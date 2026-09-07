Фігурант справи "Карфаген" Кропива призначив собі через суди пенсію у майже 300 тис. грн

42-річний прокурор Сергій Кропива, який є фігурантом корупційної операції "Карфаген", кілька років цілеспрямовано домагався через суди перерахунку своєї вислуги років та домігся пенсійних виплат, які сягають майже 300 тисяч гривень на рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані декларацій Кропиви у єдиному реєстрі декларацій.

Скільки отримує пенсіонер-прокурор

У 2024 році він задекларував 165,2 тис. грн пенсії, а у 2025 році — вже 283,3 тис. грн.

Відповідно декларації за 2025 рік, Кропива отримав 757 047 грн зарплати в Одеській ОВА, де до серпня 2025 року обіймав посаду заступника голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Там він працював з липня 2023. Ще 601 421 грн до кінця року він встиг заробити в Офісі Генпрокурора.

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Як він домігся такої пенсії через суди

За даними судового реєстру, у квітні 2022 року Кропива подав позов проти департаменту кіберполіції Нацполіції, де до кінця грудня 2021 року обіймав посаду заступника начальника. Він вимагав перерахувати вислугу років — зокрема зарахувати один місяць за три під час перебування в миротворчій місії в Косово (липень 2006 — грудень 2007 року), а також місяць за півтора під час роботи на посаді оперуповноваженого кримінальної міліції у справах неповнолітніх на Черкащині та в підрозділах по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми.

Департамент кіберполіції спершу відмовив у такому перерахунку, і на момент звільнення зі служби (кінець грудня 2021 року) вислуга Кропиви становила 20 років і 4 місяці. Однак через Окружний адміністративний суд Києва він домігся потрібних розрахунків, збільшивши вислугу до 25 років 6 місяців 18 днів.

У березні 2023 року Кропива почав судитися вже з Головним управлінням Пенсійного фонду в Києві через відмову призначити пенсію за вислугою років. Наприкінці листопада 2023 року Київський окружний адміністративний суд став на бік прокурора, визнав відмову Пенсійного фонду протиправною і зобов'язав виплачувати йому пенсію — з 13 грудня 2021 року.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

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