корпуса НГУ "Хартія" Игорь Оболенский написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Оболенский назвал преимущества Клименко как кандидата на пост главы Минобороны

По его словам, помимо опыта управления крупным министерством, речь идет об опыте управления боевыми формированиями и реформирования подчиненных ему боевых подразделений.

Командир "Хартії" отметил опыт реформирования Нацгвардии

"Только в 2025 году были сформированы два корпуса Национальной гвардии Украины - "Азов" и "Хартія", а сегодня они эффективно удерживают значительный участок фронта. Этими результатами мы, в частности, обязаны министру, его доверию к командирам, пониманию приоритетов, способности учиться", - заверил Оболенский.

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"Рожденных для должностей не бывает. Но есть люди, достойные их. И Игорь Владимирович достоин своего нового вызова", - добавляет военный.

Ранее Прокопенко поддержал Клименко на должность главы Минобороны. Корецкий, в свою очередь, назвал Клименко сильным и профессиональным министром.

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Что предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

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