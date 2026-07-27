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Новини Відставка Федорова
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"Стоятимемо до виконання всіх вимог": у містах України триває 12-й день протестів проти відставки Федорова. ФОТОрепортаж

У понеділок, 27 липня, в Києві та низці інших українських міст 12-й день тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади очільника Міністерства оборони. Учасники акції вимагають повернути його на цю посаду. Також лунали заклики замінити на посаді очільника Мінветеранів Віталія Кіма, який до оновлення уряду працював керівником Миколаївської ОВА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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День 12-й 

  • Мітинги відбуваються у Києві, Івано-Франківську, Львові, Рівному, Миколаєві, Дніпрі, Черкасах та інших містах.

Зокрема, в Івано-Франківську на площу біля адмінбудинку прийшли приблизно 50 містян.

протест
Фото: Суспільне

Люди тримали у руках картонки із закликами повернути Федорова на посаду. Вони скандували: "Ганьба!", "Працює — не чіпай!", "Федоров — міністр оборони!", "Дрони замість крові!".

протест
Фото: Суспільне

У Миколаєві люди вимагають повернути Федорова на посаду міністра оборони України та призначити ветерана замість Кіма на посаді міністра у справах ветеранів.

протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне

У Дніпрі на мирну акцію зібралися близько 80 людей. Надписи на їхніх плакатах протягом кількох останніх зібрань незмінні — "Поверніть Федорова", "Федоров — наш МО".

протест
Фото: Суспільне

У Львові акція розпочалася близько 20:00 біля пам'ятника Тарасові Шевченку на проспекті Свободи. За даними поліції, зібралося близько 150 людей.

Учасники протесту прийшли з картонками з написами: "Поверніть Федорову повноваження", "Федорова в МО", "Нас доведеться вислухати до кінця", "Чому ігнор?", "Стоятимемо до виконання всіх вимог". Також люди скандували "Одна єдина соборна Україна", "Федоров міністр оборони".

протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне

Понад 40 людей попри дощ зібралися  також на Театральній площі у Рівному. Учасники вийшли з лозунгом: "Один Михайло є, тепер потрібен другий".

протест
Фото: Суспільне

У Черкасах люди вигукували "Слухати народ — це не слабкість", "Стояли, стоїмо і будемо стояти", "Федоров — міністр оборони".

Дивіться також: Акції з вимогою повернути Федорова одинадцятий день тривають у містах України. ФОТОрепортаж

Відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • з 16 липня у різних містах України проходять акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого

Читайте також: Зеленський про Федорова: Відставка пов’язана з ефективністю роботи системи

Автор: 

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Топ коментарі
+6
все менше і менше виходять - залишиться в самому кінці парочка зовсім поїхавших - цих можна буде відразу здати в дурку

Місія інтригана Федота близька до првалу
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27.07.2026 22:27 Відповісти
+3
Зеля включив дурака на повну потужність.
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27.07.2026 22:20 Відповісти
+2
ЗЕлені потужні фахівці військової справи вимагають повернути СММника до керівництва МО в найдраматичніший період історії України.
Вони явно "прогуляли" уроки 2019р...
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27.07.2026 22:29 Відповісти

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