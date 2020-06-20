Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".
Прикро...
Так робочий день і минув...
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Перед використанням - надути
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Шанувальників Шарія було небагато (обведені червоною лінією)
П - педагогіка
- Володимире Олександровичу, коли ж ми будемо ділити наші гроші?..
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Лайфхак
У ЦВК здадуть
Кастинг
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Самозванець на горошині
Святині "русского мира"
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Где?
"Швачка".
У 2014-му Янукович утік у Ростов...
У 2020 цигани назвали сина "Зеленський"...
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(Цигани щось знають...).
Такищось знали.
- Вы задержаны по обвинению в клевете нанесении оскорбления лицу, представляющему наше государство на международной арене!...
- А в чём состоят оскорбления? И когда это было?
-А, вот: "Наш "Блазень" стал настоящим посмешищем для всего мира! Куда ни поедет, там народ ухохатываться начинает"..."
- Постойте! Но я ведь о "Блазне" написал! А вы на кого подумали?
А вот свержение клоуна - единственное в истории.
Никакой зеленский не устоит.
Но зачем больную Ленку расстраивать?
От Офиса ЗЕприпіздента привезли венок через несколько часов после окончания похорон