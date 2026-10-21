В Кремле заявили, что война в Украине "движется к завершению"

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что война в Украине "близится к завершению".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Ушаков

Так, Ушаков заявил, что "дело близится к завершению" войны в Украине.

"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", — сказал он.

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Что предшествовало

Напомним, в Кремле заявили, что готовы вернуться к трехсторонним переговорам в формате Россия - США - Украина в начале ноября.

Визит Уиткоффа в Россию 21 октября

Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.

21 октября Уиткофф прибыл в Россию.

На встрече с Путиным Уиткофф заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.

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