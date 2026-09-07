Фигурант дела "Карфаген" Кропива назначил себе через суды пенсию в размере почти 300 тыс. грн

42-летний прокурор Сергей Кропива, фигурант коррупционной операции "Карфаген", несколько лет целенаправленно добивался через суд пересчета своего стажа и добился пенсионных выплат, которые составляют почти 300 тысяч гривен в год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные деклараций Кропивы в едином реестре деклараций.

Сколько получает пенсионер-прокурор

В 2024 году он задекларировал 165,2 тыс. грн пенсии, а в 2025 году — уже 283,3 тыс. грн.

Согласно декларации за 2025 год, Кропива получил 757 047 грн зарплаты в Одесской ОГА, где до августа 2025 года занимал должность заместителя председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Там он работал с июля 2023 года. Еще 601 421 грн до конца года он успел заработать в Офисе генерального прокурора.

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Как он добился такой пенсии через суды

По данным судебного реестра, в апреле 2022 года Кропива подал иск против департамента киберполиции Нацполиции, где до конца декабря 2021 года занимал должность заместителя начальника. Он требовал пересчитать стаж — в частности, зачесть один месяц за три во время пребывания в миротворческой миссии в Косово (июль 2006 — декабрь 2007 года), а также один месяц за полтора во время работы в должности оперуполномоченного криминальной милиции по делам несовершеннолетних в Черкасской области и в подразделениях по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Департамент киберполиции сначала отказал в таком пересчете, и на момент увольнения со службы (конец декабря 2021 года) стаж Кропивы составлял 20 лет и 4 месяца. Однако через Окружной административный суд Киева он добился необходимых расчетов, увеличив стаж до 25 лет 6 месяцев 18 дней.

В марте 2023 года Кропива начал судебный процесс уже с Главным управлением Пенсионного фонда в Киеве из-за отказа назначить ему пенсию по выслуге лет. В конце ноября 2023 года Киевский окружной административный суд встал на сторону прокурора, признал отказ Пенсионного фонда противоправным и обязал выплачивать ему пенсию — с 13 декабря 2021 года.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

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