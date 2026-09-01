РФ продовжуватиме шахедний терор щонайменше до 18-20 вересня, - Буданов. ВIДЕО

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вважає, що Росія може продовжувати удари реактивними безпілотниками по Україні щонайменше до парламентських виборів у РФ, які відбудуться 18-20 вересня.

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"В Росії наближаються вибори. Їм теж треба показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчувають. Як і весь світ не відчуває", - зазначив він.

За словами Буданова, тому росіяни чинять терор, бо не вміють інакше.

"Мінімум до виборів, як я це розумію. Всі ж теж працюють на контрзаходи, будемо працювати", - підсумував він.

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Що передувало?

Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей.

Також зазначалося, що у Борисполі 4 загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, СТО.

Окрім того, росіяни масовано атакували Одесу: у місті лунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру.

Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.

Сили ППО збили 5 балістичних ракет, 5 "Калібрів", 2 "Бандеролі" і 187 ворожих БпЛА.

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