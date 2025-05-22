Арестованы активы сына экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева на полмиллиарда гривен, - СБУ
Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора арестовано имущество сына бывшего президента АО "Мотор Сич" Александра Богуслаева, который вместе с отцом подозревается в хищении активов компании.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, общая сумма заблокированного имущества составляет полмиллиарда гривен. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции 2-х отечественных акционерных обществ.
Среди арестованных активов - цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов "Мотор Сичи", которые были незаконно отчуждены фигурантами в свою пользу.
В СБУ напомнили, что в апреле 2025 года в Монако задержали сына экс-главы промышленного гиганта. По материалам дела, сын и его отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США. Тогда следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении за присвоение и отмывание имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах. Чтобы скрыть награбленные активы, организаторы сделки оформили их на подконтрольные оффшоры, которыми управлял сын экс-главы "Мотор Сичи". Впрочем, международное расследование выявило всю скрытую недвижимость, которую фигуранты использовали в теневых схемах.
Дело Богуслаева
Напомним, 22 октября 2022 года председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.
В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.
По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.
В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.
Впоследствии Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич"
19 февраля суд оставил Богуслаева под стражей до 18 апреля без права на залог.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому що русня та її прихільники були у керівництві та виконували справи за вказівкою московитів.