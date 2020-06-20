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Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Святині русского мира, робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Прикро...

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Святині русского мира, робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Так робочий день і минув...

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Святині русского мира, робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Перед використанням - надути

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Святині русского мира, робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Шанувальників Шарія було небагато (обведені червоною лінією)

Святині русского мира, робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

П - педагогіка

Святині русского мира, робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

- Володимире Олександровичу, коли ж ми будемо ділити наші гроші?..

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Святині русского мира, робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Лайфхак

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Святині русского мира, робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

У ЦВК здадуть

Святині русского мира, робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Кастинг

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Святині русского мира, робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Самозванець на горошині

Святині русского мира, робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Святині "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) політика (4429) путін володимир (23862) фотожаба (13888) Шойгу Сергій (628) Шарій Анатолій (227) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+57
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 906
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20.06.2020 13:35
+54
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9875
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20.06.2020 13:31
+50
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3387
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20.06.2020 13:30
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Супер вся подборка! И что-бы ЗЕбилы не скавчали есть и про Порошенко!
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20.06.2020 12:59 Відповісти
Да?
Где?
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20.06.2020 13:06 Відповісти
ВОТ! КацапенышЪ смотри!

Святыни "русского мира", рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 693
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20.06.2020 13:09 Відповісти
Да уж... Про Порошенко.
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20.06.2020 13:20 Відповісти
Тебя чо и из МКру уже прогнали? =)
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22.06.2020 12:20 Відповісти
А ты я вижу специалист по мухам и их предпочтениям? Чего тебя клоуны министром экологии не взяли?! Такой талант пропадает!
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20.06.2020 13:41 Відповісти
Не обращай внимания,это зебуин из отряда зебилов,они все такие грамотные,особенно по мухам и говну на которое мухи садятся.
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20.06.2020 16:47 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2208
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21.06.2020 10:43 Відповісти
Ты уже отхватил по голве 8 раз за политические притеснения не выходя из дома?
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21.06.2020 10:54 Відповісти
Президента с ЗЕленою неавозною мухою плутають тільки зебілоголові, та мордорські троляки накшталт тебе.
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22.06.2020 14:17 Відповісти
У тебе у штанішках, бо він туди какнув
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20.06.2020 15:26 Відповісти
Я понимаю что Укурок хочет стать диктатором по типу Пиночета или *****. Но увы у него ничего не выйдет. Из бультерьера можно сделать болонку но из болонки бультерьера никогда!
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20.06.2020 13:05 Відповісти
Если у маДуры вышло, то и у зеДуры тоже выйдет!!!
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22.06.2020 12:23 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4011
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20.06.2020 13:43 Відповісти
Очi не терпнуть,кривляєця личеко, Боже ще довго тягти, З раннього ранку ,до ******** нiченькi,ручкой нервово трясти
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20.06.2020 16:27 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9418
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20.06.2020 17:32 Відповісти
+++++++++
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21.06.2020 02:12 Відповісти
КЛАСС!!!
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22.06.2020 12:26 Відповісти
Святыни "русского мира", рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6951
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20.06.2020 13:04 Відповісти
Не гоните на Славика. Первый раз когда он пошел в депутаты его брали за красивый голос. Второй раз он подумал если он будет лидером партии что сможет. Увы не смог и честно покинул свой пост! Вот с кого пример Зеленскому надо брать!
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20.06.2020 13:08 Відповісти
Пиши побольше. Святыни "русского мира", рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4659
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20.06.2020 13:10 Відповісти
а чем это тебе Бубочка по темечку стучит, что ты так прикольно скачешь?
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20.06.2020 14:14 Відповісти
По ходу тем самым,чем и на рояле играет без рук))
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20.06.2020 16:52 Відповісти
Обогнал при наборе!
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20.06.2020 16:55 Відповісти
Да тем - же,чем по роялю!
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20.06.2020 16:53 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5803
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20.06.2020 17:27 Відповісти
Святыни "русского мира", рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2923
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20.06.2020 13:12 Відповісти
Це Герус схуд)(
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20.06.2020 13:48 Відповісти
Павло Грабовський
"Швачка".
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20.06.2020 13:22 Відповісти
Коли Зеленський виросте,мусить вставити мамі зуби.Бажано золоті.
Святыни "русского мира", рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2454
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20.06.2020 13:09 Відповісти
Бедный ребенок как его будут бить и издеваться лет через 10!
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20.06.2020 13:11 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9858
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20.06.2020 13:31 Відповісти
У 2012-му цигани назвали сина "Янукович"...
У 2014-му Янукович утік у Ростов...
У 2020 цигани назвали сина "Зеленський"...
.........................................................................
(Цигани щось знають...).
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20.06.2020 13:48 Відповісти
...стопудово!
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3401
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20.06.2020 14:14 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3842
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21.06.2020 10:47 Відповісти
Назвали 17.12.2009.
Такищось знали.
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20.06.2020 16:57 Відповісти
- Куме, а ви чули, що на Закарпатті дитину назвали на честь президента !? - Як, дебілом ? - Ні, Зеленським ...
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20.06.2020 22:01 Відповісти
Відміно!!!!! +++++
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21.06.2020 09:36 Відповісти
То нам ще два роки терпіти? ...
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21.06.2020 18:33 Відповісти
Ні... Янукович чого так довго тягнув? У нього "турборежиму" не було... А у "Членограя" - є...
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21.06.2020 18:36 Відповісти
через 10 уже и не вспомнят кто такой этот Зеленский
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20.06.2020 13:33 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 906
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20.06.2020 13:35 Відповісти
"Приходят к блогеру "бакановские":
- Вы задержаны по обвинению в клевете нанесении оскорбления лицу, представляющему наше государство на международной арене!...
- А в чём состоят оскорбления? И когда это было?
-А, вот: "Наш "Блазень" стал настоящим посмешищем для всего мира! Куда ни поедет, там народ ухохатываться начинает"..."
- Постойте! Но я ведь о "Блазне" написал! А вы на кого подумали?
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20.06.2020 13:49 Відповісти
😁
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20.06.2020 13:49 Відповісти
Вспомнят! Свержение диктаторов,царей,президентов - обычное дело!
А вот свержение клоуна - единственное в истории.
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20.06.2020 17:01 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8393
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20.06.2020 14:39 Відповісти
Девушка, конечно, красавица, хоть и без зубов.
Никакой зеленский не устоит.
Но зачем больную Ленку расстраивать?
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20.06.2020 14:52 Відповісти
вот и породнились........ не так уж сложно оказалось
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21.06.2020 11:09 Відповісти
А звучит-Зеленський Допьйош.
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20.06.2020 13:21 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3387
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20.06.2020 13:30 Відповісти
Мама Рімма ще не повісилася від такої образи?
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22.06.2020 08:44 Відповісти
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22.06.2020 12:46 Відповісти
А чи витримає Україна двох Зеленських?
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20.06.2020 13:34 Відповісти
Залежить від того, де їх тримати!
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20.06.2020 17:03 Відповісти
Славик попробовал не стравился и честно ушел! Респект и уважуха!
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20.06.2020 13:10 Відповісти
не согласен . мог бы и до выборов догадаться что не справится
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20.06.2020 13:36 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9875
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20.06.2020 13:31 Відповісти
Щури
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20.06.2020 13:45 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4685
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20.06.2020 13:35 Відповісти
Лицо ЗЕ, когда доложили, чем обернется посадка Пороха.
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6325
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20.06.2020 14:01 Відповісти
Чё он лоб постоянно морщит? Тугодум?
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20.06.2020 19:31 Відповісти
Пробує зобразить "мозкові звивини", за відсутності їх усередині черепної коробки...
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22.06.2020 08:46 Відповісти
В нього в цьому місці в сценарії написано "потужні роздуми державного діяча за долю народу та держави". Але у потерпілого напрягається, як завжди, тільки пряма кишка.
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22.06.2020 14:26 Відповісти
Щось не бачу на тему танців на батькових кістках від мальдівської путани....
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20.06.2020 14:04 Відповісти
А мальдивскую путано зовут ЗЕленка или ЗЕЮлька?
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20.06.2020 14:12 Відповісти
ты это имеешь в виду, зесрань?
От Офиса ЗЕприпіздента привезли венок через несколько часов после окончания похорон

Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4024
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20.06.2020 14:12 Відповісти
или может это?
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3539
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20.06.2020 14:14 Відповісти
Потерпевший пробивает очередное дно
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20.06.2020 14:17 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2
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20.06.2020 14:19 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 206Дети лейтенанта Шмиддта готовы теперь пилить бюджеты двух столиц
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20.06.2020 14:20 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові
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20.06.2020 14:49 Відповісти
Зачем выбрал во власть,идиот?
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20.06.2020 17:25 Відповісти
Я за російського шпигуна Порошенка не голосував. НІКОЛИ. Це нехай пан питається у тих, хто в політиці гроші заробляє, а для мене політика не є бізнесом.
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20.06.2020 18:44 Відповісти
я не можу!!! Ти як рот відкриваєш, то відразу готовий виступ для кварталу! Як ЗЕлена влада провтиикала таку креатуру в своїх рядах?
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22.06.2020 14:30 Відповісти
Пастор,виявляється,й книжки пописує.Як то кажуть,"всі збіги випадкові,і персонажі-вигадані"
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7760

Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5350
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20.06.2020 15:05 Відповісти
Хутінци
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5716
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20.06.2020 15:09 Відповісти
ах тому він тепер гумовий нацюцюрник
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21.06.2020 03:25 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4065
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20.06.2020 15:12 Відповісти
как захарил этот шапито **********
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20.06.2020 16:31 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2778
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20.06.2020 17:33 Відповісти
тре більше малюнків, ще два малюнки, цей третій, і Зе 4-й. і на всі він каже Порошенко.
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21.06.2020 03:26 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7638
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20.06.2020 19:55 Відповісти
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 71
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23.06.2020 04:32 Відповісти
 
 