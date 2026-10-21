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У Кремлі заявили, що війна в Україні "рухається до завершення"
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков, заявив, що у війні в Україні "справа йде до завершення".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що сказав Ушаков
Так, Ушаков заявив, що "справа йде до завершення" війни в Україні.
"Не знаю, наскільки ми наближаємося, але справа йде до цього", - сказав він.
Що передувало
Нагадаємо, у Кремлі заявили, що готові повернутися до тристоронніх переговорів у форматі Росія - США - Україна на початку листопада.
Візит Віткоффа до Росії 21 жовтня
- Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
- За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
- 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.
- Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні.
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А з 4.11 таймер обнулиться.
Я не радію з цього жодним чином, я мало не плачу, визнаючі цей жахливий факт