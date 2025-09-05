УКР
"Служба – не рабство": у Києві протестують проти законопроєкту, що посилює покарання для військових. ФОТОрепортаж

Увечері п'ятниці, 5 вересня, у Києві на Майдані Незалежності відбувається протест проти законопроєкту №13452, який посилює покарання для військових за непокору. Також українці протестують проти проєкту закону №13260, який має на меті посилити відповідальність військових за СЗЧ в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське" та Суспільне.

Десятки людей скандують: "Репресії — не дисципліна", "Захистіть права військових" та "Служба — не рабство".

Памʼятник "Засновникам Києва" на Майдані Незалежності підсвітили з написом "Захистіть права військових".

У Києві протестують проти посилення відповідальності воїнів за СЗЧ
Крім того, на акції лунають заклики ухвалити закон про військового омбудсмена та встановити терміни служби. 

Однією з ініціаторок протесту є бойова медикиня та ветеранка Аліна Сарнацька

На її думку, підхід "збільшити покарання і цим покращити дисципліну" стосовно військовослужбовців не працює.

"Ставлення до військових вже і так вкрай несправедливе, зарплати в тилу - принизливо низькі, терміни служби невизначені. Нам потрібен закон про військового омбудсмена", - додала вона.

Протестувальники повідомляють, що акція одноразова. Виходити кожного дня, як проти закону щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП вони поки що не планують.

Станом на 20:15 на Майдані Незалежності зібралось близько 100 людей.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових за самовільне залишення частини (СЗЧ) в умовах воєнного стану.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №13452, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.

У травні 2025 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена. Серед іншого, законопроєктом передбачений чіткий порядок подання і розгляду скарг, а також дієвий механізм перевірок у військових частинах та органах управління.

В кінці липня президент заявив, що розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати.

законопроєкт (3710) Київ (20116) мітинг (759) протест (2442) СЗЧ (97)
+22
Трпакторист Микола не розуміє, чому він, цивільна людина, воює, а поліцейський Сірожа, який утримується на податки, фізично підготовлений, володіє зброєю і давав присягу, стоїть з феном на повороті.
показати весь коментар
05.09.2025 21:03 Відповісти
+9
Нічого нового ... Політики, які при владі, в союзі з так званим кадровим офіцерством завжди бажали бачити солдатський контингент "сірою скотинкою", свого роду рабами-андроїдами.
показати весь коментар
05.09.2025 21:14 Відповісти
+7
Зєлєнскій і єрмак персонально прагнуть перекласти на військових відповідальність за війну, окупацію і втрати які понесла і несе Україна. Це два головні зрадники. Їх потрібно арештувати і судити як зрадників публічно і відкрито. Ці два єврейських покидька продовжують шкодити армії та державі і мають бути зупинені тільки українськими військовими.
показати весь коментар
05.09.2025 21:04 Відповісти
Коментувати
Судячи з кількості протестантів, кріпаки задоволені
показати весь коментар
05.09.2025 20:59 Відповісти
"собрались горстка отвергнутых отщепенцев"

Українським Народом

.
показати весь коментар
05.09.2025 21:05 Відповісти
Жюков? Медузу тобі в рот
показати весь коментар
05.09.2025 21:11 Відповісти
просто ніхто не проплатив . якщо б за копійчину вийшло б немало людей
показати весь коментар
05.09.2025 21:38 Відповісти
Трпакторист Микола не розуміє, чому він, цивільна людина, воює, а поліцейський Сірожа, який утримується на податки, фізично підготовлений, володіє зброєю і давав присягу, стоїть з феном на повороті.
показати весь коментар
05.09.2025 21:03 Відповісти
вчора їздив машиною, бачив їх штук вісім стояло, і один з феном. я офигів. на фронті людей не вистачає, а вони в телефони втикають
показати весь коментар
05.09.2025 21:22 Відповісти
Так кожного дня теж. На міст Патона як заїжджаєш - постійно в телефоні сидять. Ні, зрозуміло, що поліція потрібна, але нафіга така кількість
показати весь коментар
05.09.2025 21:24 Відповісти
У нас і до 2022 кількість ментів на 1000 осіб була більшою, ніж у середньому по ЄС! А зараз чисельність населення зменшилася, частина території окуповані...
показати весь коментар
05.09.2025 21:29 Відповісти
Зєлєнскій і єрмак персонально прагнуть перекласти на військових відповідальність за війну, окупацію і втрати які понесла і несе Україна. Це два головні зрадники. Їх потрібно арештувати і судити як зрадників публічно і відкрито. Ці два єврейських покидька продовжують шкодити армії та державі і мають бути зупинені тільки українськими військовими.
показати весь коментар
05.09.2025 21:04 Відповісти
З такого контингенту прокурорів творити військову прокуратуру, які в суді, з таких же суддів, будуть публічно вбивати ветеранів, яким випало щастя залишитися живими!?
Прокурор зірвав медалі з ветерана у суді https://youtu.be/VWGbCwnw5Wo
показати весь коментар
05.09.2025 21:11 Відповісти
Нічого нового ... Політики, які при владі, в союзі з так званим кадровим офіцерством завжди бажали бачити солдатський контингент "сірою скотинкою", свого роду рабами-андроїдами.
показати весь коментар
05.09.2025 21:14 Відповісти
Автори разом з держсекретарями КМУ та Цовв, які наваляли таке лайно, чомусь, геть «забули», про посилення покарання самих нардепів України, за самовільне залишення зали ВРУ під час сесійного засідання, Комітетів!! А тим більше, посилити ПОКАРАННЯ нардепам, за втечу з України, як кислицин з групою осіб!!
показати весь коментар
05.09.2025 21:17 Відповісти
Ящітаю шо то полумєри. Нада так: написав рапорт на відпустку - на тобі 5 років, написав рапорт на переведення - на тобі 10, написав на звільнення - на тобі пожиттєво у армії, іш, умний нашолся...
показати весь коментар
05.09.2025 21:22 Відповісти
Zеленський робить все, щоб примусити українців тікати звідси.
Починаючи від грубого перевищення повноважень ТЦК і поліції, коли цивільних по суті заарештовують і доправляють - ні, не до відділу поліції, не в ізолятор, а... в ТЦК, навчальний центр і на фронт. Щоб служба в армії асоціювалась із в'язницею.
І закінчуючи обмеженням прав мобілізованих, які і без того майже безправні.
Браво, Zеленський! Ти тепер можеш замінити кім чен ина в КНДР, ніхто і не помітить різниці.
А яка чудова мотивація у всіх, з ким так поводяться! Показники "СЗЧ" красномовно про це свідчать.

Коли сирійці тікали від ІДІЛ - тамтешні прикордонники теж по них стріляли? Zеленський, їдь до москви - отримувати нагороду від #уйла! Так приголомшливо руйнувати державу зсередини до тебе спромігся лише яник, а ти його вже давно перевершив.
показати весь коментар
05.09.2025 21:31 Відповісти
Я так розумію ті лозунги, що вони тримають це звернення до ухилянтів?
показати весь коментар
05.09.2025 21:32 Відповісти
Так, до ухилянтів в законі, котрі закони про святу недоторканність власних сідниць прийняли раніше, чим перші ракети до Києва долетіли.
показати весь коментар
05.09.2025 21:41 Відповісти
Це ж логічний ланцюжок . Якщо можна на етапі "бусифікації" з людиною поводитися як з "скотиною" , то чого це вона раптом з вчорашнього " козла-ухилянта " має в очах цивільних та військових феодалів - перетворитися на шановного захисника? Причин жодних - просто цивільний кріпак - трансформується у військового раба , у якого ще менше прав .

Не може безправний кріпак у феодальному суспільстві вдягнувши форму стати шанованою людиною.

Тому або цивільні та військові РАЗОМ виступлять на ІДЕОЛОГІЧНОМУ фронті проти "беЗЕпрєделу" ,або і далі будуть чубитися між собою сперечаючись ,хто винен .

Наразі вся ПОВНОТА ВЛАДИ ,А ОТЖЕ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РУКАХ ЗЕКОМАНДИ . Потрібна повне перезавантаження системи зі зміною керівних недоеліт . А ці всі - ходуни з картонками і прохання в панів зробити пайку більше і шмагати не батогом ,а різками нічого не дадуть
показати весь коментар
05.09.2025 21:38 Відповісти
А коли буряти з кадирівцями вас посадять на пляшку у власному будинку, то теж протестувати будете? Кончені ухилянти.
показати весь коментар
05.09.2025 21:44 Відповісти
ВРИО ВРУ и ВРИО през издают законы, зачем их выполнять? виконуйте злочинні закони, станьте соучастником!
показати весь коментар
05.09.2025 21:44 Відповісти
 
 