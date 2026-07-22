Рубіо про майбутню зустріч із Лавровим: для РФ було б добре, якби ця війна закінчилася
Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим планує обговорити війну Росії проти України.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Які плани в Рубіо?
Так, після заяв Лаврова щодо зустрічі 23 липня із держсекретарем США Рубіо попросили розповісти про його плани щодо цієї зустрічі.
"США хотіли б, щоб ця війна закінчилася", – сказав він.
Рубіо зазначив, що обговорить з Лавровим ситуацію в Україні.
"Війна в Україні, на мою думку, багато в чому завадила Росії та США знайти точки дотику з інших питань, але США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах", – сказав він.
Держсекретар зауважив, що "для Росії було б добре, якби ця війна закінчилася", а тому під час зустрічі з Лавровим вони "порушать це питання".
Мирні перемовини
"США залишаються відкритими й готовими відігравати конструктивну роль у припиненні цієї війни, якщо така можливість з’явиться", – додав він.
За словами Рубіо, переговори між США та Росією не досягли значного прогресу в останні місяці, але "можливо, зараз склалися нові умови, які дозволять провести цей діалог".
Що передувало
Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що 23 липня зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, і планує обговорити війну в Україні.
Раніше державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що під час зустрічі Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці у 2025 році не було укладено жодних угод для завершення російської війни проти України.
Російські посадовці у Кремлі неодноразово заявляли про "угоду Анкориджа" або "домовленості в Анкориджі", за якими вони нібито хочуть завершити війну в Україні.
- 4 червня Путін назвав "рішення Анкориджу" базою для припинення війни РФ проти України.
- 21 червня помічник Путіна Ушаков заявив, що "одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкориджі".
- 23 червня сам російський диктатор Путін знову заявляв, що "принципи Анкориджу" мають бути "позицією Росії" у переговорах для припинення війни проти України.
Проте згодом Путін сказав, що в Анкориджі під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом насправді не було досягнуто жодних домовленостей.
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