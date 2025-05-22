РУС
Арестованы активы сына экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева на полмиллиарда гривен, - СБУ

Арестованы активы сына экс-президента Мотор Сичи Богуслаева

Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора арестовано имущество сына бывшего президента АО "Мотор Сич" Александра Богуслаева, который вместе с отцом подозревается в хищении активов компании.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, общая сумма заблокированного имущества составляет полмиллиарда гривен. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции 2-х отечественных акционерных обществ.

Среди арестованных активов - цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов "Мотор Сичи", которые были незаконно отчуждены фигурантами в свою пользу.

Также читайте: Зеленский о задержании сына Богуслаева в Монако: Это сигнал - за границей они не спрячутся

В СБУ напомнили, что в апреле 2025 года в Монако задержали сына экс-главы промышленного гиганта. По материалам дела, сын и его отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США. Тогда следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении за присвоение и отмывание имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах. Чтобы скрыть награбленные активы, организаторы сделки оформили их на подконтрольные оффшоры, которыми управлял сын экс-главы "Мотор Сичи". Впрочем, международное расследование выявило всю скрытую недвижимость, которую фигуранты использовали в теневых схемах.

Читайте: Продавали оборудование для вертолетов в Россию: Топ-менеджер "Мотор Сичи" дал показания против Богуслаева и избежал тюрьмы

Дело Богуслаева

Напомним, 22 октября 2022 года председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Впоследствии Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич"

19 февраля суд оставил Богуслаева под стражей до 18 апреля без права на залог.

+10
А потім питають чому виробництва нема, чому усе занедбане ?

Тому що русня та її прихільники були у керівництві та виконували справи за вказівкою московитів.
22.05.2025 14:46
+8
Віддати стратегічні підприємства держави у приватні руки, за безцінь... Це ж скільки розуму треба мати у тій макітрі?
22.05.2025 15:30
+6
А по делу о госизмене там как дела? Или то дело табу, чтобы случайно не выйти на самих себя?
22.05.2025 15:13
Це лише вершина, майнового оточення родини богуслаєва, без врахування МАЙНА «третіх рук власності»!!
22.05.2025 14:35
Точно, це тільки те , що знайшли. До ворожки не ходи: в цих щурів Богуслаєвих заначки по всіх дірках (офшорах). Їм головне, вирватися з буцегарні. А для цього існує корумпована юстиція.
22.05.2025 16:13
А потім питають чому виробництва нема, чому усе занедбане ?

Тому що русня та її прихільники були у керівництві та виконували справи за вказівкою московитів.
22.05.2025 14:46
Кацапи і зараз в Маріуполі кажуть, пасматрітє в каких руінах жилі еті хахли.
23.05.2025 08:10
Зрозуміло. Дали вивести, залишив копійки, Zелені відрапортували про потужну перемогу.
22.05.2025 14:56
А по делу о госизмене там как дела? Или то дело табу, чтобы случайно не выйти на самих себя?
22.05.2025 15:13
Не на часі, або імєют права на ашібку
23.05.2025 07:19
Віддати стратегічні підприємства держави у приватні руки, за безцінь... Це ж скільки розуму треба мати у тій макітрі?
22.05.2025 15:30
Не розікрасти,як ze ублюдки це роблять,а передати в пенсійний фонд,або на ЗСУ.
22.05.2025 15:40
а співпрвця зі слідством?? Не склеїлося???
22.05.2025 16:06
китайчатина хотіла купити той завод і виробництво до себе перенести, навіть базу почали готувати, вчасно схаменулися і прикрили лавочку
22.05.2025 19:51
Та ти шо Тепер зрозуміло чому пристрелили портнова
23.05.2025 07:18
Дуже важливо до цього, щоб і зешобло не встигло сховатися, як щури...
23.05.2025 08:30
 
 