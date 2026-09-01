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Новости Обстрелы Киева
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РФ будет продолжать террор с использованием шахидов как минимум до 18–20 сентября, - Буданов. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов считает, что Россия может продолжать наносить удары реактивными беспилотниками по Украине как минимум до парламентских выборов в РФ, которые состоятся 18–20 сентября.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В России приближаются выборы. Им тоже нужно показывать своим избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы не ощущаются. Как и весь мир не ощущает", - отметил он.

По словам Буданова, поэтому россияне сеют террор, потому что не умеют по-другому.

"Как минимум до выборов, как я это понимаю. Все же тоже работают над контрмерами, будем работать", - подытожил он.

Читайте: РФ снова атакует Киев реактивными "шахедами": в многоэтажке возник пожар, есть пострадавшие (обновлено)

Что этому предшествовало?

  • Как сообщалось, в результате атаки на Киев 8 человек погибли и еще 5 пострадали, из них 3 ребенка.
  • Также отмечалось, что в Борисполе 4 погибших, повреждены дом, предприятие и СТО.
  • Кроме того, россияне массированно атаковали Одессу: в городе раздавались взрывы, повреждена инфраструктура.
  • Армия РФ обстреляла Одесскую область: пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.
  • Силы ПВО сбили 5 баллистических ракет, 5 "Калибров", 2 "Бандероли" и 187 вражеских БПЛА.

Читайте: Буданов: Боремся за каждого человека и готовим следующие обмены

Автор: 

Буданов Кирилл (647) обстрел (35155) реактивный шахед (10)
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Топ комментарии
+13
А потім всі на каву в Ялту.🎉
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01.09.2026 12:16 Ответить
+8
тупий неголений ряжений чорт продовжує їздити по мозгах 73% ненормальних. Жоден з його прогнозів не збувся від початку агресії, оцю зелену ригівску дич слухати себе не поважати. Нагадую що досі питання вагнерівців, гогілашвіллі і баканова відкриті нах
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01.09.2026 12:17 Ответить
+7
А потом что? Шахеды закончатся? В 2022м это уже слышали...
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01.09.2026 12:16 Ответить

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