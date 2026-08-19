Ветеран Козятинский объявил о завершении протестов в поддержку Федорова

Ветеран и бывший военный медик Дмитрий Козятинский — один из организаторов протестов в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова — поблагодарил участников митингов и заявил, что считает их результативными.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Оценка результатов протестов

По мнению Козятинского, участникам акций удалось добиться как минимум кадровых изменений в военном руководстве — в частности, увольнения Александра Сырского и назначения Михаила Драпатого. По его словам, это убеждает его в том, что акции не прошли даром, и он рад достигнутому результату.

Козятинский добавил, что целью протестов для него в первую очередь было налаживание диалога и запуск реформ, а не поддержка конкретных личностей.

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"Как я неоднократно говорил, для меня эти протесты были именно за диалог и реформы, а не за персоналии. Поэтому хочу пожелать господину Хмаре успехов на новой должности и искренне надеюсь, что он продолжит курс на реформы и борьбу с коррупцией в оборонной сфере", — подчеркнул он.

В то же время Козятинский сожалеет, что между властью и обществом так и не удалось наладить диалог, отметив, что именно отсутствие коммуникации, по его мнению, стало первопричиной этих акций.

Позиция по поводу выборов

Отдельно Козятинский высказался против проведения выборов во время войны, объяснив свою позицию сложностью технического обеспечения участия в избирательном процессе тысяч военнослужащих на фронте, а также риском усиления разобщенности украинского общества.

"К выборам во время войны отношусь отрицательно — не представляю, как технически предоставить возможность голосовать и баллотироваться тысячам военных, которые сейчас находятся на фронте. Также меня очень пугает разобщенность общества во время избирательного процесса и то, как это может повлиять на ход войны. В любом случае уличный протест — точно не место для предвыборного дискурса", — отметил он.

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