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Новости Прекращение войны
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В Кремле заявили, что война в Украине "движется к завершению"

Кремль о завершении войны

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что война в Украине "близится к завершению".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Ушаков

Так, Ушаков заявил, что "дело близится к завершению" войны в Украине.

"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США полтора года склоняют Украину к капитуляции на условиях Путина, но Европа не дала ей сдаться, - Каллас

Что предшествовало

Напомним, в Кремле заявили, что готовы вернуться к трехсторонним переговорам в формате Россия - США - Украина в начале ноября.

Визит Уиткоффа в Россию 21 октября

  • Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
  • По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
  • 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
  • На встрече с Путиным Уиткофф заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.

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Автор: 

война в Украине (9419) Ушаков Юрий (44)
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Топ комментарии
+9
Саме час вдарити по москві балістикою і зруйнувати кримський міст.
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21.10.2026 17:50 Ответить
+6
Що тут скажеш. Дякую нашій переговорний групі, вона справно виконує роль ширми.
Я не радію з цього жодним чином, я мало не плачу, визнаючі цей жахливий факт
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21.10.2026 17:54 Ответить
+6
Чим ближче до 3.11, тим ближче кінець війни.
А з 4.11 таймер обнулиться.
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21.10.2026 17:59 Ответить

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