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Новини Обстріли Києва
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РФ продовжуватиме шахедний терор щонайменше до 18-20 вересня, - Буданов. ВIДЕО

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вважає, що Росія може продовжувати удари реактивними безпілотниками по Україні щонайменше до парламентських виборів у РФ, які відбудуться 18-20 вересня.

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"В Росії наближаються вибори. Їм теж треба показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчувають. Як і весь світ не відчуває", - зазначив він.

За словами Буданова, тому росіяни чинять терор, бо не вміють інакше.

"Мінімум до виборів, як я це розумію. Всі ж теж працюють на контрзаходи, будемо працювати", - підсумував він.

Читайте: РФ знову атакує Київ реактивними шахедами: виникла пожежа у багатоповерхівці, є постртаждалі (оновлено)

Що передувало?

  • Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей.
  • Також зазначалося, що у Борисполі 4 загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, СТО.
  • Окрім того, росіяни масовано атакували Одесу: у місті лунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру.
  • Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.
  • Сили ППО збили 5 балістичних ракет, 5 "Калібрів", 2 "Бандеролі" і 187 ворожих БпЛА.

Читайте: Буданов: Боремося за кожну людину і готуємо наступні обміни

Автор: 

Буданов Кирило (673) обстріл (36458) реактивний шахед (10)
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Топ коментарі
+22
А потім всі на каву в Ялту.🎉
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01.09.2026 12:16 Відповісти
+14
А потом что? Шахеды закончатся? В 2022м это уже слышали...
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01.09.2026 12:16 Відповісти
+13
тупий неголений ряжений чорт продовжує їздити по мозгах 73% ненормальних. Жоден з його прогнозів не збувся від початку агресії, оцю зелену ригівску дич слухати себе не поважати. Нагадую що досі питання вагнерівців, гогілашвіллі і баканова відкриті нах
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01.09.2026 12:17 Відповісти

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