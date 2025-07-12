Через ворожу атаку виникло 18 пожеж. 17 вже ліквідовано, - Клименко. ФОТОрепортаж

У ніч проти суботи, 12 липня 2025 року, війська РФ знову били по цивільних в Україні. У Чернівцях є загиблі. Постраждалі - в різних регіонах.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог навмисне цілив у цивільних. Його мета незмінна: терор, паніка, страх.

З перших хвилин після вибухів працюють наші рятувальники ДСНС. Вони вивозили людей із епіцентру вогню, гасили пожежі, розбирали завали, надавали першу допомогу", - наголосив він.

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За словами Клименка, внаслідок російських ударів виникло 18 пожеж. 17 вже ліквідовано, силам ДСНС залишилося загасити ще одну.



















Поліція фіксує кожен злочин Росії.

Нагадаємо, на світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину чотирма "шахедами" та ракетою. Внаслідок обстрілу у Чернівцях загинули дві людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. У Львові пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок. Шестеро постраждалих.

Також російські війська вночі атакували Луцьк дронами та ракетами, зруйнований будинок, виникли пожежі. РФ вночі застосувала 26 крилатих ракет і 597 дронів. За даними Повітряних сил, ППО збила 344 ворожі цілі.