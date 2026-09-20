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Новини Окуповані території
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Росія має понести відповідальність за свідоме створення гуманітарної катастрофи на окупованій Херсонщині, - Сибіга. ФОТОрепортаж

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини створила РФ і саме вона має понести відповідальність.

Про це він написав на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Сибіга про гуманітарну катастрофу в окупованих РФ Олешках
Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти Борисфен

Росія свідомо створює гуманітарну катастрофу

"Те, що відбувається в Олешках та інших окупованих громадах Херсонщини, не можна подавати як гуманітарну кризу, що виникла сама собою. Росія окупувала ці території. Росія блокує допомогу. Росія перешкоджає евакуації. І Росія має нести відповідальність за наслідки своїх дій", - наголосив Сибіга.

Росія свідомо створює гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Блокує доставку продовольства і медикаментів, перешкоджає роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. Людей фактично позбавляють вибору, а разом із ним — і шансу на порятунок.

Сибіга про гуманітарну катастрофу в окупованих РФ Олешках
Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти Борисфен

Особливо критична ситуація в Олешках. До повномасштабного вторгнення в місті проживало близько 24 тисяч людей. Сьогодні залишаються близько 2 тисяч, серед них близько 50 дітей. Немає електро- та газопостачання. Упродовж останнього місяця була повністю заблокована доставка продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності.

Читайте: Рада Церков закликала Папу Римського врятувати жителів Олешок від голоду

З окупованих Олешок надходять моторошні свідчення про те, як люди намагаються вижити в умовах створеної Росією блокади: шукають залишки їжі, збирають траву, бо іншої їжі просто немає. Окремий вимір російського терору - полювання на цивільних. Російські FPV-дрони переслідують і атакують людей, перетворюючи навіть спробу вийти з дому чи пересуватися містом на смертельний ризик.

Критичною залишається ситуація також у Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці. Росія фактично тримає частину окупованої Херсонщини в гуманітарній блокаді.

Він зауважив, що важливо не дозволити Росії приховати причину цієї катастрофи за словом "криза".

Сибіга про гуманітарну катастрофу в окупованих РФ Олешках
Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти Борисфен

Україна вимагає організованої евакуації

За словами міністра, Україна наполегливо вимагає організованої евакуації. Міжнародний Комітет Червоного Хреста готовий долучитися, а міжнародні гуманітарні організації готові доставляти допомогу. Лише Росія залишається перешкодою для цього, досі не надавши гуманітарним місіям та волонтерам доступу, а також атакуючи волонтерські авто.

Крім того, Україна системно порушує питання гуманітарної ситуації на окупованій Херсонщині на міжнародних майданчиках, зокрема в Раді Безпеки ООН та Постійній раді ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критична ситуація в Олешках - це застереження проти нормалізації окупації: РФ фактично утримує населення у пастці, - Сибіга

Також він повідомив, що ситуація на Херсонщині буде однією з наскрізних тем дипломатичної роботи у межах сегменту високого рівня Генеральної Асамблеї ООН

"Наше завдання – мобілізувати міжнародний тиск, необхідний для створення гуманітарного коридору, доставки продовольства і медикаментів та евакуації цивільних. Росія має понести відповідальність за свідоме створення гуманітарної катастрофи на окупованій Херсонщині", - заявив міністр закордонних справ України.

Сибіга про гуманітарну катастрофу в окупованих РФ Олешках
Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти Борисфен

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ після перемовин вже тривалий час не підтверджує готовність провести евакуацію людей з окупованих Олешок, - Лубінець

Гуманітарна катастрофа в Олешках

  • Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.
  • Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.
  • В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.
  • Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Автор: 

гуманітарна катастрофа (94) Олешки (92) Херсонська область (6964) Скадовський район (17) Херсонський район (1055) Гола Пристань (6) Нова Збур’ївка (2) Стара Збур’ївка (2)
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Топ коментарі
+3
Сибига, а ты спроси Янелоха, кто и по чьему приказу разминировал Чонгар.
А то у вас, дебилов и предателей, виноват кто угодно, только не вы сами.
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20.09.2026 17:11 Відповісти
+1
Не треба розпорошуватись. Підарстан повинен понести покарання... за все.
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20.09.2026 16:52 Відповісти
+1
На жаль, ще жодного разу, за жодний свій злочин ні ,,совок", ні рашка не понесли Жодного покарання!!!
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20.09.2026 17:04 Відповісти

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