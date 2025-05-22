Арестованы активы сына экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева на полмиллиарда гривен, - СБУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора арестовано имущество сына бывшего президента АО "Мотор Сич" Александра Богуслаева, который вместе с отцом подозревается в хищении активов компании.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, общая сумма заблокированного имущества составляет полмиллиарда гривен. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции 2-х отечественных акционерных обществ.

Среди арестованных активов - цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов "Мотор Сичи", которые были незаконно отчуждены фигурантами в свою пользу.

В СБУ напомнили, что в апреле 2025 года в Монако задержали сына экс-главы промышленного гиганта. По материалам дела, сын и его отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США. Тогда следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении за присвоение и отмывание имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах. Чтобы скрыть награбленные активы, организаторы сделки оформили их на подконтрольные оффшоры, которыми управлял сын экс-главы "Мотор Сичи". Впрочем, международное расследование выявило всю скрытую недвижимость, которую фигуранты использовали в теневых схемах.

Дело Богуслаева

Напомним, 22 октября 2022 года председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Впоследствии Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич"

19 февраля суд оставил Богуслаева под стражей до 18 апреля без права на залог.