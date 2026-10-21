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В Кремле заявили, что война в Украине "движется к завершению"
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что война в Украине "близится к завершению".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что сказал Ушаков
Так, Ушаков заявил, что "дело близится к завершению" войны в Украине.
"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", — сказал он.
Что предшествовало
Напомним, в Кремле заявили, что готовы вернуться к трехсторонним переговорам в формате Россия - США - Украина в начале ноября.
Визит Уиткоффа в Россию 21 октября
- Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
- По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
- 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
- На встрече с Путиным Уиткофф заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.
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Я не радію з цього жодним чином, я мало не плачу, визнаючі цей жахливий факт
А з 4.11 таймер обнулиться.