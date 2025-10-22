УКР
Експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва залишили під вартою. ФОТОрепортаж

Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву, якого підозрюють у роботі на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Богуслаєв бере участь у засіданні дистанційно, оскільки перебуває у медичному закладі.

Відвід прокурора

Адвокати просять відводу прокурора. Суд задовольнив це клопотання та відвів прокурор від подальшої участі у кримінальному провадженні.

Справа Богуслаєва. Суд продовжив запобіжний захід

Суд залишив Богуслаєва під вартою, але з можливістю внесення застави. За словами адвоката, сума застави, яку суд встановив для Богуслаєва, становить 908,4 млн. гривень

Справа Богуслаєва

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали правоохоронці.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Згодом Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ".

У квітні 2025 року в Монако затримали сина Богуслаєва. За матеріалами справи, син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США.

Майно сина Богуслаєва згодом було арештовано.

