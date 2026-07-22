Рубио о предстоящей встрече с Лавровым: для РФ было бы хорошо, если бы эта война закончилась

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым планирует обсудить войну России против Украины.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Какие планы у Рубио?

Так, после заявлений Лаврова о встрече 23 июля с госсекретарем США Рубио попросили рассказать о его планах относительно этой встречи.

"США хотели бы, чтобы эта война закончилась", - сказал он.

Рубио отметил, что обсудит с Лавровым ситуацию в Украине.

"Война в Украине, на мой взгляд, во многом помешала России и США найти точки соприкосновения по другим вопросам, но США все еще могут сотрудничать с Москвой в некоторых сферах", - сказал он.

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Госсекретарь отметил, что "для России было бы хорошо, если бы эта война закончилась", и поэтому во время встречи с Лавровым они "затронут этот вопрос".

Мирные переговоры

"США остаются открытыми и готовыми играть конструктивную роль в прекращении этой войны, если такая возможность появится", - добавил он.

По словам Рубио, переговоры между США и Россией не достигли значительного прогресса в последние месяцы, но "возможно, сейчас сложились новые условия, которые позволят провести этот диалог".

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Что предшествовало

Напомним, глава МИД РФСергей Лавров заявил, что 23 июля встретится с госсекретарем США Марко Рубио и планирует обсудить войну в Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заверил, что во время встречи Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина на Аляске в 2025 году не было заключено никаких соглашений о прекращении российской войны против Украины.

Российские чиновники в Кремле неоднократно заявляли о "соглашении в Анкоридже" или "договоренностях в Анкоридже", по которым они якобы хотят завершить войну в Украине.

4 июня Путин назвал "решение Анкориджа" основой для прекращения войны РФ против Украины.

21 июня помощник Путина Ушаков заявил, что "одна из сторон оказалась неспособной выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже".

23 июня сам российский диктатор Путин вновь заявил, что "принципы Анкориджа" должны стать "позицией России" в переговорах о прекращении войны против Украины.

Однако впоследствии Путин заявил, что в Анкоридже во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на самом деле не было достигнуто никаких договоренностей.