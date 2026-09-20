Росія має понести відповідальність за свідоме створення гуманітарної катастрофи на окупованій Херсонщині, - Сибіга. ФОТОрепортаж

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини створила РФ і саме вона має понести відповідальність.

Про це він написав на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти Борисфен

Росія свідомо створює гуманітарну катастрофу

"Те, що відбувається в Олешках та інших окупованих громадах Херсонщини, не можна подавати як гуманітарну кризу, що виникла сама собою. Росія окупувала ці території. Росія блокує допомогу. Росія перешкоджає евакуації. І Росія має нести відповідальність за наслідки своїх дій", - наголосив Сибіга.

Росія свідомо створює гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Блокує доставку продовольства і медикаментів, перешкоджає роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. Людей фактично позбавляють вибору, а разом із ним — і шансу на порятунок.

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти Борисфен

Особливо критична ситуація в Олешках. До повномасштабного вторгнення в місті проживало близько 24 тисяч людей. Сьогодні залишаються близько 2 тисяч, серед них близько 50 дітей. Немає електро- та газопостачання. Упродовж останнього місяця була повністю заблокована доставка продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності.

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З окупованих Олешок надходять моторошні свідчення про те, як люди намагаються вижити в умовах створеної Росією блокади: шукають залишки їжі, збирають траву, бо іншої їжі просто немає. Окремий вимір російського терору - полювання на цивільних. Російські FPV-дрони переслідують і атакують людей, перетворюючи навіть спробу вийти з дому чи пересуватися містом на смертельний ризик.

Критичною залишається ситуація також у Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці. Росія фактично тримає частину окупованої Херсонщини в гуманітарній блокаді.

Він зауважив, що важливо не дозволити Росії приховати причину цієї катастрофи за словом "криза".

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти Борисфен

Україна вимагає організованої евакуації

За словами міністра, Україна наполегливо вимагає організованої евакуації. Міжнародний Комітет Червоного Хреста готовий долучитися, а міжнародні гуманітарні організації готові доставляти допомогу. Лише Росія залишається перешкодою для цього, досі не надавши гуманітарним місіям та волонтерам доступу, а також атакуючи волонтерські авто.

Крім того, Україна системно порушує питання гуманітарної ситуації на окупованій Херсонщині на міжнародних майданчиках, зокрема в Раді Безпеки ООН та Постійній раді ОБСЄ.

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Також він повідомив, що ситуація на Херсонщині буде однією з наскрізних тем дипломатичної роботи у межах сегменту високого рівня Генеральної Асамблеї ООН

"Наше завдання – мобілізувати міжнародний тиск, необхідний для створення гуманітарного коридору, доставки продовольства і медикаментів та евакуації цивільних. Росія має понести відповідальність за свідоме створення гуманітарної катастрофи на окупованій Херсонщині", - заявив міністр закордонних справ України.

Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти Борисфен

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Гуманітарна катастрофа в Олешках