Росіяни засудили 74-річну жительку окупованого Бердянська до 14 років колонії за 1500 гривень для ЗСУ

74-річну жительку тимчасово окупованого Бердянська російський суд засудив до 14 років колонії за переказ 1500 гривень на підтримку Збройних сил України. Жінку звинуватили у "державній зраді".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу створеного окупаційною владою РФ так званого "Запорізького обласного суду".

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Росіяни назвали переказ 1500 гривень "державною зрадою"

За версією російських силовиків, після початку повномасштабної війни в українки нібито "сформувалося стійке негативне ставлення" до представників російської влади та її зовнішньої політики.

У жовтні 2023 року жінка отримала російський паспорт. Уже в червні 2024 року вона через мобільний застосунок українського банку переказала гроші на рахунки, які використовувалися для підтримки ЗСУ.

Загальна сума переказу становила 1500 гривень. Саме цю фінансову допомогу українській армії окупаційна влада РФ кваліфікувала як дії "проти безпеки Російської Федерації".

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За допомогу українській армії – 14 років колонії

Жительку окупованого українського міста судили за російською статтею про "державну зраду". Їй призначили 14 років колонії загального режиму та ще один рік обмеження волі після відбування основного покарання.

Чи визнала жінка провину, у повідомленнях не уточнюється.

Бердянськ Запорізької області перебуває під російською окупацією з 2022 року. РФ поширює на захоплені території України власне законодавство та переслідує місцевих жителів, зокрема за підтримку України й Збройних сил.

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