Збої Starlink в Україні підкреслили критичну залежність Європи від технологій США, - Bloomberg

Збої у функціонуванні мережі Starlink на території України вкотре підкреслили високу залежність європейського континенту від американських технологічних рішень. Цей інцидент активізував обговорення щодо створення власних супутникових потужностей, які б гарантували Європі автономність у сфері критичного зв'язку та оборонного сектору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Збої Starshield та вразливість українських БпЛА на фронті

Перебої з військовою версією Starlink (Starshield) підкреслили вразливість Європи та залежність ЗСУ від американського космосу. Збої ускладнили роботу ударних і перехоплювальних дронів на фронті, тоді як європейські партнери досі не мають альтернативних супутникових рішень для Збройних Сил.

Видання наголошує, що залежність Європи від США виходить за межі Starlink: ЄС не має і власних інфрачервоних систем для виявлення запусків ракет, покладаючись на американський космічний моніторинг. Це створює серйозні ризики, адже оборонні можливості Європи опиняються в залежності від рішень Вашингтона та приватних компаній США, що робить питання технологічної самостійності ЄС надзвичайно гострим.

Також читайте: США відновили повноцінну роботу Starlink та обмін розвідданими з Україною, - Зеленський

Проєкт IRIS² та альтернативи

Для зниження залежності від іноземних провайдерів Євросоюз розробляє власну супутникову мережу IRIS², покликану гарантувати захищений зв'язок для держструктур, оборонного сектору та об'єктів критичної інфраструктури. Перші обмежені послуги в межах IRIS² та GOVSATCOM ЄС запустив для військових і державних потреб на початку 2026 року, проте повноцінний старт окремих сервісів очікується не раніше 2029 року.

Альтернативна мережа OneWeb від європейського оператора Eutelsat поки що програє Starlink за пропускною здатністю, ціною та параметрами обладнання для фронту, до того ж термінали Starlink несумісні з цією системою. На цьому тлі окремі країни ЄС, зокрема Німеччина, паралельно розгортають власні національні супутникові угруповання.

Незважаючи на розгортання власних ініціатив, Європа наразі не в змозі повноцінно витіснити американські супутникові рішення. Starlink суттєво випереджає конкурентів за масштабом мережі та розгалуженістю інфраструктури, а інтеграція альтернативних платформ вимагає значних фінансових ресурсів, часу та заміни терміналів.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс підтвердив високий рівень залежності континенту від космічного сектору США, наголосивши на необхідності зміцнення власних технологій та кооперації всередині ЄС.

Отже, інциденти зі Starlink надали додаткового імпульсу курсу на технологічну автономію Європи. Утім, протягом найближчих років європейські держави все ще покладатимуться на американські сервіси зв'язку та моніторингу ракетних загроз, паралельно створюючи власні аналоги.

Читайте також: Україна фізично не може використовувати комерційний Starlink для ударів углиб РФ, - Флеш про звинувачення Маска

Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield - так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

19 жовтня Зеленський повідомив, що на різних ділянках фронту українські військові засоби, обладнані системою Starlink, перестають функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину.

Гегсет заявив, що Пентагон не віддавав жодних розпоряджень про обмеження Starshield.

Раніше The Wall Street Journal писало, що Трамп телефонував Маску й просив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні, а в четвер Трамп сказав, що "головне, що він повернув усе назад", і не став коментувати, чи дзвонив Маску.

22 жовтня Трамп відмовився сказати, чи телефонував власникові SpaceX Ілонові Маску через обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

За даними Politico, станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські військові все ще стикалися з обмеженнями швидкості Starlink, попри те що Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.

24 жовтня у Міноборони України заявили, що термінали StarLink і їхні військові модифікації StarShield від SpaceX знову працюють на швидкості понад 161 км/год. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив відновлення роботи Starlink для України.

Читайте також: Маск пояснив, чому забороняє використовувати Starlink для наступальних атак: Супутники можуть стати ціллю для РФ