Рубіо про майбутню зустріч із Лавровим: для РФ було б добре, якби ця війна закінчилася

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим планує обговорити війну Росії проти України.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Які плани в Рубіо?

Так, після заяв Лаврова щодо зустрічі 23 липня із держсекретарем США Рубіо попросили розповісти про його плани щодо цієї зустрічі.

"США хотіли б, щоб ця війна закінчилася", – сказав він.

Рубіо зазначив, що обговорить з Лавровим ситуацію в Україні.

"Війна в Україні, на мою думку, багато в чому завадила Росії та США знайти точки дотику з інших питань, але США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах", – сказав він.

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Держсекретар зауважив, що "для Росії було б добре, якби ця війна закінчилася", а тому під час зустрічі з Лавровим вони "порушать це питання".

Мирні перемовини

"США залишаються відкритими й готовими відігравати конструктивну роль у припиненні цієї війни, якщо така можливість з’явиться", – додав він.

За словами Рубіо, переговори між США та Росією не досягли значного прогресу в останні місяці, але "можливо, зараз склалися нові умови, які дозволять провести цей діалог".

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Що передувало

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що 23 липня зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, і планує обговорити війну в Україні.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.

Російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.

4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.

21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі".

23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.

Проте згодом Путін сказав, що в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом насправді не було досягнуто жодних домовленостей.