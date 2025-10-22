Экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева оставили под стражей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Соломенский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву, которого подозревают в работе на Россию.

Богуслаев участвует в заседании дистанционно, поскольку находится в медицинском учреждении.

Отвод прокурора

Адвокаты просят отвода прокурора. Суд удовлетворил это ходатайство и отвел прокурора от дальнейшего участия в уголовном производстве.









Суд оставил Богуслаева под стражей, но с возможностью внесения залога. По словам адвоката, сумма залога, которую суд установил для Богуслаева, составляет 908,4 млн гривен

Дело Богуслаева

Напомним, 22 октября 2022 года председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Впоследствии Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич"

В апреле 2025 года в Монако задержали сына Богуслаева. По материалам дела, сын и его отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США.

Имущество сына Богуслаева впоследствии было арестовано.

