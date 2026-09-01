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РФ будет продолжать террор с использованием шахидов как минимум до 18–20 сентября, - Буданов. ВИДЕО
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов считает, что Россия может продолжать наносить удары реактивными беспилотниками по Украине как минимум до парламентских выборов в РФ, которые состоятся 18–20 сентября.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
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"В России приближаются выборы. Им тоже нужно показывать своим избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы не ощущаются. Как и весь мир не ощущает", - отметил он.
По словам Буданова, поэтому россияне сеют террор, потому что не умеют по-другому.
"Как минимум до выборов, как я это понимаю. Все же тоже работают над контрмерами, будем работать", - подытожил он.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, в результате атаки на Киев 8 человек погибли и еще 5 пострадали, из них 3 ребенка.
- Также отмечалось, что в Борисполе 4 погибших, повреждены дом, предприятие и СТО.
- Кроме того, россияне массированно атаковали Одессу: в городе раздавались взрывы, повреждена инфраструктура.
- Армия РФ обстреляла Одесскую область: пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.
- Силы ПВО сбили 5 баллистических ракет, 5 "Калибров", 2 "Бандероли" и 187 вражеских БПЛА.
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