РФ должна ответить за сознательное создание гуманитарной катастрофы на оккупированной Херсонщине, - Сибига. ФОТОрепортаж
Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что гуманитарную катастрофу на временно оккупированном левобережье Херсонской области спровоцировала РФ, и именно она должна понести ответственность.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Россия сознательно создает гуманитарную катастрофу
"То, что происходит в Олешках и других оккупированных громадах Херсонской области, нельзя представлять как гуманитарный кризис, возникший сам по себе. Россия оккупировала эти территории. Россия блокирует помощь. Россия препятствует эвакуации. И Россия должна нести ответственность за последствия своих действий", — подчеркнул Сибига.
Россия сознательно создает гуманитарную катастрофу на временно оккупированном левобережье Херсонской области. Блокирует доставку продовольствия и медикаментов, препятствует работе гуманитарных миссий и эвакуации гражданских лиц. Людей фактически лишают выбора, а вместе с ним — и шанса на спасение.
Особенно критическая ситуация в Олешках. До полномасштабного вторжения в городе проживало около 24 тысяч человек. Сегодня осталось около 2 тысяч, среди них около 50 детей. Отсутствует электро- и газоснабжение. В течение последнего месяца была полностью заблокирована доставка продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.
Из оккупированных Олешек поступают жуткие свидетельства о том, как люди пытаются выжить в условиях созданной Россией блокады: ищут остатки еды, собирают траву, потому что другой еды просто нет. Отдельное измерение российского террора — охота на мирных жителей. Российские FPV-дроны преследуют и атакуют людей, превращая даже попытку выйти из дома или передвигаться по городу в смертельный риск.
Критической остается ситуация также в Голой Пристани, Старой Збурьевке и Новой Збурьевке. Россия фактически держит часть оккупированной Херсонщины в гуманитарной блокаде.
Он отметил, что важно не позволить России скрыть причину этой катастрофы за словом "кризис".
Украина требует организованной эвакуации
По словам министра, Украина настойчиво требует организованной эвакуации. Международный комитет Красного Креста готов присоединиться, а международные гуманитарные организации готовы доставлять помощь. Только Россия остается препятствием для этого, до сих пор не предоставив гуманитарным миссиям и волонтерам доступ, а также атакуя волонтерские автомобили.
Кроме того, Украина систематически поднимает вопрос о гуманитарной ситуации в оккупированной Херсонской области на международных площадках, в частности в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ.
Также он сообщил, что ситуация в Херсонской области станет одной из сквозных тем дипломатической работы в рамках сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
"Наша задача — мобилизовать международное давление, необходимое для создания гуманитарного коридора, доставки продовольствия и медикаментов, а также эвакуации гражданских лиц. Россия должна понести ответственность за сознательное создание гуманитарной катастрофы на оккупированной Херсонщине", — заявил министр иностранных дел Украины.
Гуманитарная катастрофа в Олешках
- В конце марта 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Международному комитету Красного Креста и российской стороне в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированном городе Олешки в Херсонской области.
- Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских лиц.
- В ОГА также сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью разрушена — оккупированный город Олешки в Херсонской области находится в состоянии полной гуманитарной блокады.
- Международный комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.
- Омбудсмен Лубинец заявил, что жителей Олешек готовят к эвакуации.
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