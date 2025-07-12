Из-за вражеской атаки возникло 18 пожаров. 17 уже ликвидировано, - Клименко. ФОТОрепортаж

В ночь на субботу, 12 июля 2025 года, войска РФ снова били по гражданским в Украине. В Черновцах есть погибшие. Пострадавшие - в разных регионах.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг умышленно целился в гражданских. Его цель неизменна: террор, паника, страх.

С первых минут после взрывов работают наши спасатели ГСЧС. Они вывозили людей из эпицентра огня, тушили пожары, разбирали завалы, оказывали первую помощь", - подчеркнул он.

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По словам Клименко, в результате российских ударов возникло 18 пожаров. 17 уже ликвидировано, силам ГСЧС осталось потушить еще один.



















Полиция фиксирует каждое преступление России.

Напомним, на рассвете 12 июля российские оккупанты атаковали Буковину четырьмя "шахедами" и ракетой. В результате обстрела в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Во Львове повреждены дома, детский сад, десятки автомобилей. Шестеро пострадавших.

Также российские войска ночью атаковали Луцк дронами и ракетами, разрушен дом, возникли пожары. РФ ночью применила 26 крылатых ракет и 597 дронов. По данным Воздушных сил, ПВО сбила 344 вражеские цели.