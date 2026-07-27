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Новости Отставка Федорова
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"Будем стоять до выполнения всех требований": в городах Украины продолжается 12-й день протестов против отставки Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 27 июля, в Киеве и ряде других украинских городов уже 12-й день продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны. Участники акции требуют вернуть его на эту должность. Также раздавались призывы заменить на посту главы Минветеранов Виталия Кима, который до перестановки в правительстве работал руководителем Николаевской ОВА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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12-й день 

  • Митинги проходят в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Ривном, Николаеве, Днепре, Черкассах и других городах.

В частности, в Ивано-Франковске на площадь возле административного здания пришли около 50 горожан.

протест
Фото: "Суспильне"

Люди держали в руках плакаты с призывами вернуть Федорова на должность. Они скандировали: "Позор!", "Работает — не трогай!", "Федоров — министр обороны!", "Дроны вместо крови!".

протест
Фото: "Суспильне"

В Николаеве люди требуют вернуть Федорова на пост министра обороны Украины и назначить ветерана вместо Кима на должность министра по делам ветеранов.

протест
Фото: "Суспильне"
протест
Фото: "Суспильне"

В Днепре на мирную акцию собралось около 80 человек. Надписи на их плакатах в течение нескольких последних митингов неизменны — "Верните Федорова", "Федоров — наш Минобороны".

протест
Фото: "Суспильне"

Во Львове акция началась около 20:00 у памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы. По данным полиции, собралось около 150 человек.

Участники протеста пришли с плакатами с надписями: "Верните Федорову полномочия", "Федорова в Минобороны", "Нас придется выслушать до конца", "Почему игнорируете?", "Будем стоять до выполнения всех требований". Также люди скандировали "Одна единая соборная Украина", "Федоров — министр обороны".

протест
Фото: "Суспильне"
протест
Фото: "Суспильне"

Более 40 человек, несмотря на дождь, собрались также на Театральной площади в Ривном. Участники вышли с лозунгом: "Один Михаил есть, теперь нужен второй".

протест
Фото: "Суспильне"

В Черкассах люди скандировали: "Слушать народ — это не слабость", "Стояли, стоим и будем стоять", "Федоров — министр обороны".

Смотрите также: Акции с требованием вернуть Федорова продолжаются одиннадцатый день в городах Украины. ФОТОрепортаж

Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • С 16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Федорова. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого

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Автор: 

отставка (3237) протест (5978) Федоров Михаил (916)
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Топ комментарии
+6
все менше і менше виходять - залишиться в самому кінці парочка зовсім поїхавших - цих можна буде відразу здати в дурку

Місія інтригана Федота близька до првалу
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27.07.2026 22:27 Ответить
+3
Зеля включив дурака на повну потужність.
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27.07.2026 22:20 Ответить
+2
ЗЕлені потужні фахівці військової справи вимагають повернути СММника до керівництва МО в найдраматичніший період історії України.
Вони явно "прогуляли" уроки 2019р...
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27.07.2026 22:29 Ответить

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