Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Прикро...

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Так робочий день і минув...

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Перед використанням - надути

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Шанувальників Шарія було небагато (обведені червоною лінією)

П - педагогіка

- Володимире Олександровичу, коли ж ми будемо ділити наші гроші?..

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Лайфхак

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У ЦВК здадуть

Кастинг

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Самозванець на горошині

Святині "русского мира"

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