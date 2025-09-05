"Служба – не рабство": у Києві протестують проти законопроєкту, що посилює покарання для військових. ФОТОрепортаж

Увечері п'ятниці, 5 вересня, у Києві на Майдані Незалежності відбувається протест проти законопроєкту №13452, який посилює покарання для військових за непокору. Також українці протестують проти проєкту закону №13260, який має на меті посилити відповідальність військових за СЗЧ в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське" та Суспільне.

Десятки людей скандують: "Репресії — не дисципліна", "Захистіть права військових" та "Служба — не рабство".

Памʼятник "Засновникам Києва" на Майдані Незалежності підсвітили з написом "Захистіть права військових".

Крім того, на акції лунають заклики ухвалити закон про військового омбудсмена та встановити терміни служби.

Однією з ініціаторок протесту є бойова медикиня та ветеранка Аліна Сарнацька.

На її думку, підхід "збільшити покарання і цим покращити дисципліну" стосовно військовослужбовців не працює.

"Ставлення до військових вже і так вкрай несправедливе, зарплати в тилу - принизливо низькі, терміни служби невизначені. Нам потрібен закон про військового омбудсмена", - додала вона.

Протестувальники повідомляють, що акція одноразова. Виходити кожного дня, як проти закону щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП вони поки що не планують.

Станом на 20:15 на Майдані Незалежності зібралось близько 100 людей.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових за самовільне залишення частини (СЗЧ) в умовах воєнного стану.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №13452, яким пропонується карати військовослужбовців за непокору наказу командира строком від 5 до 10 років позбавлення волі.

У травні 2025 року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена. Серед іншого, законопроєктом передбачений чіткий порядок подання і розгляду скарг, а також дієвий механізм перевірок у військових частинах та органах управління.

В кінці липня президент заявив, що розраховує, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати.

