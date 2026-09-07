Операция "Карфаген": "Музе" Ивахненко продолжают избирать меру пресечения ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В отношении фигурантки операции НАБУ и САП "Карфаген" Елизаветы Ивахненко продолжается процесс определения меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Прокурор во время выступления рассказал, что работник Офиса Генпрокурора Крапил с участием Ивахненко с августа по сентябрь 2025 организовал легализацию и отмывание денег на 21,6 млн грн.

Эти средства пошли на приобретение недвижимости в Киеве и Одессе.

Мама Ивахненко, по данным САП, в апреле-июне 2026 года получила 1,78 млн. грн. на свой счет, однако предпринимательской деятельностью не занималась.

Также, зачитал прокурор, Ивахненко и Крапива обсуждали оформленную на мать "Музы" квартиру в Одессе.

Из разговора фигурантов следует, что речь идет о квартире в "самом элитном комплексе в Одессе".

За период военного положения Ивахненко 8 раз пересекала границу. Большинство из них – с Крапивой.

Также во время одного из разговоров Ивахненко и Крапивы обсуждались намерения "Музы" работать заместителем министра образования.

"Я вот подумала, неплохо было бы замом работать, но можно было бы и в Фонде работать... Но в целом можно дистанционно работать, пока студенты приходят, я себе в фонде бы работала. Можно было бы совмещать", - говорила Ивахненко.

Сторона обвинения просит избрать Ихваненко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 50 млн грн.

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Что сказала Ивахненко?

"Я ни о какой преступной организации, ее существовании или об участии меня в этой организации, я вообще сомневаюсь, что она есть, я ничего не знала", - отметила она.

Также она подтвердила, что знакома с Крапивой.

Ивахненко воздержалась от ответа на вопрос о том, какие отношения у нее были с Крапивой и проживали ли они вместе.

"Я думаю, не все разговоры фактически изображены так, как это было на самом деле. У меня есть сомнение по поводу полностью контекста этих разговоров", - добавила она.

Ивахненко также объяснила, почему находилась во Львове во время задержания.

"Я ехала на отдых. Я планировала быть один день во Львове, а потом поехать в Одессу. Я аспирантка, соответственно мне нужно было поехать в университет, заполнить все журналы. Я после Львова намеревалась отправиться в Одессу. Также эта информация есть в "Укрзализныце", билет", - сказала она.

Учится Ивахненко в Одессе.

Что предшествовало?

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

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