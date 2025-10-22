РУС
Экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева оставили под стражей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Соломенский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву, которого подозревают в работе на Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Богуслаев участвует в заседании дистанционно, поскольку находится в медицинском учреждении.

Отвод прокурора

Адвокаты просят отвода прокурора. Суд удовлетворил это ходатайство и отвел прокурора от дальнейшего участия в уголовном производстве.

Суд продлил меру пресечения Богуслаеву
Дело Богуслаева. Суд продлил меру пресечения

Суд оставил Богуслаева под стражей, но с возможностью внесения залога. По словам адвоката, сумма залога, которую суд установил для Богуслаева, составляет 908,4 млн гривен

Дело Богуслаева

Напомним, 22 октября 2022 года председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Впоследствии Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич"

В апреле 2025 года в Монако задержали сына Богуслаева. По материалам дела, сын и его отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США.

Имущество сына Богуслаева впоследствии было арестовано.

Розстріляйте цю рашистську гниду!
22.10.2025 19:03 Ответить
....а може краще "вверх ногами"?
22.10.2025 20:04 Ответить
Є питання-а хто посприяв цій прарасєйській гниді привласнити стратегічне підприємство яке не підлягало приватизаціїї ???...
22.10.2025 19:09 Ответить
Початок положив чучма, коли почав засновувати олігархат. Тільки чомусь до нього питань немає у влади. Потягали трохи по справі Гонгадзе і все.
22.10.2025 19:22 Ответить
українці ніяк не подорослішають і тому приречені.
правильно було б так - зрадника та колаборанта богуслаєва знайшли отрєцатєльно живим в камері.
22.10.2025 19:16 Ответить
Знайде гроші і вислизне гниль на московію. А наші облизня піймають.
22.10.2025 19:21 Ответить
Спочатку відібрати все, що вкрав у держави...
22.10.2025 19:28 Ответить
Старий трохи постарів...
22.10.2025 19:31 Ответить
Щось не схоже що він на тюремних нарах, до нього ще не вистачає кучми який роздавав стратегічні підприємства для своїх друзів ,через олігархат Україна перетворилась з високотехнологічної на сировиний придаток.
22.10.2025 20:12 Ответить
100%....!!!!
22.10.2025 20:30 Ответить
 
 