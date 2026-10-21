У Кремлі заявили, що війна в Україні "рухається до завершення"

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков, заявив, що у війні в Україні "справа йде до завершення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав Ушаков

Так, Ушаков заявив, що "справа йде до завершення" війни в Україні.

"Не знаю, наскільки ми наближаємося, але справа йде до цього", - сказав він.

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Що передувало

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що готові повернутися до тристоронніх переговорів у форматі Росія - США - Україна на початку листопада.

Візит Віткоффа до Росії 21 жовтня

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.

21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні.

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