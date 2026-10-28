Сбои Starlink в Украине подчеркнули критическую зависимость Европы от технологий США, - Bloomberg
Сбои в работе сети Starlink на территории Украины в очередной раз подчеркнули высокую зависимость европейского континента от американских технологических решений. Этот инцидент активизировал дискуссию о создании собственных спутниковых мощностей, которые гарантировали бы Европе автономность в сфере критически важной связи и оборонного сектора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Сбои Starshield и уязвимость украинских БПЛА на фронте
Перебои с военной версией Starlink (Starshield) подчеркнули уязвимость Европы и зависимость ВСУ от американского космоса. Сбои затруднили работу ударных и перехватывающих дронов на фронте, в то время как у европейских партнеров до сих пор нет альтернативных спутниковых решений для Вооруженных Сил.
Издание отмечает, что зависимость Европы от США выходит за рамки Starlink: у ЕС нет и собственных инфракрасных систем для обнаружения запусков ракет, и он полагается на американский космический мониторинг. Это создает серьезные риски, ведь оборонные возможности Европы оказываются в зависимости от решений Вашингтона и частных компаний США, что делает вопрос технологической самостоятельности ЕС чрезвычайно острым.
Проект IRIS² и альтернативы
Для снижения зависимости от иностранных провайдеров Евросоюз разрабатывает собственную спутниковую сеть IRIS², призванную гарантировать защищенную связь для госструктур, оборонного сектора и объектов критической инфраструктуры. Первые ограниченные услуги в рамках IRIS² и GOVSATCOM ЕС запустил для военных и государственных нужд в начале 2026 года, однако полноценный запуск отдельных сервисов ожидается не раньше 2029 года.
Альтернативная сеть OneWeb от европейского оператора Eutelsat пока уступает Starlink по пропускной способности, цене и параметрам оборудования для фронта, к тому же терминалы Starlink несовместимы с этой системой. На этом фоне отдельные страны ЕС, в частности Германия, параллельно развертывают собственные национальные спутниковые группировки.
Несмотря на развертывание собственных инициатив, Европа пока не в состоянии полноценно вытеснить американские спутниковые решения. Starlink существенно опережает конкурентов по масштабу сети и разветвленности инфраструктуры, а интеграция альтернативных платформ требует значительных финансовых ресурсов, времени и замены терминалов.
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс подтвердил высокий уровень зависимости континента от космического сектора США, подчеркнув необходимость укрепления собственных технологий и сотрудничества внутри ЕС.
Таким образом, инциденты со Starlink придали дополнительный импульс курсу на технологическую автономию Европы. Впрочем, в течение ближайших лет европейские государства по-прежнему будут полагаться на американские сервисы связи и мониторинга ракетных угроз, параллельно создавая собственные аналоги.
Ограничения в работе Starlink в Украине
- 14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.
- Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.
- Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.
- Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.
- В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.
- По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.
- 16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.
- 19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.
- Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.
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Ранее The Wall Street Journal писала, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.
- 22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.
- По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.
- 24 октября
в Минобороны Украины заявили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают со скоростью более 161 км/ч.
Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.
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