Ветеран Козятинський оголосив про завершення протестів на підтримку Федорова
Ветеран і колишній бойовий медик Дмитро Козятинський — один з організаторів протестів на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова — подякував учасникам мітингів і заявив, що вважає їх результативними.
Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Оцінка результатів протестів
На переконання Козятинського, учасникам акцій вдалося домогтися щонайменше кадрових змін у військовому керівництві — зокрема звільнення Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатого. За його словами, це переконує його в тому, що акції були недаремними, і він радий досягнутому результату.
Козятинський додав, що метою протестів для нього насамперед було досягнення діалогу й запуск реформ, а не підтримка конкретних персоналій.
"Як я неодноразово казав, для мене ці протести були саме за діалог і реформи, а не за персоналії. Тож хочу побажати пану Хмарі успіхів на новій посаді і щиро сподіваюсь, що він продовжить курс на реформи та боротьбу з корупцією в оборонці", — наголосив він.
Водночас Козятинський шкодує, що між владою та суспільством так і не вдалося налагодити діалог, зазначивши, що саме відсутність комунікації, на його думку, стала першопричиною цих акцій.
Позиція щодо виборів
Окремо Козятинський висловився проти проведення виборів під час війни, пояснивши свою позицію складністю технічного забезпечення участі у виборчому процесі тисяч військовослужбовців на фронті, а також ризиком посилення роз'єднаності українського суспільства.
"До виборів під час війни ставлюся негативно — не уявляю, як технічно надати можливість голосувати та балотуватися тисячам військових, які зараз перебувають на фронті. Також мене дуже лякає роз'єднаність суспільства під час виборчого процесу і те, як це може вплинути на хід війни. У будь-якому разі вуличний протест — точно не місце для виборчого дискурсу", — зазначив він.
Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
- 19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду глави Міноборони.
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