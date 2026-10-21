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Новини Припинення війни
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У Кремлі заявили, що війна в Україні "рухається до завершення"

Кремль про завершення війни

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков, заявив, що у війні в Україні "справа йде до завершення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав Ушаков

Так, Ушаков заявив, що "справа йде до завершення" війни в Україні.

"Не знаю, наскільки ми наближаємося, але справа йде до цього", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США півтора року схиляють Україну до капітуляції на умовах Путіна, але Європа не дала їй здатися, - Каллас

Що передувало

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що готові повернутися до тристоронніх переговорів у форматі Росія - США - Україна на початку листопада.

Візит Віткоффа до Росії 21 жовтня

  • Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
  • За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
  • 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.
  • Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні.

Читайте: Росія вигадує "успіхи" на фронті, щоб витіснити Україну з її землі, - Зеленський

Автор: 

війна в Україні (9467) Ушаков Юрій (44)
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Топ коментарі
+15
Саме час вдарити по москві балістикою і зруйнувати кримський міст.
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21.10.2026 17:50 Відповісти
+9
Чим ближче до 3.11, тим ближче кінець війни.
А з 4.11 таймер обнулиться.
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21.10.2026 17:59 Відповісти
+8
Що тут скажеш. Дякую нашій переговорний групі, вона справно виконує роль ширми.
Я не радію з цього жодним чином, я мало не плачу, визнаючі цей жахливий факт
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21.10.2026 17:54 Відповісти

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