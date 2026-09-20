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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ должна ответить за сознательное создание гуманитарной катастрофы на оккупированной Херсонщине, - Сибига. ФОТОрепортаж

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что гуманитарную катастрофу на временно оккупированном левобережье Херсонской области спровоцировала РФ, и именно она должна понести ответственность.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Сибига о гуманитарной катастрофе в оккупированных РФ Олешках
Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Россия сознательно создает гуманитарную катастрофу

"То, что происходит в Олешках и других оккупированных громадах Херсонской области, нельзя представлять как гуманитарный кризис, возникший сам по себе. Россия оккупировала эти территории. Россия блокирует помощь. Россия препятствует эвакуации. И Россия должна нести ответственность за последствия своих действий", — подчеркнул Сибига.

Россия сознательно создает гуманитарную катастрофу на временно оккупированном левобережье Херсонской области. Блокирует доставку продовольствия и медикаментов, препятствует работе гуманитарных миссий и эвакуации гражданских лиц. Людей фактически лишают выбора, а вместе с ним — и шанса на спасение.

Сибига о гуманитарной катастрофе в оккупированных РФ Олешках
Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Особенно критическая ситуация в Олешках. До полномасштабного вторжения в городе проживало около 24 тысяч человек. Сегодня осталось около 2 тысяч, среди них около 50 детей. Отсутствует электро- и газоснабжение. В течение последнего месяца была полностью заблокирована доставка продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.

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Из оккупированных Олешек поступают жуткие свидетельства о том, как люди пытаются выжить в условиях созданной Россией блокады: ищут остатки еды, собирают траву, потому что другой еды просто нет. Отдельное измерение российского террора — охота на мирных жителей. Российские FPV-дроны преследуют и атакуют людей, превращая даже попытку выйти из дома или передвигаться по городу в смертельный риск.

Критической остается ситуация также в Голой Пристани, Старой Збурьевке и Новой Збурьевке. Россия фактически держит часть оккупированной Херсонщины в гуманитарной блокаде.

Он отметил, что важно не позволить России скрыть причину этой катастрофы за словом "кризис".

Сибига о гуманитарной катастрофе в оккупированных РФ Олешках
Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Украина требует организованной эвакуации

По словам министра, Украина настойчиво требует организованной эвакуации. Международный комитет Красного Креста готов присоединиться, а международные гуманитарные организации готовы доставлять помощь. Только Россия остается препятствием для этого, до сих пор не предоставив гуманитарным миссиям и волонтерам доступ, а также атакуя волонтерские автомобили.

Кроме того, Украина систематически поднимает вопрос о гуманитарной ситуации в оккупированной Херсонской области на международных площадках, в частности в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критическая ситуация в Олешках - это предупреждение против нормализации оккупации: РФ фактически удерживает население в ловушке, - Сибига

Также он сообщил, что ситуация в Херсонской области станет одной из сквозных тем дипломатической работы в рамках сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН

"Наша задача — мобилизовать международное давление, необходимое для создания гуманитарного коридора, доставки продовольствия и медикаментов, а также эвакуации гражданских лиц. Россия должна понести ответственность за сознательное создание гуманитарной катастрофы на оккупированной Херсонщине", — заявил министр иностранных дел Украины.

Сибига о гуманитарной катастрофе в оккупированных РФ Олешках
Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ после переговоров уже долгое время не подтверждает готовность провести эвакуацию людей из оккупированных Олешек, - Лубинец

Гуманитарная катастрофа в Олешках

  • В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
  • Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
  • В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
  • Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
  • Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.

Автор: 

гуманитарная катастрофа (152) Олешки (75) Херсонская область (6094) Скадовский район (17) Херсонский район (1046) Голая Пристань (6) Новая Збурьевка (2) Старая Збурьевка (2)
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Топ комментарии
+4
На жаль, ще жодного разу, за жодний свій злочин ні ,,совок", ні рашка не понесли Жодного покарання!!!
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20.09.2026 17:04 Ответить
+4
Сибига, а ты спроси Янелоха, кто и по чьему приказу разминировал Чонгар.
А то у вас, дебилов и предателей, виноват кто угодно, только не вы сами.
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20.09.2026 17:11 Ответить
+3
Не треба розпорошуватись. Підарстан повинен понести покарання... за все.
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20.09.2026 16:52 Ответить

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