Некарантинні вітання "слуг народу", обговорення "фейкових довідок" про щеплення і збір Медяником майже 150 тис. грн, - день роботи ВР 2 грудня. ФОТОрепортаж

Верховна Рада провела 2 грудня пленарне засідання.

На порядку денному було понад 40 пунктів. Нардепи, зокрема, посилили захист безробітних та роботодавців на час карантину, затвердили список причин, що дозволяють пропускати засідання, дозволили подавати апеляцію на рішення суду про продовження арешту і заборонили продаж електронних сигарет неповнолітнім.

Крім того, Верховна Рада створила ТСК для розслідування причин пожеж на Луганщині, що виникли 30 вересня та 1 жовтня - в зону ураження тоді потрапило 32 населені пункти, загинуло 11 людей.

Також парламент прийняв у першому читанні законопроєкт №3637 "Про віртуальні активи", що надає їм правовий статус.

Нардеп "Слуги народу", глава комітету Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич сьогодні в парламенті вів переписку з помічницею президента Володимира Зеленського Марією. "До нього вони всі ходять часто і інформацію подають, як їм потрібно, комітет ВРУ теж не сліпий і глухий. Вчора спробували трохи про це поговорити, але деякі просто брешуть В.А, (ймовірно Володимиру Олександровичу Зеленському. - Ред.) просто в очі", - підкреслював парламентарій.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.



Гарячі вітання "слуг народу" Сергія Бабака і Галини Третьякової.



Він же.



Він же з Ольгою Коваль.



"Слуги народу" Максим Бужанський і Олександр Куницький.



Піднявся на сходинку, щоб говорити зручніше.



Виключений з фракції "Слуги народу" Гео Лерос.



Депутат "Слуги народу" Вадим Струневич.



Рукостисканнями вітають один одного нардепи "СН" Павло Халімон і В'ячеслав Рубльов.



"Слуга народу" Давид Арахамія і позафракційний Роман Іванісов щось доводять колегам.



Депутат "Слуги народу" Олександр Гайду.



"Слуги народу" Давид Арахамія і Микола Тищенко вітають колег.



"Слуга народу" Сергій Литвиненко спілкується з позафракційним Романом Іванісовим.

На першому нема маски.



Другому вона, вочевидь, теж заважає.





На одному вусі маска теліпається у нардепа "СН" Максима Ткаченка. Йому щось пояснює колега Лада Булах.



Не дуже думає про протиепідемічний захист і "слуга народу" Галина Третьякова.



Виключений зі "слуг" через підозри в корупції Олександр Юрченко носить маску під підборіддям. Мабуть тому, що каву пив.



Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко з Оксаною Дмитрієвою зі "СН".



"Слуга народу" Андрій Герус у секторі ОПЗЖ. Тут теж не всі в масках.



"Слуги народу".



Сергій Литвиненко зі "СН" читає фракційний чат.

У чаті "слуг", зокрема, розповідається про те, як хтось опитав знайомих і всі вони не робили своїм дітям щеплень, подаючи на запит "фейкові довідки". "Думаю, якщо верифікувати ці дані, держава охне від реальних показників вакцинації", - зазначає той, хто пише.



Нардеп "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький впевнений, що вакцина від COVID-19 користуватиметься величезним попитом.



А комусь (ймовірно Андрію Богданцю, обраному по округу на Тернопільщині) важливіший рахунок у матчі "Шахтаря" з "Реалом".







"Слуга народу" Олександр Скічко в залі.



Він же перечитує переписку з ЛЮ. Вона обіцяє "Коту", що віддасть 30 000 "наших", а закриє, коли гроші зайдуть.



Лада Булах скаржиться контакту, підписаному "Ольга Трікул", на надмірно блискуче обличчя, а їй відповідають, що був важкий день - не до пудри.



"Ви ж точно про реабілітацію зі Стефанишиною говорили. З Арахамією встигли", - підкреслює контакт.



Софія Федина з "Європейської Солідарності" спілкується в колегами по фракції.



Вона ж доповідає з трибуни.



"Слуга народу" Микола Тищенко спілкується з колегами. Зокрема, з Жаном Беленюком.



Спікер ВР Дмитро Разумков з нардепом ОПЗЖ Олександром Колтуновичем.



Він же з представником "ЄС" Олексієм Гончаренком.



"Слугам народу" нагадують, що потрібно "віддавати по 8200" В'ячеславу Медянику або його помічникові. При цьому Андрію Клочку, Петру Павловському і Ігорю Васильєву чомусь не потрібно.



Якийсь Сергій Кучеренко констатує, що напередодні - День працівників прокуратури - президент нікого не нагородив, а нардеп пояснює це "неякісністю співробітників".



Колишній заступник міністра Павло Кухта запевняє "слугу народу" Анатолія Остапенка, що на Желєзняка лежить наказ про продовження контракту



Тарас Шкоденко повідомляє, що переслав базу ЗМІ на пошту.





Нардепу "СН" Гайду, між іншим, пропонують автомобіль на заміну.

Фото: Цензор.НЕТ