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РФ продовжуватиме шахедний терор щонайменше до 18-20 вересня, - Буданов. ВIДЕО
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вважає, що Росія може продовжувати удари реактивними безпілотниками по Україні щонайменше до парламентських виборів у РФ, які відбудуться 18-20 вересня.
Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"В Росії наближаються вибори. Їм теж треба показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчувають. Як і весь світ не відчуває", - зазначив він.
За словами Буданова, тому росіяни чинять терор, бо не вміють інакше.
"Мінімум до виборів, як я це розумію. Всі ж теж працюють на контрзаходи, будемо працювати", - підсумував він.
Що передувало?
- Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей.
- Також зазначалося, що у Борисполі 4 загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, СТО.
- Окрім того, росіяни масовано атакували Одесу: у місті лунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру.
- Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.
- Сили ППО збили 5 балістичних ракет, 5 "Калібрів", 2 "Бандеролі" і 187 ворожих БпЛА.
Топ коментарі
+22 Gary Grant
показати весь коментар01.09.2026 12:16 Відповісти Посилання
+14 Юрій Власов
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+13 unixware77
показати весь коментар01.09.2026 12:17 Відповісти Посилання
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