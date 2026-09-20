Росія має понести відповідальність за свідоме створення гуманітарної катастрофи на окупованій Херсонщині, - Сибіга. ФОТОрепортаж
Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини створила РФ і саме вона має понести відповідальність.
Про це він написав на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Росія свідомо створює гуманітарну катастрофу
"Те, що відбувається в Олешках та інших окупованих громадах Херсонщини, не можна подавати як гуманітарну кризу, що виникла сама собою. Росія окупувала ці території. Росія блокує допомогу. Росія перешкоджає евакуації. І Росія має нести відповідальність за наслідки своїх дій", - наголосив Сибіга.
Росія свідомо створює гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Блокує доставку продовольства і медикаментів, перешкоджає роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. Людей фактично позбавляють вибору, а разом із ним — і шансу на порятунок.
Особливо критична ситуація в Олешках. До повномасштабного вторгнення в місті проживало близько 24 тисяч людей. Сьогодні залишаються близько 2 тисяч, серед них близько 50 дітей. Немає електро- та газопостачання. Упродовж останнього місяця була повністю заблокована доставка продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності.
З окупованих Олешок надходять моторошні свідчення про те, як люди намагаються вижити в умовах створеної Росією блокади: шукають залишки їжі, збирають траву, бо іншої їжі просто немає. Окремий вимір російського терору - полювання на цивільних. Російські FPV-дрони переслідують і атакують людей, перетворюючи навіть спробу вийти з дому чи пересуватися містом на смертельний ризик.
Критичною залишається ситуація також у Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці. Росія фактично тримає частину окупованої Херсонщини в гуманітарній блокаді.
Він зауважив, що важливо не дозволити Росії приховати причину цієї катастрофи за словом "криза".
Україна вимагає організованої евакуації
За словами міністра, Україна наполегливо вимагає організованої евакуації. Міжнародний Комітет Червоного Хреста готовий долучитися, а міжнародні гуманітарні організації готові доставляти допомогу. Лише Росія залишається перешкодою для цього, досі не надавши гуманітарним місіям та волонтерам доступу, а також атакуючи волонтерські авто.
Крім того, Україна системно порушує питання гуманітарної ситуації на окупованій Херсонщині на міжнародних майданчиках, зокрема в Раді Безпеки ООН та Постійній раді ОБСЄ.
Також він повідомив, що ситуація на Херсонщині буде однією з наскрізних тем дипломатичної роботи у межах сегменту високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
"Наше завдання – мобілізувати міжнародний тиск, необхідний для створення гуманітарного коридору, доставки продовольства і медикаментів та евакуації цивільних. Росія має понести відповідальність за свідоме створення гуманітарної катастрофи на окупованій Херсонщині", - заявив міністр закордонних справ України.
Гуманітарна катастрофа в Олешках
- Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
- Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
- В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
- Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.
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