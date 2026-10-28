Сбои Starlink в Украине подчеркнули критическую зависимость Европы от технологий США, - Bloomberg

Сбои в работе сети Starlink на территории Украины в очередной раз подчеркнули высокую зависимость европейского континента от американских технологических решений. Этот инцидент активизировал дискуссию о создании собственных спутниковых мощностей, которые гарантировали бы Европе автономность в сфере критически важной связи и оборонного сектора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

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Сбои Starshield и уязвимость украинских БПЛА на фронте

Перебои с военной версией Starlink (Starshield) подчеркнули уязвимость Европы и зависимость ВСУ от американского космоса. Сбои затруднили работу ударных и перехватывающих дронов на фронте, в то время как у европейских партнеров до сих пор нет альтернативных спутниковых решений для Вооруженных Сил.

Издание отмечает, что зависимость Европы от США выходит за рамки Starlink: у ЕС нет и собственных инфракрасных систем для обнаружения запусков ракет, и он полагается на американский космический мониторинг. Это создает серьезные риски, ведь оборонные возможности Европы оказываются в зависимости от решений Вашингтона и частных компаний США, что делает вопрос технологической самостоятельности ЕС чрезвычайно острым.

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Проект IRIS² и альтернативы

Для снижения зависимости от иностранных провайдеров Евросоюз разрабатывает собственную спутниковую сеть IRIS², призванную гарантировать защищенную связь для госструктур, оборонного сектора и объектов критической инфраструктуры. Первые ограниченные услуги в рамках IRIS² и GOVSATCOM ЕС запустил для военных и государственных нужд в начале 2026 года, однако полноценный запуск отдельных сервисов ожидается не раньше 2029 года.

Альтернативная сеть OneWeb от европейского оператора Eutelsat пока уступает Starlink по пропускной способности, цене и параметрам оборудования для фронта, к тому же терминалы Starlink несовместимы с этой системой. На этом фоне отдельные страны ЕС, в частности Германия, параллельно развертывают собственные национальные спутниковые группировки.

Несмотря на развертывание собственных инициатив, Европа пока не в состоянии полноценно вытеснить американские спутниковые решения. Starlink существенно опережает конкурентов по масштабу сети и разветвленности инфраструктуры, а интеграция альтернативных платформ требует значительных финансовых ресурсов, времени и замены терминалов.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс подтвердил высокий уровень зависимости континента от космического сектора США, подчеркнув необходимость укрепления собственных технологий и сотрудничества внутри ЕС.

Таким образом, инциденты со Starlink придали дополнительный импульс курсу на технологическую автономию Европы. Впрочем, в течение ближайших лет европейские государства по-прежнему будут полагаться на американские сервисы связи и мониторинга ракетных угроз, параллельно создавая собственные аналоги.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters,приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

19 октября Зеленский сообщил, что на различных участках фронта украинские военные средства, оснащенные системой Starlink, перестают функционировать при скорости 130–161 километр в час.

Гегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об ограничении Starshield.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Трамп звонил Маску и просил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине, а в четверг Трамп сказал, что "главное, что он вернул всё на круги своя", и не стал комментировать, звонил ли он Маску.

22 октября Трамп отказался ответить, звонил ли он владельцу SpaceX Илону Маску по поводу ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине.

По данным Politico, по состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости Starlink, несмотря на то что Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

24 октября в Минобороны Украины заявили, что терминалы StarLink и их военные модификации StarShield от SpaceX снова работают со скоростью более 161 км/ч. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил возобновление работы Starlink для Украины.

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