"Будем стоять до выполнения всех требований": в городах Украины продолжается 12-й день протестов против отставки Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 27 июля, в Киеве и ряде других украинских городов уже 12-й день продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны. Участники акции требуют вернуть его на эту должность. Также раздавались призывы заменить на посту главы Минветеранов Виталия Кима, который до перестановки в правительстве работал руководителем Николаевской ОВА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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12-й день

Митинги проходят в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Ривном, Николаеве, Днепре, Черкассах и других городах.

В частности, в Ивано-Франковске на площадь возле административного здания пришли около 50 горожан.

Люди держали в руках плакаты с призывами вернуть Федорова на должность. Они скандировали: "Позор!", "Работает — не трогай!", "Федоров — министр обороны!", "Дроны вместо крови!".

В Николаеве люди требуют вернуть Федорова на пост министра обороны Украины и назначить ветерана вместо Кима на должность министра по делам ветеранов.

В Днепре на мирную акцию собралось около 80 человек. Надписи на их плакатах в течение нескольких последних митингов неизменны — "Верните Федорова", "Федоров — наш Минобороны".

Во Львове акция началась около 20:00 у памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы. По данным полиции, собралось около 150 человек.

Участники протеста пришли с плакатами с надписями: "Верните Федорову полномочия", "Федорова в Минобороны", "Нас придется выслушать до конца", "Почему игнорируете?", "Будем стоять до выполнения всех требований". Также люди скандировали "Одна единая соборная Украина", "Федоров — министр обороны".

Более 40 человек, несмотря на дождь, собрались также на Театральной площади в Ривном. Участники вышли с лозунгом: "Один Михаил есть, теперь нужен второй".

В Черкассах люди скандировали: "Слушать народ — это не слабость", "Стояли, стоим и будем стоять", "Федоров — министр обороны".

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Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

С 16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Федорова. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого

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