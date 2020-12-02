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Некарантинні вітання "слуг народу", обговорення "фейкових довідок" про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня. ФОТОрепортаж

Верховна Рада провела 2 грудня пленарне засідання.

На порядку денному було понад 40 пунктів. Нардепи, зокрема, посилили захист безробітних та роботодавців на час карантину, затвердили список причин, що дозволяють пропускати засідання, дозволили подавати апеляцію на рішення суду про продовження арешту і заборонили продаж електронних сигарет неповнолітнім.

Крім того, Верховна Рада створила ТСК для розслідування причин пожеж на Луганщині, що виникли 30 вересня та 1 жовтня - в зону ураження тоді потрапило 32 населені пункти, загинуло 11 людей.

Також парламент прийняв у першому читанні законопроєкт №3637 "Про віртуальні активи", що надає їм правовий статус.

Нардеп "Слуги народу", глава комітету Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич сьогодні в парламенті вів переписку з помічницею президента Володимира Зеленського Марією. "До нього вони всі ходять часто і інформацію подають, як їм потрібно, комітет ВРУ теж не сліпий і глухий. Вчора спробували трохи про це поговорити, але деякі просто брешуть В.А, (ймовірно Володимиру Олександровичу Зеленському. - Ред.) просто в очі", - підкреслював парламентарій.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 01
Гарячі вітання "слуг народу" Сергія Бабака і Галини Третьякової.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 02
Він же.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 03
Він же з Ольгою Коваль.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 04
"Слуги народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький.
Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 05
Піднявся на сходинку, щоб говорити зручніше.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 06
Виключений з фракції "Слуги народу" Гео Лерос.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 07
Депутат "Слуги народу" Вадим Струневич.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 08
Рукостисканнями вітають один одного нардепи "СН" Павло Халімон і В'ячеслав Рубльов.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 09
"Слуга народу" Давид Арахамія і позафракційний Роман Іванісов щось доводять колегам.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 10
Депутат "Слуги народу" Олександр Гайду.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 11
"Слуги народу" Давид Арахамія і Микола Тищенко вітають колег.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 12
"Слуга народу" Сергій Литвиненко спілкується з позафракційним Романом Іванісовим.Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 13
На першому нема маски.
Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 14
Другому вона, вочевидь, теж заважає.
Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 15

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 16
На одному вусі маска теліпається у нардепа "СН" Максима Ткаченка. Йому щось пояснює колега Лада Булах.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 17
Не дуже думає про протиепідемічний захист і "слуга народу" Галина Третьякова.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 18
Виключений зі "слуг" через підозри в корупції Олександр Юрченко носить маску під підборіддям. Мабуть тому, що каву пив.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 19
Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко з Оксаною Дмитрієвою зі "СН".

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 20
"Слуга народу" Андрій Герус у секторі ОПЗЖ. Тут теж не всі в масках.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 21
"Слуги народу".

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 22
Сергій Литвиненко зі "СН" читає фракційний чат.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 23

У чаті "слуг", зокрема, розповідається про те, як хтось опитав знайомих і всі вони не робили своїм дітям щеплень, подаючи на запит "фейкові довідки". "Думаю, якщо верифікувати ці дані, держава охне від реальних показників вакцинації", - зазначає той, хто пише.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 24
Нардеп "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький впевнений, що вакцина від COVID-19 користуватиметься величезним попитом.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 25
А комусь (ймовірно Андрію Богданцю, обраному по округу на Тернопільщині) важливіший рахунок у матчі "Шахтаря" з "Реалом".

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 26
Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 27

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 28
"Слуга народу" Олександр Скічко в залі.
Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 29
Він же перечитує переписку з ЛЮ. Вона обіцяє "Коту", що віддасть 30 000 "наших", а закриє, коли гроші зайдуть.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 30
Лада Булах скаржиться контакту, підписаному "Ольга Трікул", на надмірно блискуче обличчя, а їй відповідають, що був важкий день - не до пудри.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 31
"Ви ж точно про реабілітацію зі Стефанишиною говорили. З Арахамією встигли", - підкреслює контакт.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 32
Софія Федина з "Європейської Солідарності" спілкується в колегами по фракції.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 33
Вона ж доповідає з трибуни.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 34Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 35
"Слуга народу" Микола Тищенко спілкується з колегами. Зокрема, з Жаном Беленюком.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 36
Спікер ВР Дмитро Разумков з нардепом ОПЗЖ Олександром Колтуновичем.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 37
Він же з представником "ЄС" Олексієм Гончаренком.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 38
"Слугам народу" нагадують, що потрібно "віддавати по 8200" В'ячеславу Медянику або його помічникові. При цьому Андрію Клочку, Петру Павловському і Ігорю Васильєву чомусь не потрібно.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 39
Якийсь Сергій Кучеренко констатує, що напередодні - День працівників прокуратури - президент нікого не нагородив, а нардеп пояснює це "неякісністю співробітників".

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 40
Колишній заступник міністра Павло Кухта запевняє "слугу народу" Анатолія Остапенка, що на Желєзняка лежить наказ про продовження контракту

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 41
Тарас Шкоденко повідомляє, що переслав базу ЗМІ на пошту.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 42
Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 43
Нардепу "СН" Гайду, між іншим, пропонують автомобіль на заміну.

Некарантинні вітання слуг народу, обговорення фейкових довідок про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня 44

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (14972) Гончаренко Олексій (488) Арахамія Давид (1104) Разумков Дмитро (1526) Бабак Сергій (37) Куницький Олександр (50) Бужанський Максим (103) Федина Софія (72) Лерос Гео (383) Третьякова Галина (111) Іванісов Роман (30)


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Некарантинные приветствия "слуг народа", обсуждения прививок во фракционном чате, Герус в секторе ОПЗЖ, переговоры Разумкова и выступление Федыны, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 3435
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02.12.2020 21:57 Відповісти
Ананист Кива ей 100% подойдёт !
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02.12.2020 21:59 Відповісти
Некарантинные приветствия "слуг народа", обсуждения прививок во фракционном чате, переговоры Разумкова и выступление Федыны, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 6195
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02.12.2020 22:12 Відповісти
Это ОНИ на передовой в бою. ХРОНИКА для истории. Мы вас не забудем.
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02.12.2020 22:10 Відповісти
Не бережете ви себе па**юки народнi. Все про покращення своєї дупи тiльки i думаєте...
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02.12.2020 22:13 Відповісти
Маски, карантини, щеплкння від ковіду - для бидла.
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02.12.2020 22:19 Відповісти
Головне зараз вакцину китайську бид... пихнути, багато хто вже перехворів і мають кращий імунітет чим від непонятної вакцини але потрібно бюджетні кошти потратити і бабки з міжнародників відмити....
Зараз знову як з дитячими вакцинами накупляють гів.... і давай всіх заставляти..
В мене малий був вакцинований від кору але успішно потім перехворів а педіатр боялася йому кір записати, в карточку написала бронхіт)))) Я спитав чого, сказала що вакцина непонятна і таких випадків багато, а зверху нагинають щоб кір не писати тому що будуть рослідувати чому захворів... В мене в знайомих в дитини те саме...
Після того нах... ті державні вакцинації непонятно чим пічкати дитину...
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03.12.2020 08:28 Відповісти
Вы уверены, что они решают проблемы Украины и украинцев?
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03.12.2020 10:43 Відповісти
 
 