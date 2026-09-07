Операція "Карфаген": "Музі" Івахненко продовжують обирати запобіжний захід. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Фігурантці операції НАБУ і САП "Карфаген" Єлизаветі Івахненко продовжують обирати запобіжний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Прокурор під час виступу розповів, що працівник Офісу Генпрокурора Кропив за участю Івахненко із серпня по вереснь 2025 року організував легалізацію та відмивання грошей на 21,6 млн грн.

Ці кошти, зокрема, пішли на придбання нерухомості в Києві та Одесі.

Мама Івахненко, за даними САП, у квітні-червні 2026 року отримала 1,78 млн грн на свій рахунок, проте підприємницькою діяльністю не займалася.

Також, зачитав прокурор, Івахненко та Кропива обговорювали оформлену на матір "Музи" квартиру в Одесі.

З розмови фігурантів випливає, що йдеться про квартиру в "найелітнішому комплексі в Одесі".

За період воєнного стану Івахненко 8 разів перетинала кордон. Більшість із них - з Кропивою.

Також під час однієї з розмов Івахненко та Кропиви обговорювалися наміри "Музи" працювати заступницею міністра освіти.

"Я от подумала, неплохо было бы замом работать, но можно было б и в Фонде работать. ... Но в целом можно дистанционно работать, пока студенты приходят, я себе в фонде бы работала. Можно было бы совмещать", - казала Івахненко.

Сторона обвинувачення просить обрати Іхваненко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 50 млн грн.

Що сказала Івахненко?

"Я ні про яку злочинну організацію, про її існування або про участь мене в цій організації, я взагалі сумніваюсь, що вона є, я нічого не знала", - зазначила вона.

Також вона підтвердила, що знайома із Кропивою.

Івахненко утрималася від відповіді на питання про те, які стосунки в неї були з Кропивою та чи проживали вони разом.

"Я думаю, не всі розмови фактично зображені так, як це було насправді. У мене є сумнів щодо повністю контексту цих розмов", - додала вона.

Івахненко також пояснила, чому перебувала у Львові під час затримання.

"Я їхала на відпочинок. Я планувала бути один день у Львові, а потім поїхати до Одеси. Я є аспіранткою, відповідно мені потрібно було поїхати до університету, заповнити всі журнали. Я після Львову мала намір вирушити до Одеси. Також ця інформація є в "Укрзалізниці", квиток", - пояснила вона.

Навчається Івахненко в Одесі.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

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